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Yanlış yere düşen cemre zor kurtuldu

Havaya düşmesi gerekirken yanlışlıkla Kandil Dağı’na düşen cemre hayatını zor kurtardı.



Muhabirimiz Sıdkı Sıyrıldı’nın Meteoroloji Uzmanı Yağmur Şimşek’ten aldığı tüyolara göre bugün havaya düşmesi gereken cemre rotasını şaşırarak Irak’ta Erbil yakınlarındaki Kandil Dağı’na düştü. Uzun arama ve taramalardan sonra haşat vaziyette Türkiye sınırları yakınında bulunan cemrenin linç edilmekten zor kurtulduğu tahmin ediliyor.





Olayı araştıran askeri kaynaklar, cemrenin Kandil’deki PKK Karargahının çatısını delerek kumandan bozuntusu Murat Karayılan’ın ayakları dibinde düştüğünü tespit ettiler. Bu sesi Türk bombası sanan Karayılan’ın korkudan altına kaçırınca sinirini cemreden aldığı öğrenildi. "Yasak bölgeye girdiği için" Karayılan ve korumalarının dayağıyla tanınmaz hale gelen Cemre’nin hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

Konu hakkında görüşlerini aldığımız meteoroloji uzmanları “Allah Allah! İlk cemrenin Kandil’deki karargaha değil havaya düşmesi gerekirdi. Gördünüz mü, küresel ısınma, iklimlerden ve mevsimlerden sonra cemreyi bile şaşırttı.” dediler.

PKK yöneticileri ise “Tepeden inme cemreyi tepetaklak yaptık. Liderimizin kılına bile zarar veremeden kendisini durdurup haşat ettik. Bu AKP yanlısı faşist cemrelerden bunun hesabını soracak ve önümüzdeki hafta suya, son olarak da toprağa düşmelerini önleyeceğiz” dediler.

İkinci ve üçüncü cemreler düşmeyebilir

Birinci cemrenin başına gelen bu hadiseden sonra ikinci ve üçüncü cemrelerin akıbeti merak ediliyor. Özellikle toprağa düşecek olan son cemrenin de yanlışlıkla Avrupa’daki PKK temsilcilikleri yakınlarına düşmesi halinde başına gelebilecekleri kimse düşünmek bile istemiyor. Bu yüzden ikinci ve üçüncü cemrelerin düşmekten vazgeçebilecekleri dahi konuşuluyor.



DİL YAREMİZ

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