Genç mühendisin ‘ayakkabı’ ile imtihanı
Israrla ismini vermek isteyen ancak bizim yazmak istemediğimiz genç bir mühendisin Kayseri Forum’dan aldığı ‘ayakkabı’ ile imtihanını duyunca bunu okuyucumuzla paylaşalım dedik. Genç mühendis A.E.T.’nin Forum içerisinde bulunan YKM’den aldığı ayakkabı sadece 3 ay kullanıldıktan sonra yırtılıyor. Yırtılan ayakkabısını garantiye ilk gönderdiğinde kabul edilmiyor, bunu ikinci defa tekrarladığında ancak kabul görüyor. Üzerine bir miktar para koyduktan sonra yeni bir ayakkabı beğenen genç mühendis, mağazanın Mersin şubesinde bulunan ayakkabıyı sipariş ediyor.
Yeni ayakkabısına kavuşmayı heyecanla bekleyen genç mühendis A.E.T. gelen ayakkabıyı gördüğünde ise yeni bir şok yaşıyor. Fotoğrafını gördüğünüz en az birkaç ay kullanılmış ve dikişleri sökülmüş ayakkabı ile karşılaşınca öfkeden ne yapacağını şaşıran genç mühendis, çareyi önce mağaza çalışanlarını azarlamakta sonra da durumu bize aktarmakta buluyor.
Anadolu’nun Gözde’si
Gazetemizin kapı komşusu Gözde FM, bünyesine Anadolu FM’i de katarak artık “Anadolu’nun Gözdesi” konumuna geldi.
103.5 frekansından yayın yapan Gözde FM’in yöneticisi, sevgili komşumuz Mustafa Akçadağ bey ve ekibini tebrik ediyor, 91.0’daki Anadolu FM çalışanlarına “hoş geldiniz” diyor, iki radyomuza da yayın hayatında uzun ömürler diliyoruz.
GÜNÜN UYARISI
Tekbirrrr! Allahuekber! Tekbirrrr! Allahuekber! Tekbirrrr! Allahuekber!
Kayseri Emniyeti’nden tarihi başarı
Göreve geldiği günden itibaren başarılı çalışmaları ile göz dolduran Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 20 yıllık faili meçhulleri çözdü. FETÖ ile mücadelede Türkiye’de örnek gösterilen isimler arasında yer aldı. Kayseri Valiliği’ne Süleyman Kamçı’nın gelmesinden sonra birlikte uyum içerisinde başarılı faaliyetler gösterdiler.
Kayseri’de 17 Aralık 2016’da gerçekleşen hain terör saldırısını tüm yönleriyle aydınlatan Kulular ve ekibi sadece şehrimiz ile yetinmeyerek Türkiye’de yaşanan diğer terör olaylarının aydınlatılmasında da büyük katkılar sağladı.
Kulular ve ekibi ayrıca Adana Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen olayın aydınlatılmasında ve İstanbul Reina saldırganlarının yakalanmasında da önemli destekler verdi.
Gel de gıpta etme!
Bir insan gencecik yaşında bu kadar karpuzu koltuklarına sığdırabilir mi? İşte örneği… Taha Tayfun Bağcı kardeşimiz gazetecilik, tiyatroculuk, silah kaçakçılığı pardon satıcılığı, krom kaplamacılığı gibi birçok işi birden yürütmeyi başarıyor. Zengin kartvizitinde yazılı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul ve Erciyes Üniversiteleri de cabası…
Helal olsun kardeşime! Gel de gıpta etme! Yürü be Taha kardeşim. Seni kim tutar? Kıskananlara ise buradan bir çift sözümüz var!
“Haset etme ne olur, çalış senin de olur!”
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
-AGÜ’de Cadılar Bayramı’nın kutlanmasını eleştiren haberimizden sonra cadıların gazetemize dava açtığını,
- “Son yumurta bükücü” arkadaşımız Ramazan Karakuş’un iyi niyetli tüm çabalarına yani her gün daha çok satın alıp yemesine rağmen yumurta fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini,
- Melikgazi’de ısının eksilerin de altında olduğunu, ilçedeki bu vahim durumun basın bültenleriyle kamuoyuna duyurulduğunu
BİLİYOR MUYDUNUZ? BİLMİYORSANIZ İŞTE SAYEMİZDE ÖĞRENDİNİZ.
HIRSİ İHANET
Sözde dini eğitimci
Terörist değil de nedir?
Dışa servis dağıtımcı
Terörist değil de nedir?
Sübyanı aşılar okul
Abla, abi verir şekil
Münafık, mürit üst akıl
Terörist değil de nedir?
Sahte şeyhin maske donu
Batıyı kutsamış yönü
İstismar eyleyen dini
Terörist değil de nedir?
Bizleri aldattı alçak
Temelinde varmış kaçak
Satılmış hizmetkar uşak
Terörist değil de nedir?
Emir okyanustan öte
Himmet, zimmet yağlı kete
İlim diye kurmuş çete
Terörist değil de nedir?
Soruları hırsızlayan
Her makamda görev alan
Devlet sınırlarını çalan
Terörist değil de nedir?
Hak yardımı, kul duası
Kendin tuttu bedduası
Hanesi terör yuvası
Terörist değil de nedir?
Ülke temelini oyan,
Haince dinamit koyan,
Meclisimi bombalayan,
Terörist değil de nedir?
Çakma rütbeli kul veli
İmamı dengesiz deli
Cani eyleyen saf kulu
Terörist değil de nedir?
İradeyi topa tutan
Milli değerleri satan
Kardeşine kurşun atan
Terörist değil de nedir?
Akıtır sahte gözyaşı
Namussuzun haram aşı
PKK, DEAŞ yandaşı
Terörist değil de nedir?
Kanla beslenen kemirgen
Ekonomiyi sömüren
Terörle sırt sırta veren
Terörist değil de nedir?
İçi dışı sarmış ayrık
ABD’de bağlı kuyruk
Ajan, kukla, aklı sıyrık
Terörist değil de nedir?
Bu millet kul olmaz kula
Meydan bırakmaz çakala
Hizmet eden üst akıla
Terörist değil de nedir?
Terör zulüm, kan yapısı
Cennetin beleş tapusu
Çölkuşu bunun hepisi
Terörist değil de nedir?
AŞIK ÇÖLKUŞU
Israrla ismini vermek isteyen ancak bizim yazmak istemediğimiz genç bir mühendisin Kayseri Forum’dan aldığı ‘ayakkabı’ ile imtihanını duyunca bunu okuyucumuzla paylaşalım dedik. Genç mühendis A.E.T.’nin Forum içerisinde bulunan YKM’den aldığı ayakkabı sadece 3 ay kullanıldıktan sonra yırtılıyor. Yırtılan ayakkabısını garantiye ilk gönderdiğinde kabul edilmiyor, bunu ikinci defa tekrarladığında ancak kabul görüyor. Üzerine bir miktar para koyduktan sonra yeni bir ayakkabı beğenen genç mühendis, mağazanın Mersin şubesinde bulunan ayakkabıyı sipariş ediyor.
Yeni ayakkabısına kavuşmayı heyecanla bekleyen genç mühendis A.E.T. gelen ayakkabıyı gördüğünde ise yeni bir şok yaşıyor. Fotoğrafını gördüğünüz en az birkaç ay kullanılmış ve dikişleri sökülmüş ayakkabı ile karşılaşınca öfkeden ne yapacağını şaşıran genç mühendis, çareyi önce mağaza çalışanlarını azarlamakta sonra da durumu bize aktarmakta buluyor.
Anadolu’nun Gözde’si
Gazetemizin kapı komşusu Gözde FM, bünyesine Anadolu FM’i de katarak artık “Anadolu’nun Gözdesi” konumuna geldi.
103.5 frekansından yayın yapan Gözde FM’in yöneticisi, sevgili komşumuz Mustafa Akçadağ bey ve ekibini tebrik ediyor, 91.0’daki Anadolu FM çalışanlarına “hoş geldiniz” diyor, iki radyomuza da yayın hayatında uzun ömürler diliyoruz.
GÜNÜN UYARISI
Tekbirrrr! Allahuekber! Tekbirrrr! Allahuekber! Tekbirrrr! Allahuekber!
Kayseri Emniyeti’nden tarihi başarı
Göreve geldiği günden itibaren başarılı çalışmaları ile göz dolduran Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 20 yıllık faili meçhulleri çözdü. FETÖ ile mücadelede Türkiye’de örnek gösterilen isimler arasında yer aldı. Kayseri Valiliği’ne Süleyman Kamçı’nın gelmesinden sonra birlikte uyum içerisinde başarılı faaliyetler gösterdiler.
Kayseri’de 17 Aralık 2016’da gerçekleşen hain terör saldırısını tüm yönleriyle aydınlatan Kulular ve ekibi sadece şehrimiz ile yetinmeyerek Türkiye’de yaşanan diğer terör olaylarının aydınlatılmasında da büyük katkılar sağladı.
Kulular ve ekibi ayrıca Adana Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen olayın aydınlatılmasında ve İstanbul Reina saldırganlarının yakalanmasında da önemli destekler verdi.
Gel de gıpta etme!
Bir insan gencecik yaşında bu kadar karpuzu koltuklarına sığdırabilir mi? İşte örneği… Taha Tayfun Bağcı kardeşimiz gazetecilik, tiyatroculuk, silah kaçakçılığı pardon satıcılığı, krom kaplamacılığı gibi birçok işi birden yürütmeyi başarıyor. Zengin kartvizitinde yazılı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul ve Erciyes Üniversiteleri de cabası…
Helal olsun kardeşime! Gel de gıpta etme! Yürü be Taha kardeşim. Seni kim tutar? Kıskananlara ise buradan bir çift sözümüz var!
“Haset etme ne olur, çalış senin de olur!”
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
-AGÜ’de Cadılar Bayramı’nın kutlanmasını eleştiren haberimizden sonra cadıların gazetemize dava açtığını,
- “Son yumurta bükücü” arkadaşımız Ramazan Karakuş’un iyi niyetli tüm çabalarına yani her gün daha çok satın alıp yemesine rağmen yumurta fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini,
- Melikgazi’de ısının eksilerin de altında olduğunu, ilçedeki bu vahim durumun basın bültenleriyle kamuoyuna duyurulduğunu
BİLİYOR MUYDUNUZ? BİLMİYORSANIZ İŞTE SAYEMİZDE ÖĞRENDİNİZ.
HIRSİ İHANET
Sözde dini eğitimci
Terörist değil de nedir?
Dışa servis dağıtımcı
Terörist değil de nedir?
Sübyanı aşılar okul
Abla, abi verir şekil
Münafık, mürit üst akıl
Terörist değil de nedir?
Sahte şeyhin maske donu
Batıyı kutsamış yönü
İstismar eyleyen dini
Terörist değil de nedir?
Bizleri aldattı alçak
Temelinde varmış kaçak
Satılmış hizmetkar uşak
Terörist değil de nedir?
Emir okyanustan öte
Himmet, zimmet yağlı kete
İlim diye kurmuş çete
Terörist değil de nedir?
Soruları hırsızlayan
Her makamda görev alan
Devlet sınırlarını çalan
Terörist değil de nedir?
Hak yardımı, kul duası
Kendin tuttu bedduası
Hanesi terör yuvası
Terörist değil de nedir?
Ülke temelini oyan,
Haince dinamit koyan,
Meclisimi bombalayan,
Terörist değil de nedir?
Çakma rütbeli kul veli
İmamı dengesiz deli
Cani eyleyen saf kulu
Terörist değil de nedir?
İradeyi topa tutan
Milli değerleri satan
Kardeşine kurşun atan
Terörist değil de nedir?
Akıtır sahte gözyaşı
Namussuzun haram aşı
PKK, DEAŞ yandaşı
Terörist değil de nedir?
Kanla beslenen kemirgen
Ekonomiyi sömüren
Terörle sırt sırta veren
Terörist değil de nedir?
İçi dışı sarmış ayrık
ABD’de bağlı kuyruk
Ajan, kukla, aklı sıyrık
Terörist değil de nedir?
Bu millet kul olmaz kula
Meydan bırakmaz çakala
Hizmet eden üst akıla
Terörist değil de nedir?
Terör zulüm, kan yapısı
Cennetin beleş tapusu
Çölkuşu bunun hepisi
Terörist değil de nedir?
AŞIK ÇÖLKUŞU