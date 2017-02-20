ASPARAGAS
Yanlış yere düşen cemre zor kurtuldu
Havaya düşmesi gerekirken yanlışlıkla Kandil Dağı’na düşen cemre hayatını zor kurtardı.
Muhabirimiz Sıdkı Sıyrıldı’nın Meteoroloji Uzmanı Yağmur Şimşek’ten aldığı tüyolara göre bugün havaya düşmesi gereken cemre rotasını şaşırarak Irak’ta Erbil yakınlarındaki Kandil Dağı’na düştü. Uzun arama ve taramalardan sonra haşat vaziyette Türkiye sınırları yakınında bulunan cemrenin linç edilmekten zor kurtulduğu tahmin ediliyor.
Olayı araştıran askeri kaynaklar, cemrenin Kandil’deki PKK Karargahının çatısını delerek kumandan bozuntusu Murat Karayılan’ın ayakları dibinde düştüğünü tespit ettiler. Bu sesi Türk bombası sanan Karayılan’ın korkudan altına kaçırınca sinirini cemreden aldığı öğrenildi. "Yasak bölgeye girdiği için" Karayılan ve korumalarının dayağıyla tanınmaz hale gelen Cemre’nin hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.
Konu hakkında görüşlerini aldığımız meteoroloji uzmanları “Allah Allah! İlk cemrenin Kandil’deki karargaha değil havaya düşmesi gerekirdi. Gördünüz mü, küresel ısınma, iklimlerden ve mevsimlerden sonra cemreyi bile şaşırttı.” dediler.
PKK yöneticileri ise “Tepeden inme cemreyi tepetaklak yaptık. Liderimizin kılına bile zarar veremeden kendisini durdurup haşat ettik. Bu AKP yanlısı faşist cemrelerden bunun hesabını soracak ve önümüzdeki hafta suya, son olarak da toprağa düşmelerini önleyeceğiz” dediler.
İkinci ve üçüncü cemreler düşmeyebilir
Birinci cemrenin başına gelen bu hadiseden sonra ikinci ve üçüncü cemrelerin akıbeti merak ediliyor. Özellikle toprağa düşecek olan son cemrenin de yanlışlıkla Avrupa’daki PKK temsilcilikleri yakınlarına düşmesi halinde başına gelebilecekleri kimse düşünmek bile istemiyor. Bu yüzden ikinci ve üçüncü cemrelerin düşmekten vazgeçebilecekleri dahi konuşuluyor.
DİL YAREMİZ
Erkilet Güzeli Türkçe bozuyor
Kayseri Erkilet Havalimanında “Elektirikli veya elektronek” şeklinde imla hatalarının yer aldığı bu uyarı levhası uyarıyı hak ediyor. Bu vesileyle de köşemiz “Dil Yaremiz”de yerini alıyor.
Talas’tan başarılı organizasyon
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu geçtiğimiz hafta basın mensuplarına görsel brifing vererek icraatlarını yakından tanıttı. Güzel ve başarılı bir organizasyondu. Talas’ı hızlı nüfus artışından dolayı tek çocuk bekleyen annenin üçüz evlat sahibi olmasına benzeten Başkan Palancıoğlu “Her şeye rağmen yeni projelerimizle ilçemizin problemlerini en aza indirgemek için çalışıyoruz” dedi.
Tüyocumuz diyor ki!
PROSTATLI ABİLERİN DUASINI ALAN BAŞKAN
Yahyalı’nın başarılı Belediye Başkanı Esat Öztürk en çok yeni yaptırdığı ve ücretsiz hale getirdiği tuvaletlerle öğünüyormuş. Öztürk “Tuvaletler Kayseri’de ücretsiz, ilçelerde ücretliydi. Onu da ücretsiz hale getirmiş olduk. Bu vesileyle rahatsız olan kardeşlerimizden, prostatlı abilerimizden de çokça dua alıyoruz. Çünkü her seferinde para veriyorlardı.” diyormuş.
Kocasinan Belediyesi’nde müdür iken televizyonların ana haber bültenlerine konu olan Sanayi Camisi tuvaletinin açılış duasını yapmak da nasip olan sevgili Başkan işte şimdi de yaptırdığı yeni, tertemiz ve ücretsiz tuvaletlerle dua alıyor.
MHP’li muhalifler hangi partiye geçiyor?
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’ye muhalif olan aralarında Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da bulunduğu milletvekillerinin parti arayışı içerisinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi ile görüşen muhalif vekillerin bu partilerde siyasi hayatlarını devam edeceği konuşuluyor.
ZURNA
Efsanenin böylesi
Bazı meslektaşlarımızın “efsane Başkan” diye yere-göğe sığdıramadıkları “güya Efsane” Başkan gitti, Kayserispor uçuşa geçti. Demek ki neymiş! Hiçbir faniyi efsaneleştirmemek gerekirmiş. Çünkü hiç kimse vazgeçilmez değilmiş!