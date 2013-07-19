Kur'an sevgisi engel tanımıyor

Kayseri İl Müftülüğü'nün Melikgazi İlçe Müftülüğü'ne bağlı Taşçıoğlu Kur'an Kursu'nda 12 görme engelli gence, yine görme engelli olan Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Uzuntaş tarafından ders veriliyor. Kursla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, kursta gençlerin ilk önce Braille alfabesiyle kabartma şeklinde yazılan Elifba'yı okuyacaklarını ve ondan sonra yine kabartma olarak Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim'e geçeceklerini söyledi. Maraşlıgil, ''Kursumuza şu anda hafta içi 7, hafta sonu da 5 yavrumuz gelerek Kur'an öğreniyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak gerek Elifba'ları olsun, gerekse Kur'an-ı Kerim'leri olsun yavrularımıza bir Ramazan hediyesi olarak biz temin ediyoruz. Bunların servislerini de biz karşılayacağız. Çocuklarımız her şeye değer'' dedi.



Görme engelli gençlerin kıymetli bir tarafları olduğunu belirten Maraşlıgil, şunları söyledi:

''Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, birtakım insanları bizlere anlatır. Yani imandan mahrum olmuş, imandan yoksun olmuş, imanlı olma şerefine erememiş insanlardan bahsederken, 'Onların kalpleri var ama anlamazlar, gözleri var ama görmezler, kulakları var ama duymazlar' diyor. Bunların diğer canlılardan farkları olmadığını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beyan buyururken, bir noktaya da işaret ediyor; bu başların içindeki o gözler kör olmaz, görmez olmaz. Esas görmez olan, sadırlardaki, kalplerdeki gözlerdir buyuruyor. Ben bu yavrularımızı tebrik ediyorum, çünkü kazananlardan oldular.''



''ÇOK GÜZEL BİR DUYGU''

Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok istediğini ve bu isteğini geçtiğimiz yıl ailesiyle paylaştığını söyleyen görme engelli Hanife Çetinkaya, ''Geçen sene yapabilir miyim, öğrenebilir miyim gibi endişelerle kursa geldim. Çalıştım, öğrendim ve şimdi ilerletmek için geliyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumak çok güzel bir duygu. Bundan sonra daha da çok ilerletmeyi düşünüyorum'' dedi.

Küçük kursiyerler de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi çok istediklerini, bu nedenle aileleri ile birlikte kursa geldiklerini, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin heyecanını şimdiden yaşadıklarını ifade ettiler.



