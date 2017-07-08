Mezarcı Artak ve ailesi kurtarılmayı bekliyor

Bir mağaranın 12 odasında, tamamen karanlık bir ortamda geçen oyuna 2 ve 5 kişiden oluşan gruplar katılıyor. Oyuncular mağaraya girdikleri andan itibaren kendilerine verilen el feneri aracılığıyla odaların farklı noktalarına yerleştirilen şifre ve ipuçlarını bularak ilerlemeye çalışıyor. Çözdükleri şifrelerle diğer odalara geçme hakkını elde eden oyuncular, gerilimi arttırıcı ses efektleriyle, çeşitli korkutucu materyallerle ve Mezarcı Artak ailesi ile korku dolu anlar yaşıyorlar. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda ipuçları sayesinde çıkış noktasına ulaşan oyuncular, mağaradan çıkmayı başarıp, oyunu tamamlıyor. Korku evinde yaşananlar saniye saniye odalarda bulunan kameralar tarafından kaydedilirken, oyuncuların korku dolu anları ürkütücü ama bir o kadar da komik görüntüler ortaya çıkarıyor.



Mağaranın hikâyesi

Gerçek bir mağarada gerçek insanlarla macera yaşama imkânı sunan Mezarcı Artak korku evinin hikâyesi ise şöyle;

Mezarcı Artak ve ailesi uzun yıllar evvel bu mağaraya kapatıldı ama kaçmayı başaramadılar. Şimdi onları kurtaracak insanları mağaraya bekliyorlar. Artak ve ailesini kurtarmak için oyuncular kimi zaman karanlık ve sessizlik ile yüzleşirken kimi zaman ise kuytu bir köşe bulmak için çabalıyorlar. Mağaranın tek bir çıkışı var ve bunun için tek bir anahtar var. Ancak bu o kadar kolay değil! Anahtarı bulmak için dikkatli, zeki ve cesur olmak gerekiyor.



Mezarcı Artak Korku Evi İşletme sahibi Abdullah Toy, diğer korku evlerinden esinlenerek böyle bir yer açma kararı aldığını belirterek, “Artak ‘güneşi arzulayan’ anlamına geliyor. Mağaraya giren oyuncuların asıl amacı içeride esir kalmış Mezarcı Artak ve ailesini kurtararak mağaradan kaçmak. Oyun için 60 dakikalık bir süre var bu süre içerisinde mağarada bulunan 12 odanın kilidini açmak ve çıkış anahtarını bulmaları gerekiyor. Oyuncular çoğu zaman kaçmayı başarıyorlar ama dayanamayıp çıkmak isteyen, fenalık geçirenler de oluyor.” şeklinde konuştu.





“Yurt dışından randevu alıyoruz”

Korku Evi’nde oyuncu olabilmek için önceden telefonla ya da internet üzerinden randevu alınması gerektiğinin altını çizen Toy, “ Mekanımız çok fazla ilgi görüyor. Şehir dışından çok fazla gelenler oluyor. Hatta yurtdışından da randevu alıyoruz. Korku evinin en büyük özelliklerinden birisi de her bir odanın çok farklı ipuçları ile dolu olması… Bazen şifre bulmak zorunda olan oyuncular bazen de çok farklı materyalleri bir araya getirmek zorunda kalıyor. Mağarada en korku duyulan yer ise zindan odası” ifadelerini kullandı.



Haber/Fotoğraf: Tuba Köksal



