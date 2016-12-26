ANKARA RÜZGARI

Ankara’nın yeni Bab-ı Ali’si

Genç ve uyumlu bir ekiple başarılı çalışmalara imza atan Tüketiciler Birliği, genel merkezi Kayseri’ye taşıdıktan sonra adeta vites büyüttü. Tüketicinin lehine başarılı çalışmalara imza atan Birlik, hafta sonu gerçekleştirdiği konferansla siyasi ve sosyal alanlarda da iddialı olduğunu kanıtladı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’yi davet eden Birlik, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde cumartesi günü gerçekleşen “Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli ne getiriyor?” başlıklı konferansla dinleyicilerin bu önemli ve güncel konuda uzmanından ilk ağızda bilgilenmelerini sağladı.Yeni modelin hazırlanmasında komisyon başkanlığı yapan Anayasa Profesörü Şükrü Karatepe verdiği doyurucu ve anlaşılır bilgilerle kendisini dinlemeye gelenleri memnun etti.Aynı saatte Kayseri’de teröre karşı dev bir yürüyüş ve miting organizasyonu olmasına rağmen Karatepe’ye ilgi büyüktü. Salonu dolduranların çoğu konferansın bitimiyle Cumhuriyet Meydanı’na geçerek mitingin son bölümünü de izleme şansı buldular.Aslında Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin programın yer ve saatini mitingden çok önce ayarlamasına rağmen yine de çakışmaması için elinden geleni yaptı. Karatepe ile yapılan telefon görüşmesinde yeni saat tekliflerinde bulunuldu ama o’nun hemen Ankara’ya dönmesi gerektiği için herhangi bir değişiklik yapılamadı.Konuşmasının bitiminde izleyicilerden sık sık “gönüllerimizin başkanı” iltifatları alan Karatepe gelen bazı soruları da cevaplandırdı.Günün sürprizini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptı. Çelik, katılacağını bildirmemesine rağmen konuşmanın sonlarına doğru jest yaparak salona geldi. Bu sürprizden memnun olduğu gözlenen Karatepe de “çok pratik bir başkandır” iltifatında bulundu.Açılışta Tüketiciler Birliği Başkan Yardımcısı Ergün Sezer’in faaliyetler hakkında bilgi verdiği konferansı izleyenler arasında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Mehmet Savruk, bazı il müdürleri, Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karacalar, çok sayıda hukukçu ve eski belediye çalışanları da vardı.Konferanstan önce yenen dar kapsamlı yemekte Ticaret İl Müdürü Aleaddin Fırat Karatepe’ye faaliyetleri hakkında bilgi verirken “Kayseri’de tüketici şikayetleri 300 bini aştı” deyince Başkan Yardımcısı Ergün Sezer’in Mahmut Şahin’i göstererek “hep bunun yüzünden” demesi de gülüşmelere yol açtı.

Ankara’nın Bab-ı Ali’si daha önce Ulus Rüzgarlı’ydı. Gazetelerimizin buradan taşınmasıyla yeni merkez artık Öveçler oldu. Başta Sabah, Yeni Şafak, Akit, Star olmak üzere birçok gazete ve televizyonumuz şimdi bu semtte.









GÜNÜN KARESİ

Mazlumder Kayseri Şubesi siyasi konularda yaptığı eylem ve açıklamalar kadar sosyal faaliyetlerle de tanınır. Başkan Ahmet Taş yönetiminde sık sık geziler de düzenleyen şube yönetimi gönüldaşlarını son olarak Mimar Sinan’ın da memleketi Ağırnas’a götürdü. Rehber Ahmet Bek’ın başarılı anlatımına, Başkan Ahmet’ın babacanlığı eklenince,işçiliğiyle ünlü bu beldeye yapılan gezi Mazlumder üyelerince beğenilerekyorumlarının yapılmasına neden oldu.Fotoğraf sanatçısı ve karikatürist arkadaşımız Şaban Ok, cumartesi günü teröre karşı gerçekleşen yürüyüş ve mitingden bolca fotoğraf çekti. Bu güzel karelerden birini “günün karesi” olarak köşemizde yayınlamayı uygun gördük.