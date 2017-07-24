Alkışlar İşlertaş’a…

Büyükşehir Belediyesi her hafta bir biriminin faaliyetlerini tanıtmak için basın mensupları ile bir araya geliyor. Buluşmanın ilki Talas Erguvan’da yapılmış ve KAYTUR A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özgöncü birimi hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştu. Bu buluşma ve Özgöncü hakkındaki kanaatlerimize yine köşemizde yer vermiştik.



İkinci buluşmada ise Spor A.Ş.’nin faaliyetleri anlatıldı. Buradan Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş’ı tebrik ediyoruz. Hem alana hakimiyeti hem de mütevazı tavrı ile güzel bir sunum gerçekleştirdi. Bu duruşu ile de büyük beğeni topladı. Bu birikim ve duruştan yoksun olan yöneticilere örnek olması temennisi ile…





Hayvansever Belediye!

Haber Merkezimize ulaşan ama bizleri en çok yoran kurum bülten ve haberlerinin Melikgazi Belediyesi’nden olduğunu itiraf etmeliyiz. Bütün olayların Başkan Memduh Büyükkılıç’ın üzerinden kurgulanması ve sonu gelmeyecekmiş gibi kurulan cümleler bazen bizi bizden alıyor doğrusu... Bunun yanısıra birçok yazım ve anlatım hatası ile de karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta servis edilen iki haberdeki yazım yanlışları ise ayrıca dikkatimizi çekti.



“Melikgazi 351 okulda haşarata karşı ilaçlama çalışması yapıyor” (bu arada doğrusu haşerat) başlığı ile servis edilen haberde kullanılan şu giriş cümlesinde, “Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarında yaz tatili süresinde çalışmalar yaparak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılana hazır hale getireceklerini söyledi.” ifadeleri kullanılmış. Ancak ‘yılına’ olması gereken sözcük ‘yılana’ dönüşmüş.



“Kardeş belediyeler kültür ve sanat etkinliğinde buluşuyor” başlığı ile sunulan başka bir haberin giriş cümlesinde ise, “Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kardeş Belediye olan Bursa İnegöl Belediyesinin 14-23 Temmuz 2017 tarihleri arısında gerçekleştireceği Uluslararası Kültür ve Sanat festivalinde iki kardeş belediyesinin bir etkinlikte buluşacağını söyledi.” ifadelerine yer verilmiş. Bur cümlede ise ‘arasında’ olması gereken sözcük ‘arısında’ya dönüşmüş.



HAFTANIN GAFI

Atış serbest!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ ile güya yaptıkları mücadeleyi öyle abartmış öyle abartmış ki “Vatan Partisi bin yıldır FETÖ ile mücadele ediyor.” demiş. Bize de yapacak yorum, söyleyecek söz bırakmamış.









BİR BAKAN AÇTI DİĞERİ KAPATACAK

Samsun'da yapılan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları açılış seremonisini önceki Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 18 Temmuz’da gerçekleştirmişti. Açılışın yapıldığı tarihte Bakan olan Kılıç’ın yerine Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak ise organizasyonun 30 Temmuz’daki kapanışını gerçekleştirecek.





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