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Misyonerler Kayseri’de Cirit Atıyor

Son günlerde misyonerler Kayseri’de faaliyetlerini arttırdı. Önceden belirli noktalarda yaptıkları çalışmaları artık evlerin kapılarını çalarak yapmaya başladılar.

Misyonerler Kayseri’de Cirit Atıyor
SİVAS CADDESİ VE UĞUR EVLER
Hristiyanlığı yayma çalışmaları olarak görülen misyonerlik faaliyetlerinin evlere kadar ulaştığından şikayet eden vatandaşlar, “Kendilerini misyoner olarak tanıtan ve Hristiyanlığı anlatan insanlar artık evlerimizin kapısını çalar oldu. Yetkililer bunlara nasıl izin veriyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Misyonerlerin özellikle Sivas Caddesi, Uğur Evler bölgeleri üzerinde yoğunlaştığı gelen haberler arasında.

MİSYONERLER GİREMEZ
Misyonelerden bıkan vatandaşlar, bina girişlerine “Misyoner Giremez” diye yazılar asarak olaya dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, “Diyanet İşleri’miz İslam’ı anlatmak için bu kadar çalışma yapsa yeter. Özellikle yabancı uyruklu olan bu misyonerler evlerimizin kapısını çalarak kendi dinlerini anlatıyorlar. Tepki gösterince de emniyet gibi kuruluşlardan izinli olduklarını söylüyorlar. Biz de bina girişlerine yazılar astık” diye konuştular.

Haber Merkezi

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