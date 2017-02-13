KAYSERİ’NİN “ABARTISAL” AĞAÇLARI

1960 askeri darbesi anısına 1962 yılında dikilen yani 55 yaşında olan Düvenönü’ndeki heybetli çınarın yanına “400 yaşında” olduğunu gösteren bir levha dikildi. Vilayet’le Orduevi arasındaki en fazla 125 yaşındaki Adliye Kapı Çınarı’na ise “Yaşı:500” şeklinde levha kondu. Vatandaşlar, bu iki Doğu Çınarının abartılı gösterilen geçmişlerinin Kayseri’de yıllarca Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış Mehmet Özhaseki yönetimindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bir an önce düzeltilerek gerçek yaşlarının konmasını istiyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ve sunuş yazısı dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılan “Erciyes’in anıtsal ağaçları” isimli kitabında Adliye Kapı Çınarı hakkında şu bilgileri veriyor;“Şehir merkezinde, Orduevi ile Adliye arasındaki Yıldırım Caddesi üzerinde anıtsal görünümlü doğu çınarı.Eski askeri hastanenin tarihi kapısının iki metre güneyinde taht kuran bu ulu çınarın altı metre çevresi olan iri gövdesi üç metre yükseklikten itibaren iki büyük dala ayrılıyor. Bu iki büyük dalın arasında sonradan ilave görünümü veren ince bir dal daha var.Tahminen yüzon yaşında olduğu sanılan (2004 yılı bilgisi) Kapı Çınarı’nın iri dalları yukarıya doğru yükseldikçe yan dallara ayrılarak yirmibeş metre çapında geniş bir tepe oluşturuyor.Yıldırım caddesi üzerinden Orduevi bahçesine doğru uzanan iri bir yan kol çınarın güvenliği düşünülerek belediye tarafından kesilmiştir.Hükümet Konağı yapılırken, 1995’te otopark için yapılan temel kazısı çınara çok yaklaşmış, kışta yağan karın yapacağı ilave ağırlıkla çevresi boşalan ağacın devrilmesinden korkulmuştu.Bu tehlikeye karşı önlem olarak, Orduevi’ne doğru uzayan yan dal kesilmiş ve demir borulardan yapılan bir destek verilmiştir. Yan dalın kesilmesiyle, dikine doğru biçim alan ve devrilme riski ortadan kalkan ulu çınar, şehir dokusunu tamamlayan ve kentin o bölgede imajını zenginleştiren bir etkiye sahiptir.”Karatepe, sözkonusu kitabında Düvenönü Çınarı hakkında da şu önemli bilgileri aktarıyor;“Kayseri’nin merkezinde, Park Caddesi’nin Düvenönü Meydanı’na açılan orta refüjünün ucunda dağ gibi yükselen anıtsal görünümlü bir doğu çınarı.Genç yaşına rağmen çok hızlı büyüyerek altı metre gövde kalınlığına ulaşan Düvenönü Çınarı, iki metre yükseklikten itibaren beş büyük dala ayrılmaktadır.Dalların hepsi yukarıya doğru yükseldikçe yan kollarla genişleyerek, yirmibeş metre yüksekliği ve bir o kadar da çapı olan yuvarlak görünümlü geniş bir tepe yapmaktadır. Düvenönü Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na geçişin önünü tarihi bir hisar gibi tutan bu güzel ağaç şehirde uygun mekanlara çınar dikmenin ne kadar isabetli bir seçim olduğunun en canlı kanıtıdır.Gökyüzüne açılan beş koluyla altından gelip geçenlere kanat geren, Düvenönü Meydanı’nın sembolü haline gelen bu ulu çınar mutlaka anıt ağaç olarak tescillenmeli ve özenle korunmalıdır.”