Kıbrıs’ta AB tarafından fonlanan eşcinsel reklamlar maalesef böyle. “Kıbrıs Rubaileri” ile yavru vatana güzellemeler yapan rahmetli Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın bir taşlaması ile bu reklamlara cevap veriyoruz.
Bize bir nazar oldu
Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa hep bize azar, azar oldu
Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız
Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız
Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık
Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı
Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı
Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
“Sen Hıristiyan mısın?” diye sorsan darılır
Yılbaşında hindi, kaz yemesine bayılır
Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır
Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Kayseri’de de FETÖ elebaşısı ‘Fetullah’tan kaçış sürüyor. Bu ismi taşıyan birçok vatandaşımız mahkemeye başvurarak değişiklik yapıyorlar.
‘Fetullah’tan kaçış hızlandı
İnanın artık biz de takip etmekte zorlanıyor, yetişemiyoruz.
DİL YAREMİZ
Binayı hokutmayın! Fotoğraf: Şaban Ok
Turgut YILMAZ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
ZURNA
Bastırma
Tüketiciler Birliği bilinçli tüketiciye yarım kilo pastırma hediye ediyormuş. Ama o şanslı tüketicilerimiz “kuşgönü” olmasında ısrar etmeli ki “bilinçli” olduklarını anlayalım. Di mi ama?