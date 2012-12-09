Kıbrıs'a Büyük Yardım

Kıbrıs’ın manevi imarı konusunda elinden gelen gayreti gösteren Kayserili halkı, Cuma namazı sonrasında Kıbrıs’ın İskele ilçesine yaptırılacak olan Müftülük sitesi için adeta yardım yarışına girdi.

Müftülük tarafından başlatılan kampanya dün resmen başlamış oldu. Kayseri’de ki bütün camilerde yardım toplanırken Ziraat Bankası Kocasinan Şubesinde de bir hesap açılarak, isteyen hayırseverlerin bağış yapma imkânı oluşturuldu.

Yardım kampanyasının 3 ay süreceği öğrenilirken, Kıbrıs’ın İskele Müftüsü’nün de Kayserili olduğuna dikkat çekildi. Yaptırılacak Müftülük sitesinin içinde Kur’an Kursu, Cami gibi bölümlerinde yer aldığı belirten yetkililer, sitenin projesinin hazırlandığı ve inşaatın en kısa sürede bitirilmesi için gayret gösterildiğini söylediler.