Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KÖŞEBAŞI

Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden yaklaşmaya devam ediyor.

KÖŞEBAŞI
AHH! KIBRIS AHH!
 
Kıbrıs’ta AB tarafından fonlanan eşcinsel reklamlar maalesef böyle. “Kıbrıs Rubaileri” ile yavru vatana güzellemeler yapan rahmetli Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın bir taşlaması ile bu reklamlara cevap veriyoruz.


Bize bir nazar oldu                                                                       
Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa hep bize azar, azar oldu
Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız
Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız
Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık
Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
 
Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı
Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı
Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
 
“Sen Hıristiyan mısın?” diye sorsan darılır
Yılbaşında hindi, kaz yemesine bayılır
Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır
Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz


Fetullah’tan kaçış hızlandı

  Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Kayseri’de de FETÖ elebaşısı ‘Fetullah’tan kaçış sürüyor. Bu ismi taşıyan birçok vatandaşımız mahkemeye başvurarak değişiklik yapıyorlar.
İnanın artık biz de takip etmekte zorlanıyor, yetişemiyoruz.



DİL YAREMİZ
Binayı hokutmayın!   Fotoğraf: Şaban Ok

 





 






GÜNÜN KARİKATÜRÜ

Turgut YILMAZ


ZURNA
 
Bastırma
Tüketiciler Birliği bilinçli tüketiciye yarım kilo pastırma hediye ediyormuş. Ama o şanslı tüketicilerimiz “kuşgönü” olmasında ısrar etmeli ki “bilinçli” olduklarını anlayalım. Di mi ama?

 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
Rıfat YörükGültekinKÖŞEBAŞIZurnaKIBRISFetullahDil Yaremiz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140