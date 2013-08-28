“Müslüman mahallesinde, gavur muamelesi”

Süha Turizm’le Kayseri’den Hatay’a gitmek isteyen iki vatandaş sabah namazlarını Adana’da kılmak için 23.59’da biletlerini alarak yola çıkmışlar. Fakat otobüs Adana’ya geldiğinde vatandaşların namaz kılma istekleri otobüste bulunan şoför ve muavin tarafından reddedilmiş. Mağdur vatandaşlardan Mehmet Şerif Karagöl olayı şöyle anlatıyor: “Kayseri’den Süha Turizm firmasıyla Hatay’a 24.08.2013 tarih ve saat 23.59’da Kayseri’den Hatay’a gitmekte olan kayseri Süha Turizm şirketine iki arkadaşla beraber bindik. Bileti saat 23.59’da almamızın sebebi sabah namazını Adana veya Adana civarındaki dinlenme tesislerinden birinde kılmaktı. Ancak saat 04.15 civarında Adana'ya vardığımızda namazı kılacağımız için bir zaman sıkıntı olmamasına rağmen, muavin dinlenme için mola vermeyeceğini belirti. Biz iki arkadaş namaz için 10 dakika müsaade istediğimizde; ‘namazınızı kaza yapın efendim.’ diyerek bir müftü edasıyla bize fetvayı vermiş oldu. Daha sonra namaz için mola vermeyecekseniz bari abdest alalım dememize rağmen yüzünü buruşturdu.” Bu durumdan dolayı hoşnutsuzluğunu dile getiren Karagöl, 21. yüzyılda % 99’u Müslüman olan bir memlekette bu tip firmaların olduğunu görmenin Türkiye açısından üzüntü verici bir durum olduğunu belirtti.

“Namaz için durmamak ilkeleriyse, bunu açıklasınlar”



Karagöl, yaşadığı mağduriyeti gazetemize değerlendirerek Süha yetkilerine seslendi; “Sayın Süha turizm yetkililerine sesleniyorum; Eğer namaz için durmamak gibi bir ilkeleri varsa bunu açık bir şekilde ilan etsinler. Biz Müslümanlar olarak bineceğimiz firmayı ona göre seçelim.”

Karşılaştıkları bu tatsız hadisenin bir başkasının başına gelmesini istemediklerinden dolayı seslerini duyurmaya çalıştıklarını kaydeden Karagöl; “Müslüman ülkesinde gâvur muamelesi görmek istemiyoruz.” dedi.

Haber Merkezi