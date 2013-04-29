KİTAP GİBİ AÇILDI

Vektörgrup Yayın Dağıtım Ana Sponsorluğu ve Kayseri Gündem'in medya sponsorluğunda gerçekleşen "Kayseri Kültür Yayınları Fuarı"nın açılışı 27 Nisan Cumartesi günü yapıldı. Kocasinan Müftüsü Galip Koçer'in dualar eşliğinde kurdele kesimi ile açılan fuarda Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sivriteş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu; "Gelişen Teknoloji, hızlanan iletişimle birlikte dünya küçüldü. Böyle bir gelişmede, bu ortamda 'bizde varız' demek için gerek birey gerek ülke olarak dünya ülkeleri ile bilim, fen, teknoloji, sanat ve zanaat açısından yarışmak zorundayız. Bu ancak okumakla mümkündür. Okumak bilim, irfan, ahlak ve kültür kavramlarının genel adıdır. Hafız olmaya çalışanda, tıp tahsilini yapanda, mühendis olmak isteyende, roman okuyan da genel olarak okumak kelimesi ile ifade edilmektedir."

Sivritaş, ayrıca istatiskliklere baktığımızda okuma oranlarında sınıfta kaldığımızı belirterek, okumak isteyenlere yardımcı olunması ve insanların birbirleriyle hediyeleşmelerini kitap hediyeleri şeklinde yapmalarını tavsiyesiye etti.