Israrla ismini vermek isteyen ancak bizim yazmak istemediğimiz genç bir mühendisin Kayseri Forum’dan aldığı ‘ayakkabı’ ile imtihanını duyunca bunu okuyucumuzla paylaşalım dedik. Genç mühendis A.E.T.’nin Forum içerisinde bulunan YKM’den aldığı ayakkabı sadece 3 ay kullanıldıktan sonra yırtılıyor. Yırtılan ayakkabısını garantiye ilk gönderdiğinde kabul edilmiyor, bunu ikinci defa tekrarladığında ancak kabul görüyor. Üzerine bir miktar para koyduktan sonra yeni bir ayakkabı beğenen genç mühendis, mağazanın Mersin şubesinde bulunan ayakkabıyı sipariş ediyor.Yeni ayakkabısına kavuşmayı heyecanla bekleyen genç mühendis A.E.T. gelen ayakkabıyı gördüğünde ise yeni bir şok yaşıyor. Fotoğrafını gördüğünüz en az birkaç ay kullanılmış ve dikişleri sökülmüş ayakkabı ile karşılaşınca öfkeden ne yapacağını şaşıran genç mühendis, çareyi önce mağaza çalışanlarını azarlamakta sonra da durumu bize aktarmakta buluyor.Gazetemizin kapı komşusu Gözde FM, bünyesine Anadolu FM’i de katarak artık “Anadolu’nun Gözdesi” konumuna geldi.103.5 frekansından yayın yapan Gözde FM’in yöneticisi, sevgili komşumuz Mustafa Akçadağ bey ve ekibini tebrik ediyor, 91.0’daki Anadolu FM çalışanlarına “hoş geldiniz” diyor, iki radyomuza da yayın hayatında uzun ömürler diliyoruz.Tekbirrrr! Allahuekber! Tekbirrrr! Allahuekber! Tekbirrrr! Allahuekber!Göreve geldiği günden itibaren başarılı çalışmaları ile göz dolduran Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 20 yıllık faili meçhulleri çözdü. FETÖ ile mücadelede Türkiye’de örnek gösterilen isimler arasında yer aldı. Kayseri Valiliği’ne Süleyman Kamçı’nın gelmesinden sonra birlikte uyum içerisinde başarılı faaliyetler gösterdiler.Kayseri’de 17 Aralık 2016’da gerçekleşen hain terör saldırısını tüm yönleriyle aydınlatan Kulular ve ekibi sadece şehrimiz ile yetinmeyerek Türkiye’de yaşanan diğer terör olaylarının aydınlatılmasında da büyük katkılar sağladı.Kulular ve ekibi ayrıca Adana Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen olayın aydınlatılmasında ve İstanbul Reina saldırganlarının yakalanmasında da önemli destekler verdi.Bir insan gencecik yaşında bu kadar karpuzu koltuklarına sığdırabilir mi? İşte örneği… Taha Tayfun Bağcı kardeşimiz gazetecilik, tiyatroculuk, silah kaçakçılığı pardon satıcılığı, krom kaplamacılığı gibi birçok işi birden yürütmeyi başarıyor. Zengin kartvizitinde yazılı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul ve Erciyes Üniversiteleri de cabası…Helal olsun kardeşime! Gel de gıpta etme! Yürü be Taha kardeşim. Seni kim tutar? Kıskananlara ise buradan bir çift sözümüz var!“Haset etme ne olur, çalış senin de olur!”-AGÜ’de Cadılar Bayramı’nın kutlanmasını eleştiren haberimizden sonra cadıların gazetemize dava açtığını,- “Son yumurta bükücü” arkadaşımız Ramazan Karakuş’un iyi niyetli tüm çabalarına yani her gün daha çok satın alıp yemesine rağmen yumurta fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini,- Melikgazi’deilçedeki bu vahim durumun basın bültenleriyle kamuoyuna duyurulduğunuSözde dini eğitimciTerörist değil de nedir?Dışa servis dağıtımcıTerörist değil de nedir?Sübyanı aşılar okulAbla, abi verir şekilMünafık, mürit üst akılTerörist değil de nedir?Sahte şeyhin maske donuBatıyı kutsamış yönüİstismar eyleyen diniTerörist değil de nedir?Bizleri aldattı alçakTemelinde varmış kaçakSatılmış hizmetkar uşakTerörist değil de nedir?Emir okyanustan öteHimmet, zimmet yağlı keteİlim diye kurmuş çeteTerörist değil de nedir?Soruları hırsızlayanHer makamda görev alanDevlet sınırlarını çalanTerörist değil de nedir?Hak yardımı, kul duasıKendin tuttu bedduasıHanesi terör yuvasıTerörist değil de nedir?Ülke temelini oyan,Haince dinamit koyan,Meclisimi bombalayan,Terörist değil de nedir?Çakma rütbeli kul veliİmamı dengesiz deliCani eyleyen saf kuluTerörist değil de nedir?İradeyi topa tutanMilli değerleri satanKardeşine kurşun atanTerörist değil de nedir?Akıtır sahte gözyaşıNamussuzun haram aşıPKK, DEAŞ yandaşıTerörist değil de nedir?Kanla beslenen kemirgenEkonomiyi sömürenTerörle sırt sırta verenTerörist değil de nedir?İçi dışı sarmış ayrıkABD’de bağlı kuyrukAjan, kukla, aklı sıyrıkTerörist değil de nedir?Bu millet kul olmaz kulaMeydan bırakmaz çakalaHizmet eden üst akılaTerörist değil de nedir?Terör zulüm, kan yapısıCennetin beleş tapusuÇölkuşu bunun hepisiTerörist değil de nedir?