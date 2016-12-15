Kıbrıs’ta AB tarafından fonlanan eşcinsel reklamlar maalesef böyle. “Kıbrıs Rubaileri” ile yavru vatana güzellemeler yapan rahmetli Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın bir taşlaması ile bu reklamlara cevap veriyoruz.



Bize bir nazar oldu

Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu

Ne olduysa hep bize azar, azar oldu

Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız

Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız

Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık

Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz



Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı

Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı

Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz



“Sen Hıristiyan mısın?” diye sorsan darılır

Yılbaşında hindi, kaz yemesine bayılır

Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır

Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz



‘Fetullah’tan kaçış hızlandı











GÜNÜN KARİKATÜRÜ

Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Kayseri’de de FETÖ elebaşısı ‘Fetullah’tan kaçış sürüyor. Bu ismi taşıyan birçok vatandaşımız mahkemeye başvurarak değişiklik yapıyorlar.İnanın artık biz de takip etmekte zorlanıyor, yetişemiyoruz.Binayı hokutmayın!Tüketiciler Birliği bilinçli tüketiciye yarım kilo pastırma hediye ediyormuş. Ama o şanslı tüketicilerimiz “kuşgönü” olmasında ısrar etmeli ki “bilinçli” olduklarını anlayalım. Di mi ama?