KÖŞEBAŞI

Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in birlikte hazırladıkları "Köşebaşı" konulara yine farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Mizah, siyaset, kulis, olayların perde arkası hepsi ama hepsi Köşebaşı'nda...

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:04