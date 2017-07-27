DUT'UNAMAYANLAR!
Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş hoca, talihsiz bir kaza geçirdi. Bir arkadaşının bahçesindeki ‘Dut’ ağacına çıkan Taş düştü ve kolunda çatlama meydana geldi. Hocamıza Kayseri Gündem Ailesi olarak “geçmiş olsun” dileklerimizi iletirken, Oğuz Atay’ın meşhur kitabı ‘Tutunamayanlar’dan ilham alarak ‘Dut'unamayanlar’ başlığı ile olayı özetledik.
Geçmiş olsun Sadi Özmen
Sunucu ve gazetemiz yazarı Sadi Özmen’in de ailesi ile birlikte bir trafik kazası geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Özmen ailesine de Kayseri Gündem Ailesi olarak “geçmiş olsun” dileklerimizi yineliyoruz.
“HİÇ YILMAZ” MISIN?
FETÖ Örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan ve daha sonra mahkemece tutuksuz yargılanmasına karar verilen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz’in FETÖ ile anılmasının ardından istifa etmesi gerektiğini dile getiren Hiçyılmaz’ın bu ısrarı çelişkili bulundu.
Hatırlanmak güzel bir şey!
Dünya Avşarlar Derneği tarafından düzenlenen Türk Birliği Kurultayı Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda “Sinema ve belgeselde Avşarlar” başlıklı bir tebliğ de sunuldu. Bu tebliğde, yıllar önce İzmir’de hazırlanan ve TRT’de yayınlanan “Avşar Elleri” isimli belgesel ve aralarında acizane bulunduğumuz hazırlayan ekip de tanıtıldı.
Günün Karesi
Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş hoca, talihsiz bir kaza geçirdi. Bir arkadaşının bahçesindeki ‘Dut’ ağacına çıkan Taş düştü ve kolunda çatlama meydana geldi. Hocamıza Kayseri Gündem Ailesi olarak “geçmiş olsun” dileklerimizi iletirken, Oğuz Atay’ın meşhur kitabı ‘Tutunamayanlar’dan ilham alarak ‘Dut'unamayanlar’ başlığı ile olayı özetledik.
Geçmiş olsun Sadi Özmen
Sunucu ve gazetemiz yazarı Sadi Özmen’in de ailesi ile birlikte bir trafik kazası geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Özmen ailesine de Kayseri Gündem Ailesi olarak “geçmiş olsun” dileklerimizi yineliyoruz.
“HİÇ YILMAZ” MISIN?
FETÖ Örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan ve daha sonra mahkemece tutuksuz yargılanmasına karar verilen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz’in FETÖ ile anılmasının ardından istifa etmesi gerektiğini dile getiren Hiçyılmaz’ın bu ısrarı çelişkili bulundu.
Hatırlanmak güzel bir şey!
Dünya Avşarlar Derneği tarafından düzenlenen Türk Birliği Kurultayı Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda “Sinema ve belgeselde Avşarlar” başlıklı bir tebliğ de sunuldu. Bu tebliğde, yıllar önce İzmir’de hazırlanan ve TRT’de yayınlanan “Avşar Elleri” isimli belgesel ve aralarında acizane bulunduğumuz hazırlayan ekip de tanıtıldı.
Günün Karesi
Ahmet hoca protokolün en ön safında durmak varken dut ağacına neden çıkarsın...