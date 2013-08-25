Müftü yardımcısı Yılmaz, Yunus’un sözleriyle veda etti.

Kayseri İl Müftü yardımcılarından Aytekin Yılmaz, Ardahan’a İl Müftülüğüne atandı. Cuma Hutbesinde herkesten helallik isteyen Yılmaz, dün Ardahan’a gitmek için yola çıktı. Pazartesi günü yeni görevine başlayacağını belirten Yılmaz; “Kayseri İbadet ve ticarete açısından Anadolu’nun incisidir. İnsanlar burada çok hayırsever ve ibadete düşkün. Bütün Kayserili hemşerilerime hakkımı helal ediyorum. Bende tüm Kayserili hemşerilerimden helallik istiyorum” dedi. Yılmaz, “Herkesi Allah’a emanet ediyorum.” diyerek duygularını Yunus Emre’nin şu sözleriyle noktaladı: “Sevelim, sevilelim, dünya hiç kimseye kalmaz.”