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METİNER’E “PENSİLVANYA” TEPKİSİ

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner’in “Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır” sözlerine tepki gösterdi.

METİNER’E “PENSİLVANYA” TEPKİSİ
KAYSERİ BUNU HAKETMİYOR
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eski milletvekili Metiner’le de görüştüğünü hatırlatarak, “Kendisine de söyledim, bu açıklama olmadı Kayseri bunları hak eden bir şehir değil asla. Kimse Kayseri’yi bu şekilde zan altında bırakacak açıklamalar yapamaz. Bu şehirde 1 milyon 400 bin kişi yaşıyor ve siz kalkıp bunları kapsayan bir genelleme ile şehri zan altında bırakamazsınız” dedi.

YAPILMIŞ EN KÖTÜ KONUŞMADIR
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da yaptığı açıklamayla Metiner’in konuşmasının ve ithamlarının Kayseri hakkında bugüne kadar yapılan en kötü konuşma olduğuna dikkat çekti. Palancıoğlu, “Gereksiz yapılmış bir konuşma. Kayseri’de var olan FETÖ yapılanması zaman içinde devletimizin gayretli çalışmalarıyla çökertildi. Metiner’in yaptığı genelleme, Kayseri adına çok çirkin bir genelleme oldu, kesinlikle de doğru değildir” diye konuştu.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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