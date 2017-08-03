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Mazakaland’da sigaraya teşvik ve alenen kumar

Kayseri’de 2013 yılında kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Mazakaland Eğlence Dünyası’nda, çocuklara ve yetişkinlere yönelik klasik eğlencelerin dışında, ödülü sigara olan kumara dayalı çok sayıda stant bulunması dikkat çekiyor.

Mazakaland’da sigaraya teşvik ve alenen kumar

Herhangi bir yaş sınırlaması konulmayan bu oyunlarda, sigara paketleri hem oyunun içinde kullanılıyor, hem de oyunun kazanılması sonucunda ödül olarak veriliyor. Birçoğu hileli olan bu oyunlar, gençlere kumar alışkanlığı kazandırırken, sigara içilmesine de teşvikte bulunuyor.





 Oyuncular bazen bir çember halkayı geniş bir stantta yerleştirilmiş sigara paketleri üzerine atarak, bazen sigara paketi ile birleştirilmiş bir bardak içerisine pinpon topu atmaya çalışarak, bazen de silahla sigara paketlerini düşürmeye çabalayarak, oyunları tamamlamaya çalışıyorlar. Bütün oyunları sonunda kazanılan ödül ise sigara paketi oluyor.



 
Haber: Tuba Köksal
Fotoğraf: Tunahan Kaya
 

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MazakalandKumarUyuşturucu
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