Komando Çarşısı şehitlerine ağlıyor

Kayseri, 17 Aralık Cumartesi sabahı güne büyük bir üzüntü ile başladı. Tam 1 hafta önce İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısının ardından kalleşler bu kez kentimizde yüzünü gösterdi.
Zincidere Mahallesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk Komando Tugayı olan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, cumartesi sabahı sivil kıyafetlerini giyerek çarşı izni için yola çıktılar. Birliğin önünden geçen halk otobüsü buradan aldığı askerleri, şehir merkezine götürmek için hareket etti. Talas Bulvarı üzerinde seyreden otobüs, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi kavşağına geldiği anda bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Bu hain girişimde 14 vatan evladı şehit oldu.
Daha İstanbul’daki şehitlerimizin acısını yaşarken, bir de bu acı olayla karşılaşan Türk halkı derin bir hüzne boğuldu. Bu acıyı en fazla hissedenlerden biri de Komando Çarşısı esnafı. Çünkü Kayseri’de askerlerin uğrak yeri olan Komando Çarşısı’nda esnaf neredeyse tüm askerleri tanıyor.
Yaklaşık 13 yıldır çarşıda hizmet veren ve askerler tarafından “Şafak dayı” lakabı verilen çaycı Şaban Salar, olayın gerçekleştiği günden beri gözyaşı döktüğünü söyledi.
Hepsi benim evladımdı
“İlk duyduğumda kendimi kaybettim. Onların hepsi benim evladımdı.” diyen Şaban Salar, “Askerler buraya geldiğinde çok mutlu oluyorum. Onlara bir faydam dokunduğunda mutlu oluyorum. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri Allah kahru perişan etsin. Soyları kurusun. Sonlarının geldiğinin farkındalar. Türk milleti bir ölür bin dirilir.” dedi.
Buraya gelince seviniyorlardı
Şehitlerden Sinoplu Köksal Ağaçyetiştiren’in 1 hafta önce çay ocağına geldiğini anlatan Şaban Salar şunları söyledi:
“Çok güler yüzlü, pozitif birisiydi. Kendisine ‘Çömez’ diye takılırdım. O da ‘Dayı ne çömezi, askerliğimize az kaldı’ diye çıkışırdı. Olaydan iki hafta önce doğudan görevden gelmişlerdi. Buraya gelince kendi memleketlerine gelmiş gibi sevinirlerdi. Kayseri’yi severlerdi. İkinci memleketleri gibi görürlerdi. Hepsinin bir hayali vardı. Askerlik bitince yapacaklarını anlatırlardı. Bir dertleri olduğunda bana anlatırlardı. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Hepsi benim canım ciğerimdi.”
Mustafa-Elvan Çağlıbektaş:
“Bir daha gelemeyecekler diye çok üzüldük”
Çarşı’da esnaflık yapan Mustafa ve Elvan Çağlıbektaş çifti de birebir olmasa da şehitlerden bazılarını hatırladıklarını belirterek, “Kayseri’de ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Uzun yıllar burada hizmet ettiğimiz için hepsini evladımız gibi görüyorduk. Bir daha gelemeyecekler diye çok üzüldük. “ diye konuştular.
Ömer Barış:
“Rabbim bir daha göstermesin”
Esnaf Ömer Barış da olayın gerçekleştiği günden beri gözlerine uyku girmediğini belirterek; “Gencecik vatan evlatlarına bunları yapanlar bunun hesabını elbette ödeyecek. Bir askerin tırnağına taş değse üzülüyoruz. Onlar bu vatan uğruna canlarını ortaya koyuyorlar. Bu millet onlarla gurur duyuyor. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden bir an önce kurtulmak için birlik-beraberliğe, sağduyuya ihtiyacımız var. Kenetlenmemiz gerekiyor. Onlara karşı verilebilecek en güzel cevap bu. Asla emellerine ulaşamayacaklar. Türk milletini yıldıramayacaklar.” şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Zincidere Mahallesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk Komando Tugayı olan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, cumartesi sabahı sivil kıyafetlerini giyerek çarşı izni için yola çıktılar. Birliğin önünden geçen halk otobüsü buradan aldığı askerleri, şehir merkezine götürmek için hareket etti. Talas Bulvarı üzerinde seyreden otobüs, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi kavşağına geldiği anda bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Bu hain girişimde 14 vatan evladı şehit oldu.
Daha İstanbul’daki şehitlerimizin acısını yaşarken, bir de bu acı olayla karşılaşan Türk halkı derin bir hüzne boğuldu. Bu acıyı en fazla hissedenlerden biri de Komando Çarşısı esnafı. Çünkü Kayseri’de askerlerin uğrak yeri olan Komando Çarşısı’nda esnaf neredeyse tüm askerleri tanıyor.
Yaklaşık 13 yıldır çarşıda hizmet veren ve askerler tarafından “Şafak dayı” lakabı verilen çaycı Şaban Salar, olayın gerçekleştiği günden beri gözyaşı döktüğünü söyledi.
Hepsi benim evladımdı
“İlk duyduğumda kendimi kaybettim. Onların hepsi benim evladımdı.” diyen Şaban Salar, “Askerler buraya geldiğinde çok mutlu oluyorum. Onlara bir faydam dokunduğunda mutlu oluyorum. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri Allah kahru perişan etsin. Soyları kurusun. Sonlarının geldiğinin farkındalar. Türk milleti bir ölür bin dirilir.” dedi.
Buraya gelince seviniyorlardı
Şehitlerden Sinoplu Köksal Ağaçyetiştiren’in 1 hafta önce çay ocağına geldiğini anlatan Şaban Salar şunları söyledi:
“Çok güler yüzlü, pozitif birisiydi. Kendisine ‘Çömez’ diye takılırdım. O da ‘Dayı ne çömezi, askerliğimize az kaldı’ diye çıkışırdı. Olaydan iki hafta önce doğudan görevden gelmişlerdi. Buraya gelince kendi memleketlerine gelmiş gibi sevinirlerdi. Kayseri’yi severlerdi. İkinci memleketleri gibi görürlerdi. Hepsinin bir hayali vardı. Askerlik bitince yapacaklarını anlatırlardı. Bir dertleri olduğunda bana anlatırlardı. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Hepsi benim canım ciğerimdi.”
Mustafa-Elvan Çağlıbektaş:
“Bir daha gelemeyecekler diye çok üzüldük”
Çarşı’da esnaflık yapan Mustafa ve Elvan Çağlıbektaş çifti de birebir olmasa da şehitlerden bazılarını hatırladıklarını belirterek, “Kayseri’de ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Uzun yıllar burada hizmet ettiğimiz için hepsini evladımız gibi görüyorduk. Bir daha gelemeyecekler diye çok üzüldük. “ diye konuştular.
Ömer Barış:
“Rabbim bir daha göstermesin”
Esnaf Ömer Barış da olayın gerçekleştiği günden beri gözlerine uyku girmediğini belirterek; “Gencecik vatan evlatlarına bunları yapanlar bunun hesabını elbette ödeyecek. Bir askerin tırnağına taş değse üzülüyoruz. Onlar bu vatan uğruna canlarını ortaya koyuyorlar. Bu millet onlarla gurur duyuyor. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden bir an önce kurtulmak için birlik-beraberliğe, sağduyuya ihtiyacımız var. Kenetlenmemiz gerekiyor. Onlara karşı verilebilecek en güzel cevap bu. Asla emellerine ulaşamayacaklar. Türk milletini yıldıramayacaklar.” şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ