Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın yeniden evlenme kararı yurtta, KKTC'de, dış temsilciliklerimizde ve müzik piyasasında bir türlü dikiş tutturamamış gençler arasında sevinçle karşılandı.19. kocası türkücü Onur Şan’dan 4 yıl önce boşandıktan sonra 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yeniden evlenmeyi düşündüğünü hayranlarına açıklayan Seda Sayan, işi henüz resmiyete dökmese de meşhur olmak isteyen müzisyen gençler arasında beklentiyi artırdı.Bugünlerde sanatçının İstanbul’daki evinin önünde gece-gündüz demeden adeta nöbet tutan gençler bir tanışma vesilesi bulup Sayan’ın önce gözüne, sonra gönlüne, daha sonra da 20. eşi olarak dünyaevine girmeyi hedefliyorlar.Seda Sayan’ın 20. eş adaylarından biri olan amatör türkücü Şakir Şenşakrak (22) magazin muhabirimiz Caner Gecekuşu’na “ağabeycim, Seda ablamızı tavlayabilirsem işim iş. N’olursun bu konuda bana yardım et. Eğer beni tanıştırırsan söz sana ilk albümümden 10 tane hediye edeceğim. Hatta memleketim Çemişgezek’e bile gezmeye götürürüm. Söz valla” dedi.Muhabirimizin bu “ahlaksız teklif”e ne cevap verdiğiyse henüz öğrenilemedi.



BARO’DA ZAR SESLERİ

Mirkelam ünlü şarkısı ‘Tavla’da “Tavla tavla beni tavla/Salla pulları zarları/Salla salla beni salla/Vallahi geldim oyuna” der. Bugünlerde Kayseri Barosu’nda da bu şarkı çokça dillendiriliyor. Zira Baro Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu’nca avukatlar arası iddialı bir Tavla Turnuvası gerçekleştirildi.



10-11.02.2017 tarihleri arasında Coffemania’da 20.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonunu öğrendiğimizde inanın sizleri çok merak ettiğiniz bu değerli bilgiden mahrum etmeyeceğiz.



Not: Şampiyon olan avukat Coffemania tarafından akşam yemeği, ikinciye ve üçüncü ise kahvaltı kazanmış.





Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) kuruluşunun 90. yılı münasebetiyle kent merkezinde bulunan beş yıldızlı bir otelde etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birçok davetli katıldı.Programa katılanlar kadar katılmayanlar da dikkat çekiciydi. Şehrimizde çeşitli kurumlarda halen önemli görevlerde bulunan ve daha önce çeşitli görevler alan bazı isimlerin yer almadığını gördük. Bu isimlerden birkaçı ile görüştük ve organizasyona davet edilmediklerini, rezervasyon yapmak isteyenlere ise olumsuz cevaplar verildiğini öğrendik. Bu arada organizasyona kimlerin davet edileceğinin KCETAŞ’ın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve kurum yetkililerince belirlendiğini hatırlatalım.Organizasyonda davetlilere ayrılan masa seçimleri de oldukça tuhaftı. Özellikle ismi FETÖ soruşturmaları ile gündemden düşmeyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın bulunduğu masa hem bakanların bulunduğu masaya hem de konuşmaların yapıldığı platforma çok yakındı. Bunun aksine, Kayseri OSB Başkanlığına seçildikten sonra yaptığı başarılı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan Tahir Nursaçan’a ayrılan masa ise düşündürücü idi. Bu Nursaçan’a yapılan ilk ayıp değil tabii ki… Şehrimizde yapılan çeşitli organizasyonlarda Nursaçan’a benzer muameleler yapıldığını söylemeden geçemeyeceğiz. Bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas bir tutum sergilenir mi? Bakıp göreceğiz…Karayolları’nda “idrar yolları” semineri verilmiş. N’olmuş yani! Neticede bu kuruluşumuzun vazifesi yol açmak ve yoldaki tıkanıklıkları gidermek değil mi beyler!İsrail işgalindeki Filistin şehri Beytüllahm’de dünyaca ünlü kahve markası az bir değişiklikle güya özgünleştirilmiş.