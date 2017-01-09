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İçinde üç astronot bulunan insanlı ilk Türk uzay aracı "Uzaylım", atmosferi geçtikten sonra Uzay Gümrüğü İstasyonu'nda bağlandı. İstasyon yetkilileri, bir astronotun kişisel evraklarının eksikliğini ayrıca aracın arkasına yazılangibi yazıları bahane ederek aracı bağladılar. Yetkililer, ancak tüm eksikler giderildiğinde uzay aracının çıkışına izin vereceklerini söylediler.Üstelik gümrük memurlarına rüşvet teklif eden Niyazi'nin uzayı bir daha ancak rüyasında görebileceği belirtiliyor. Yolculuğa, evrakları tamam olan yedek astronot Selami'nin başka bir araçla gelmesinin ve araçtaki diğer eksikliklerin giderilmesinin ardından devam edilecek.Rotası ay olan "Uzaylım", bir Türk atasözü olan "eller aya, biz yaya"yı çürütüp Türk insanına güven aşılamak amacıyla TÜBİTAK tarafından geliştirilmişti. Ancak daha yolun başında gümrük yetkililerine takılan aracın, dönüşteki kontrollerde de zorlanabileceğinden, üstelik aydan getirilen değerli taş ve mineral parçalarına "kaçak" damgası vurularak el konulabileceğinden korkuluyor.Kayserili şair ve yazarlardan Mehmet Çağlıkasap geçtiğimiz hafta vefat etti. Ancak ertesi gün gazetelerimizin bir kısmında rahmetli Çağlıkasap diye ünlü şair ve yazarlarımızdan Behçet Necatigil’in fotoğrafı yer aldı. Bunun sebebi de bir ajansımızın Çağlıkasap hakkındaki haberi onun çıkardığı bazı dergilerin kapak görselleriyle zenginleştirmesiydi. Ancak bu kapaklardan birinde Behçet Necatigil’in portresi yer alınca bazı meslektaşlarımız rahmetli Çağlıkasap zannıyla bu fotoğrafı kullandılar. Maalesef bu yüzden artık Mehmet Çağlıkasap için Google’da yapılan aramalarda Necatigil’in fotoğrafı çıkıyor.Büyüşehir Belediyemizden büyüleyen hizmet! Çarpılmak istemiyorsanız lütfen büyüleyici halk otobüslerimize Felak, Nas okumadan binmeyiniz! Memnuniyetlerinizi bize, şikayetlerinizi “Üçharfliler Reklam Ajansı”na bildiriniz!Hayırlısıyla her eve lazım tesisat. Lütfen hayırsız taklitçilerimize aldanmayın, her şeyin hayırlısını isteyin! Kur hayırlı tesisat, şerri dışarı at!Yeni kuşak yaz-kış atletsiz gezer ya! İşte bu durumun sorumlusunu Yahyalı’da bulduk. Mustafa Aydoğan yani Maça Dayı sıfırın altında 10 derecede bile atletsiz, ince bir gömlekle üstelik yakası-bağrı açık dolaşıyor. Biz dışarıda palto ile titrerken üşümediğinin altını çizen Maça dayı “Dünyaya geldim geleli benim bağrım açık. Atlet ve fanilayı hiç giymedim.” diyor.Anneler, babalar! İşte çocuklarınıza kötü örnek olup, atletsiz gezmelerine yol açan adam! Yahyalı’ya yolunuz düşerse gidin hesabını sorun! Adres mi? Adrese gerek yok ki! Maça Dayı’nın yeri nerede derseniz çocuklar bile size gösterir.