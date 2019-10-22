KONYA MİLLETVEKİLLERİNİ KAYSERİ’YE GETİRELİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce defalarca ihale günü hatta hizmete gireceği tarih bile açıklanan Yüksek Hızlı Tren için 2023’ü işaret ederek, “Hızlı trenin proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına gelindi. İhalesini yaparak adımı atacağız” diye konuştu.



Ancak 2003’te TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun gündeme getirdiği ve devlet kademesinde de ilk olarak Cumhurbaşkanı Gül tarafından 6 Mayıs 2010’da dillendirilen “Kayseri’ye Hızlı Tren Projesi” için bugüne kadar, 2 Cumhurbaşkanı, 5’i Başbakan, 4’ü Kayseri milletvekili ve Bakan olmak üzere 9 Bakan, 1 TBMM Grup Başkanvekili, 1 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, onlarca milletvekili ve 3 Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere yaklaşık 50 AK Partili isim Kayseri’ye yine yaklaşık 10 yıldır HIZLI TREN MÜJDESİ VERDİ.



Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 19 Ekim 2019’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki halka hitabında yine “Kayseri’ye hızlı tren müjdesi” vererek hizmete başlama tarihi olarak da 2023 yılını göstermesi, ister istemez akıllara daha önce defalarca verilmiş olan “aynı konudaki” sözleri ve yerine gelemeyişini akıllara getirdi.



İŞTE O SÖZLERİ VERENLER VE VERİLDİĞİ TARİHLER:



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

Tarih: 6 Mayıs 2010

Eskişehir Yunus Emre'deki etkinliklerin ardından Hızlı Tren'in basın mensuplarının bulunduğu vagonlarını gezen Gül, Yüksek Hızlı Tren'in konforlu olduğunu ve 254 kilometre hıza ulaştığını söyledi. Gazetecilerle selamlaşan Gül, hızlı tren hatlarına Konya, Kayseri ve Sivas ile İstanbul'un da ekleneceğini ifade etti.







Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

Tarih: Haziran 2013

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Kayseri 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, “Kayseri Yüksek Hızlı Tren’in ihalesini 28 Mart’ta yapıyoruz. Ankara ile Yozgat arasında hızlı tren çalışması devam ediyor. Kayseri'ye yakın olan Yerköy'den bağlantı yapılacak. Bu bağlantı ile 153 kilometrelik mesafe tamamlanacak ve Kayserililer de en geç 2016 yazında hızlı trenle yolculuk yapacaklar” demişti.









TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Tarih: 29 Kasım 2013

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri’de düzenlenen Sanayi Gecesi’nde yaptığı konuşmada, “Kayseri yüksek hızlı trene layık değil mi? Benden söylemesi. Benden sonra söz hükümette” dedi.​







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız

Tarih: 29 Kasım 2013

Kayseri'ye yüksek hızlı tren getirilmesi için tüm milletvekilleriyle ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 26 projenin yatırım programına alınması yönünde çaba harcadıklarını aktardı.







AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

Tarih: 29 Ocak 2014

Elitaş: “Ankara-Kayseri-Sivas ise 670 kilometre. Ankara-Kayseri-Sivas hattını yapmak yerine Şefaatli’den geçecek hattı Kayseri’ye bağlamak daha akılcı. İnşallah hızlı tren hattı da 2023’e kadar bitecek.”







Başbakan Ahmet Davutoğlu

Tarih: 26 Ekim 2014

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de raylı sistem açılış töreninde konuştu. Kayserililere Hızlı Tren müjdesi verdi. Davutoğlu, "Kayseri'ye önümüzdeki yıl içinde Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı için kazmayı vuracağız" dedi.







Kayseri milletvekili Yaşar Karayel

Tarih: 26 Ocak 2015

AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, ilin en önemli projesi olarak gösterdiği Hızlı Tren Projesi’nin Yüksek Planlama Kurulu’nda (YPK) kararının tamamlandığı ve 142 kilometre uzunluğunda çift hatlı Yerköy-Kayseri YHT projesinin bu yıl içinde ihalesi yapılıp, temelinin atılacağını söyledi.







Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki

Tarih: 20 Ocak 2015 Salı

Ankara-Kayseri hızlı tren hattının Yap-İşlet ile yapılabileceğini ifade eden Başkan Özhaseki, "Yap-İşlet ile ihaleye çıkılacak olursa bunu yapmak isteyen müteşebbisler Nevşehir üzerinden Kayseri'ye ulaşmak istiyorlar. Bunu yapmak isteyen grup bakanlığa tekliflerini bu şekilde götürecek" diye konuştu.







Kayseri milletvekili Yaşar Karayel

Tarih: 18 Şubat 2015

AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, YHT projesinin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından programa alındığını vurgulayarak, "YHT projesi sonunda karara bağlandı. Bu proje için 2015 yılı yatırım programına YPK kararı ile ek ödenek ayrıldı. Kayseri YHT projesi, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ihaleye çıkarılacak" dedi.







Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki

Tarih: 18 Şubat 2015

Kayseri Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde ihale aşamasına gelinmesini Kayseri için mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Özhaseki, “Bize göre Aksaray ve Konya'yı içine alacağı söylenen söz konusu proje de, bir an önce ele alınmalı, gerekirse Yap-İşlet Modeli ile özel sektöre ihale edilmeli. YHT ile Nevşehir üzerinden Kayseri'ye, hem de Antalya'ya ulaşmak isteyen yatırımcılar var” dedi.







Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin

Tarih: 20 Ekim 2015

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Antalya hızlı tren hatlarının proje çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bakan Feridun Bilgin, projelerin 2016 sonuna kadar bitirilerek ihaleye çıkılacağını kaydetti. Ankara-Sivas hattı ile eş zamanlı olarak Kayseri-Ankara hattının bitirileceğini vurgulayan Bakan Bilgin, kuzeyden Samsun, güneyden Antalya ve Mersin, doğudan Sivas, Erzurum, batıdan İzmir, Bursa ve İstanbul'a uzanacak hızlı tren hatlarının kavşak noktasının Kayseri olacağını ve Kayseri'den bu illerin tamamına ulaşılacağını belirtti.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Tarih: 25 Ocak 2016

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Ticaret Odası 120’nci Onur Yılı programında konuştu. Erdoğan, “Ankara-Yozgat-Kayseri Hızlı Tren Projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. İnşallah 2020 yılana kadar bu hat devreye girmiş olacak” dedi.





Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Tarih: 30 Mayıs 2018

KTO Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri’deki projeler hakkında bilgiler vererek, “Hızlı trenin temeli bu senenin sonunda atılmaya başlanacak. 142 kilometrelik bir hat yapılacak” dedi.







Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

Tarih: 17 Aralık 2018

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a yazılı soru önergesiyle Hızlı Treni soran MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy’a, “142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Kayseri ilimiz Yerköy üzerinden Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlanarak ülkemiz yüksek hızlı tren çekirdek ağına katılmış olacaktır. Proje çalışmalarımız tamamlandı, 2019 yılı içerisinde finansman teminini müteakip ihalesine çıkılacaktır” yanıtı verildi.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

Tarih: 3 Ekim 2019 Perşembe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ilgili konuştu. Turhan, ''Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde, netleştiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

19 Ekim 2019 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hızlı trenin proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına gelindi. İhalesini yaparak adımı atacağız” dedi.



