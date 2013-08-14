Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşılmasının sağlayan bir sistem olan “Koruyucu Aile” sistemine duyarlı Kayserililer öncülük ediyor.

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, şuanda 150 çocuğun koruyucu ailede kaldığını kaydederek, 40 gönüllü ailenin de sırada beklediğini söyledi.

Koruyucu aileleri belirlerken çeşitli kriterlere göre ince eleyip sık dokuduklarını vurgulayarak; “Mesela kız çocuğu veya 3-5 yaş aralığında olsun diyorlar. O anda koruyucu ailenin istediği kriterlerde çocuk bulunamayabiliyor. Fakat sonra gelebiliyor. Biz de hemen talepte olan çocuğa yönlendiriyoruz.” dedi.

Koruyucu ailelerde artış var

Akyüz, koruyucu ailenin bakımını üstlendiği çocuğa 18 yaşına kadar batkılarını ifade ederek; “Hükümette bunun karşılığında koruyucu aileyi çeşitli imkanlardan faydalandırıyor. Bu ekonomik faydalar çocuğun yaşına göre değişiyor. Ayrıca koruyucu ailelik yapanlar sigorta kapsamına alınıyor. Yani bir kişi koruyucu ailelik yaparak emekli bile olabilir. Fakat biz her talep edene koruyucu aile statüsünü vermiyoruz. İnce eleyip sık dokuyarak kişilerin çevrelerini birkaç kez araştırıp, sorguladıktan sonra kişinin neden koruyucu aileliği istediğini sorguluyoruz. Biz de bu kişi Allah rızası için çocuğa bakma istiyor intibahı uyandıktan sonra kararımızı veriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Çocuğu koruyucu aileye verdikten sonra da peşini bırakmadıklarını ve denetimlerini sürdürdüklerini belirten Akyüz, söyle deva etti; “Haftada bir kontroller yapıyoruz. Çocuklara kötü muamele yapıldığını sezdiğimizde bile hemen çocuğu geri alıyoruz.

Koruyucu ailede bu sene bir patlama yaşandı. Sebebi ise; 2012 yılının aralık ayında Bakanımız Fatma Şahin öncülüğünde “Gönüllü Elçilik” diye bir kampanya başlatıldı. Bu modelin içeriğinde ise illerde koruyucu aile modelinin geliştirilmesi için vali eşlerinin çalışma yapmasını bekliyoruz. Vali eşleri dönüşte toplantılar ve basın açılamaları yapıldı. Koruyucu aile tanıtıldı ve koruyucu ailenin ne olduğunu bilmeyenler öğrendi. Bu da artışta büyük katkısı oldu.”



Haber/Fotoğraf: Erkinbeğ Uygurtürk-Bünyamin Gültekin