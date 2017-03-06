Saadet Partisi Kayseri İl Gençlik Kolları üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda, 'Şarap içme, şerbet iç, bonzai içme, boza iç' adı verilen program kapsamında halka boza ve şerbet dağıtmış.Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık programında 'Arabesk dinleyip meyhaneye gideceğine, ezana kulak ver, camiye gel' yazılı döviz de taşınmış. SP Gençlik Kolları Başkanı Samet Yücel’in yaptığı açıklamadan sonra hazırlanan bin kişilik boza ve şerbet halka ikram edilmiş.71 sanıklı Kayseri FETÖ iddianamesinde gizli tanıkların ifadeleri dikkat çekti. "Ali Dağ" rumuzlu gizli tanık ifadesinde Kayseri’de üst düzey yöneticilerin aralarında bulunduğu cemaat oturmalarında CHP Kayseri eski milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun da yer aldığını söyledi.-Saadet Partisi referandumda “hayır!” diyeceği için Milli Görüş’ün kurucusu ve lideri rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma programını canlı yayınlayan Halk TV’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’la ters düşmesi halinde de Kabe’den yayın yapacağını,- FETÖ soruşturmalarında mağdurların giderek arttığını, Akit gazetesi abonesi 40 yıllık Milli Görüşçülerin bile memuriyetten çıkarıldıklarını,-Büyükşehir’in bir kütüphaneye Sezai Karakoç adını vermesinin takdirle karşılandığını, Başkan Mustafa Çelik’in aynı duyarlılığı Kayserili tiyatrocu Rahmetli Hasan Nail Canat için de göstermesinin beklendiğinibiliyor muydunuz?Milliyetçi ganyan bayii“Bahar geldi. ‘Haşerat temizliği’ yapılmalı. Türkiye, ‘urlarından’ kurtulmalı. Yürek ülkesinin çocukları, mazlumlara bahar müjdesi sunmalı...”