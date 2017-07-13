ASPARAGAS KÖŞESİ

Kayserili uyanık girişimciden önemli çalışma

MÜJDE! BELFITIKÇILARIN TELEFONLARI ARTIK REHBERDE

Şehirlerarası yol kenarlarında “belfıtığı 0 5.. …….” şeklinde reklamlarını gördüğümüz “belfıtıkçılar”ın iletişim bilgileri bir rehberde toplandı. Kayserili uyanık girişimci Ali Kalınbel, Türkiye’nin tamamını dolaşarak yol kenarlarında, duvarlarda, taşlarda, şehir merkezlerinde korsan şekilde yazılan bu numaraları takip edip tüm belfıtıkçılara ulaştı. Onları ikna ederek cüzi bir reklam ücreti karşılığında toplam 10 bin belfıtıkçının adres ve telefonlarını “Adamı fıtık etme/Belfıtıkçılar Rehberi” isimli bir rehberde toplayan Kalınbel şimdiden binlerce sipariş aldı.



Telefon operatörleri peşlerinde

Öte yandan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone firmaları belfıtıkçıların peşlerine düşerek onları kendi operatörlerine çekmek için yakın markaja aldılar. “Adamı fıtık etme, gel hemen bize” kampanyası başlatan Turkcell’e karşılık Türk Telekom “Hastalarınızla doya doya konuşun”, Vodafone ise “belfıtığı ağrılarınızı Vodafone’la hafifletin” sloganlarıyla bu cazip kitleye yöneldi.



Fıtıkder kuruluyor

Bu gelişmeler üzerine Fıtıkçı Fethi’nin Belen’deki evinde toplanan bazı belfıtıkçılar birleşip bir dernek kurma kararı aldılar. Buna göre derneğin adı Fıtıkder olurken, kurucu başkanlığa ise Sıddık Başfıtık seçildi.





​TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ!

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Abilik

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GÜNÜN ÇİZGİSİ ​



Turgut Yılmaz

