

Cezanın böylesi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazetemize gönderilen yazıda internet haber sitemizde yayınlanan bir habere yorum yapan şahsın ‘IP’ adresi ve yorumun yapıldığı tarih talep edilmişti. Dilekçe gazetemizin eski adresi olan Sahabiye Mahallesi’ne gönderildiğinden tesadüfen ikinci dilekçe ile (İlk dilekçeye cevap verilmediği ve ikincisine de cevap verilmediği taktirde müeyyide uygulanacağı yazılı olan) durumdan haberdar olduk. İstenilen ‘IP’ adresini bulamadığımızdan konuyla ilgili gönderdiğimiz cevap dilekçesinde, “Yorumun, okuyuculardan gelen uyarılar ya da hakaret içermesi sebebiyle editör ekibimiz tarafından daha sonra kaldırılmış olacağını ve bu nedenle istenilen ‘IP’ adresine ulaşamadığımız” açıklamasına yer verdik.



Asıl cezamız bürokrasi

Buna rağmen ‘İdari para’ cezasına çarptırıldık. Ama biz asıl cezamızı para yatırma aşamasında yaşadık. Gönderilen dilekçede para cezasının ‘Kayseri Defterdarlığı’nda yatırılması gerektiği yazıyordu. Defterdarlığa para yatırmaya gittiğimizde daha önce bu paranın kendileri tarafından alındığını ama artık bu cezanın ödemesinin Kayseri Adliyesi içerinde gerçekleştirildiği söylendi. Açıklamayı makul bularak Adliyeye para yatırmaya gittik. Ama Adliyede bize verilen cevapta kendilerinin sadece adli para cezalarını aldıkları ‘İdari Para Cezaları’nın Kayseri Vergi Dairesi’nden yapılabileceğini bildirdiler. ‘Sabır’ diyerek Vergi dairesine bu cezanın yatırılması için gittiğimizde ise bu kez de benzer yanıtları kendilerinden alınca artık dayanamayarak, yaşadığımız süreci kendilerine anlatarak serzenişte bulunduk. Serzenişimizin ardından ilgili cezanın kendilerinin almasının doğru olmadığını vurgulayarak bahsi geçen ödemeyi aldılar. Biz de bu şekilde ‘Ceza’mızı bu yönüyle de ödemiş bulunduk. Buradan yetkililere sesleniyoruz lütfen inşa ettiğiniz modern yapıların içerisinde bulunan memurlarınızı da dahil edin de ‘Eski Türkiye’den kalan manzaralarla karşılaşmayalım.

HAFTANIN MANŞETİ

Bir gazetemizin “vicdansızlar” ile imtihanı!



Efsane Başkan enflasyonu



Kayseri’de ortalık “efsane başkan”dan geçilmiyor. Herkesin kendine göre bir efsane başkanı var. Bu kimilerine göre bir belediye başkanı, kimilerine göre kulüp, kimilerine göre de oda başkanı olabiliyor.

Bazılarının “Efsane başkan” olarak adlandırıp göklere çıkardıkları isimlerden bildiklerimiz şunlar;

Mehmet Özhaseki, Hasan Ali Kilci, Recep Mamur ve Mete Eke.



BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

-Kayseri’de 400 tane halk otobüsünden sadece 4’ünde klima olduğunu, ancak bunlardan birinin de bozulmasıyla yalnızca 3 otobüste serin serin yolculuk yapılabildiğini,

-Boydak Holding’te çalışan üst düzey yöneticilerin iki arada bir derede kaldıklarını, kayyumla iyi olduklarında Boydak ailesinden, eski patronlarıyla görüştüklerinde de kayyumdan tepki aldıklarını,

-Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş’ın dut ağacından düşüp kolu çatlamasına rağmen “Buna da şükür. Bir ahbabım kayısı ağacından düşüp belini kırdı. Ben ucuz atlatmışım.” diyerek şükrettiğini,

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Turgut Yılmaz