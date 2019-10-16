MÜDÜR HEMEN AÇIĞA ALINMALI

BİRKAÇ GAZETENİN ZIRVASI
Veliler yaptıkları açıklamada İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin meydana gelen öğrenci intiharından bile bihaber olduğunun ortaya çıkmasının ardından kendini kurtarmak için olayın üstüne gitmeyeceğini ve kapatılmasına gayret edeceğini ifade ettiler. Veliler, “İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, okul müdürünü aramış ve ‘birkaç gazetenin zırvası merak etmeyin bir şey olmaz, Türk halkı balık hafızalıdır çabuk unutur, bu olayların da üstü örtülür’ demiş. Sayın Valimize sesleniyoruz lütfen bu sefer böyle olmasın” dedi.
BİRLİKTE ÖRTBAS ETMEZLER Mİ?
Vali Şehmus Günaydın’a konuyla ilgili sorular da yönelten Ezilen Veliler grubu yazılı açıklamada şunları söylediler: “Kayseri’nin bir numaralı okulu, Türkiye’nin ilk beşinde yer alan okul, en düşük puan alan öğrencisi, üniversite sınavına giren iki buçuk milyon öğrenci arasında 3 bininci oluyor. Bu derecede başarılı olan öğrencilerden biri intihar ediyor, bundan İl Milli Eğitim Müdürü’nün haberi yok. Okul müdürünün cesaretine bakın olayı kapatmak istiyor ve İl Milli Eğitim
Müdürü’ne haber vermiyor. Sizce bu durumda İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü el ele vererek kendilerini kurtarmak için olayı kapatmaya gayret etmezler mi?”
TERMİNALDEKİ KAMERALARA BAKIN
Vali Günaydın’a verilen ön bilgilerin de yanlış ve olayı örtbas etmeye yönelik olduğunu savunan bu veli grubu; öğrencinin aile sorunları yüzünden intihar etmediğini ve sokakta değil, terminalde yarı baygın halde bulunduğunu, bunun da terminaldeki kameralar ve bu öğrencinin son telefon konuşmalarını kiminle yaptığının araştırılmasıyla rahatlıkla her şeyin anlaşılabileceğine dikkat çektiler.
İNŞALLAH ÖRTBAS EDEMEZLER
Veliler, “Koltuk hırsı ve yerini korumak adına gençliği kurban etme körlüğünde olan bu kişilerden eğitim camiasının kurtarılması gerekir. Aksi durumda bizim yavrularımız telafisi mümkün olmayan travmalar yaşayarak daha büyük bunalımlara girecek ve bunun da sorumlusu bugün sessiz kalanlar, koltuk sevdasına gerçekleri saptırıp örtbas edenler olacaktır. İnşallah örtbas edemezler” dedi.
ÖNCE ALLAH’A SONRA SİZE GÜVENİYORUZ
Bu olayın soruşturulmasında ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasında tek umutlarının Vali Şehmus Günaydın olduğunu kaydeden Ezilen Veliler grubu Vali Günaydın’a seslenerek şunları söylediler: “Size verilen bilgilerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız açıklamalardaki bilgiler doğrudur. Bunu da emrinizdeki polisle ve terminal kameralarıyla rahatlıkla ortaya çıkarabilirsiniz. Binlerce genci baskıdan kurtararak, eğitim dışında hiçbir şey düşünmeden hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak, dünyada işleyeceğiniz büyük sevaplardan biri olacaktır. Önce Allah’a sonra size güveniyoruz Sayın Valim.”
VALİ OLAYA EL KOYDU
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Osman Ulubaş Fen Lisesi’nde öğrencilere yapılan baskılar ve bu baskılardan dolayı da bir öğrencinin intihar ettiği iddialarına karşılık soruşturma açıldığını söyledi. Vali Günaydın, “Bu olaya ilişkin soruşturma açılması için talimat verdim. Her yönüyle araştırılacak elbette. Öğrencinin ailevi sebeplerden dolayı intihar ettiği söyleniyor. Öyle mi değil mi, okuldaki bu baskı iddialarının aslı nedir hepsini müfettişler tek tek inceleyecek. Kimse merak etmesin olay örtbas edilmez ve kime kadar gidiliyorsa oraya kadar gidilir, merak etmeyin, onlar bizim de yavrularımız. Ben olaya böyle bakarım herkesin içi rahat olsun” diye konuştu.
Veliler yaptıkları açıklamada İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin meydana gelen öğrenci intiharından bile bihaber olduğunun ortaya çıkmasının ardından kendini kurtarmak için olayın üstüne gitmeyeceğini ve kapatılmasına gayret edeceğini ifade ettiler. Veliler, “İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, okul müdürünü aramış ve ‘birkaç gazetenin zırvası merak etmeyin bir şey olmaz, Türk halkı balık hafızalıdır çabuk unutur, bu olayların da üstü örtülür’ demiş. Sayın Valimize sesleniyoruz lütfen bu sefer böyle olmasın” dedi.
BİRLİKTE ÖRTBAS ETMEZLER Mİ?
Vali Şehmus Günaydın’a konuyla ilgili sorular da yönelten Ezilen Veliler grubu yazılı açıklamada şunları söylediler: “Kayseri’nin bir numaralı okulu, Türkiye’nin ilk beşinde yer alan okul, en düşük puan alan öğrencisi, üniversite sınavına giren iki buçuk milyon öğrenci arasında 3 bininci oluyor. Bu derecede başarılı olan öğrencilerden biri intihar ediyor, bundan İl Milli Eğitim Müdürü’nün haberi yok. Okul müdürünün cesaretine bakın olayı kapatmak istiyor ve İl Milli Eğitim
Müdürü’ne haber vermiyor. Sizce bu durumda İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü el ele vererek kendilerini kurtarmak için olayı kapatmaya gayret etmezler mi?”
TERMİNALDEKİ KAMERALARA BAKIN
Vali Günaydın’a verilen ön bilgilerin de yanlış ve olayı örtbas etmeye yönelik olduğunu savunan bu veli grubu; öğrencinin aile sorunları yüzünden intihar etmediğini ve sokakta değil, terminalde yarı baygın halde bulunduğunu, bunun da terminaldeki kameralar ve bu öğrencinin son telefon konuşmalarını kiminle yaptığının araştırılmasıyla rahatlıkla her şeyin anlaşılabileceğine dikkat çektiler.
İNŞALLAH ÖRTBAS EDEMEZLER
Veliler, “Koltuk hırsı ve yerini korumak adına gençliği kurban etme körlüğünde olan bu kişilerden eğitim camiasının kurtarılması gerekir. Aksi durumda bizim yavrularımız telafisi mümkün olmayan travmalar yaşayarak daha büyük bunalımlara girecek ve bunun da sorumlusu bugün sessiz kalanlar, koltuk sevdasına gerçekleri saptırıp örtbas edenler olacaktır. İnşallah örtbas edemezler” dedi.
ÖNCE ALLAH’A SONRA SİZE GÜVENİYORUZ
Bu olayın soruşturulmasında ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasında tek umutlarının Vali Şehmus Günaydın olduğunu kaydeden Ezilen Veliler grubu Vali Günaydın’a seslenerek şunları söylediler: “Size verilen bilgilerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız açıklamalardaki bilgiler doğrudur. Bunu da emrinizdeki polisle ve terminal kameralarıyla rahatlıkla ortaya çıkarabilirsiniz. Binlerce genci baskıdan kurtararak, eğitim dışında hiçbir şey düşünmeden hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak, dünyada işleyeceğiniz büyük sevaplardan biri olacaktır. Önce Allah’a sonra size güveniyoruz Sayın Valim.”
VALİ OLAYA EL KOYDU
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Osman Ulubaş Fen Lisesi’nde öğrencilere yapılan baskılar ve bu baskılardan dolayı da bir öğrencinin intihar ettiği iddialarına karşılık soruşturma açıldığını söyledi. Vali Günaydın, “Bu olaya ilişkin soruşturma açılması için talimat verdim. Her yönüyle araştırılacak elbette. Öğrencinin ailevi sebeplerden dolayı intihar ettiği söyleniyor. Öyle mi değil mi, okuldaki bu baskı iddialarının aslı nedir hepsini müfettişler tek tek inceleyecek. Kimse merak etmesin olay örtbas edilmez ve kime kadar gidiliyorsa oraya kadar gidilir, merak etmeyin, onlar bizim de yavrularımız. Ben olaya böyle bakarım herkesin içi rahat olsun” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy