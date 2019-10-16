MÜDÜR HEMEN AÇIĞA ALINMALI Osman Ulubaş Fen Lisesi’nden Ezilen Veliler adıyla açıklama yapan bir grup veli, okuldaki baskıların dayanılmaz boyutlarda olduğunu ve öğrencileri intihara kadar götürdüğünü öne sürdüler. Veliler Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a seslenerek yapılacak olan soruşturmada gerçeklerin ortaya çıkması için Fen Lisesi Okul Müdürü’nün en kısa sürede açığa alınması gerektiğini söylediler.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:20