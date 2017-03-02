Dumanaltı

Çok “sayın” meslektaşlar!



15 Temmuz’da İngiltere’nin ilk tepkisi!

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Vergi Dairesi Başkanı ile Grup Müdürlerinin anıta çelenk koymalarıMükellefler adına Şakir Vezneci’nin çelenk koymasıVergi yüzsüzleri ve kaçakçılarının bu çelenkleri parçalamalarıHaftanın “Vergi haftası” olduğunu öğrenen bürokratların açıklama yarışına girmeleriVergi Dairesi Başkanı ile Grup Müdürlerinin kutlamaları kabul etmeleriVergisini bir ay önceden ödemek için vezneye gelen vatandaşa “enayi” gözüyle bakılmasıVergi yüzsüzlerinin Meydan’da teşhiriBaşta akaryakıt olmak üzere uygulanan yüksek vergilerden muzdarip olan vergi mağdurlarının protesto gösterisiMesai ve Vergi Haftasının sona ermesi, bürokratların “Yarabbi! Bu haftayı da kazasız belasız atlattık” deyip şükretmeleri.***Hacılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen "Şafak Vakti Çocukları" etkinliğinde sahneye verilen dumandan etkilenen 4'ü çocuk 11 oyuncu hastaneye kaldırılmış. Hacılar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda meslektaşımız Veli Altınkaya da konuşmacı olarak yer almış.Bazı kurum bültenlerinde bürokratik terbiye gereği “sayın” ifadesi kullanılabilir ama biz aynen kullanırsak komik duruma düşeriz. Tıpkı kupürünü gördüğünüz dün bir gazetemizde yayınlanan bu haber gibi… (Haberin başlığında Başkanın sadece adının kullanılması ise ayrı bir gaf!)Bu kurumdaki ilgili arkadaşlarımıza da bir önerim olacak. Yani İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman beyefendi “sayın” oluyor da, başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere diğer adı geçenler değil mi? O yüzden siz de lütfen bültenlerinizde haber diline uyarak “sayın” unvanını kullanmaktan vazgeçin.***AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İngiltere'deki temaslarına ilişkin, ülke siyasetinin kalbinin attığı başkent Londra'daki tarihi parlamento binasında değerlendirmelerde bulunmuş. Karayel burada yaptığı değerlendirmede ‘deplasman’ psikolojisinden dolayı mıdır bilinmez ama 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ilk tepkinin İngiltere tarafından verildiğini ve İngiliz hükümetinin yanımızda tavır koyduğunu söyledi. Halbuki darbe girişiminin yaşandığı sıralarda İngiltere’nin Türkiye’yi işgal planları içerisinde bulunduğu, ülkemizde yaşayan İngiliz vatandaşlarını bahane ederek Kıbrıs üzerinden ülkemize askeri yığınak yapılacağı senaryoları yüksek sesle dillendirilmişti!****Fotoğraf: Şaban Ok***