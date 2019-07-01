MİLLETİN PARASIYLA UMRE ZİYARETİ

“AHLAKİ VE İNSANİ SKANDAL”
Allah’tan korkmayıp kuldan utanmadan yapılan bu kitabına uydurulmuş KASKİ kesesinden UMRE ziyaretine katılan KASKİ yöneticileri bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapmaya yanaşmazken, vatandaşlar bu olayı, büyük bir “ahlaki ve insani skandal” olarak nitelendirerek şu yorumu yaptılar. “Eğer içlerinde birazcık Allah korkusu ve samimi inanç varsa bu ziyaretin parasını herkesin biran önce kuruma ödemesi lazım. Yoksa bu yapılan açıkça kul hakkı yemektir. Kul hakkı yiyerek UMRE ziyareti olur mu, hadi bizden utanmıyorlar bari insan Allah’tan korkar.”
KASKİ’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
KASKİ kesesinden yapılan Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin hiçbir açıklama yapmayıp deve kuşu gibi başını kuma gömen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve KASKİ yöneticilerinin, bundan sonra nasıl bir değerlendirme yapacakları merak ediliyor. Kayseri kamuoyu, KASKİ’nin kitabına uydurarak gerçekleştirdiği bu UMRE ziyaretinin; dinen, ahlaken ve vicdanen hangi kitaba nasıl uyacağının da yine KASKİ tarafından açıklanmasını bekliyor.
AÇIKLAMA OLMAZSA TBMM’YE TAŞINACAK
Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin onayı ile gerçekleşen Suudi Arabistan’a yapılan KASKİ ziyaretinin yasal gerekçesi, kaç kişinin hangi görevle gittiği ve maliyetinin açıklanmaması halinde, konunun TBMM gündemine getirilip tüm yanıtların ilgili Bakan’a sorulacak soru önergesi ile alınacağı belirtildi.
Allah’tan korkmayıp kuldan utanmadan yapılan bu kitabına uydurulmuş KASKİ kesesinden UMRE ziyaretine katılan KASKİ yöneticileri bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapmaya yanaşmazken, vatandaşlar bu olayı, büyük bir “ahlaki ve insani skandal” olarak nitelendirerek şu yorumu yaptılar. “Eğer içlerinde birazcık Allah korkusu ve samimi inanç varsa bu ziyaretin parasını herkesin biran önce kuruma ödemesi lazım. Yoksa bu yapılan açıkça kul hakkı yemektir. Kul hakkı yiyerek UMRE ziyareti olur mu, hadi bizden utanmıyorlar bari insan Allah’tan korkar.”
KASKİ’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
KASKİ kesesinden yapılan Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin hiçbir açıklama yapmayıp deve kuşu gibi başını kuma gömen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve KASKİ yöneticilerinin, bundan sonra nasıl bir değerlendirme yapacakları merak ediliyor. Kayseri kamuoyu, KASKİ’nin kitabına uydurarak gerçekleştirdiği bu UMRE ziyaretinin; dinen, ahlaken ve vicdanen hangi kitaba nasıl uyacağının da yine KASKİ tarafından açıklanmasını bekliyor.
AÇIKLAMA OLMAZSA TBMM’YE TAŞINACAK
Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin onayı ile gerçekleşen Suudi Arabistan’a yapılan KASKİ ziyaretinin yasal gerekçesi, kaç kişinin hangi görevle gittiği ve maliyetinin açıklanmaması halinde, konunun TBMM gündemine getirilip tüm yanıtların ilgili Bakan’a sorulacak soru önergesi ile alınacağı belirtildi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy