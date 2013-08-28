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“Müslüman mahallesinde, gavur muamelesi”

Kayseri’den Hatay’a gitmek için Süha turizmi tercih eden iki vatandaş namaz kılma isteklerinin firma çalışanları tarafından reddedildiğini iddia etti.

“Müslüman mahallesinde, gavur muamelesi”
 Süha Turizm’le Kayseri’den Hatay’a gitmek isteyen iki vatandaş sabah namazlarını Adana’da kılmak için 23.59’da biletlerini alarak yola çıkmışlar. Fakat otobüs Adana’ya geldiğinde vatandaşların namaz kılma istekleri otobüste bulunan şoför ve muavin tarafından reddedilmiş. Mağdur vatandaşlardan Mehmet Şerif Karagöl olayı şöyle anlatıyor: “Kayseri’den Süha Turizm firmasıyla Hatay’a 24.08.2013 tarih ve saat 23.59’da Kayseri’den Hatay’a gitmekte olan kayseri Süha Turizm şirketine iki arkadaşla beraber bindik. Bileti saat 23.59’da almamızın sebebi sabah namazını Adana veya Adana civarındaki dinlenme tesislerinden birinde kılmaktı. Ancak saat 04.15 civarında Adana'ya vardığımızda namazı kılacağımız için bir zaman sıkıntı olmamasına rağmen, muavin dinlenme için mola vermeyeceğini belirti. Biz iki arkadaş namaz için 10 dakika müsaade istediğimizde; ‘namazınızı kaza yapın efendim.’ diyerek bir müftü edasıyla bize fetvayı vermiş oldu. Daha sonra namaz için mola vermeyecekseniz bari abdest alalım dememize rağmen yüzünü buruşturdu.” Bu durumdan dolayı hoşnutsuzluğunu dile getiren Karagöl, 21. yüzyılda % 99’u Müslüman olan bir memlekette bu tip firmaların olduğunu görmenin Türkiye açısından üzüntü verici bir durum olduğunu belirtti.

“Namaz için durmamak ilkeleriyse, bunu açıklasınlar”


Karagöl, yaşadığı mağduriyeti gazetemize değerlendirerek Süha yetkilerine seslendi; “Sayın Süha turizm yetkililerine sesleniyorum; Eğer namaz için durmamak gibi bir ilkeleri varsa bunu açık bir şekilde ilan etsinler. Biz Müslümanlar olarak bineceğimiz firmayı ona göre seçelim.”

 Karşılaştıkları bu tatsız hadisenin bir başkasının başına gelmesini istemediklerinden dolayı seslerini duyurmaya çalıştıklarını kaydeden Karagöl; “Müslüman ülkesinde gâvur muamelesi görmek istemiyoruz.” dedi.

Haber Merkezi

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Anahtar Kelimeler:
KayseriHataySüha TurizmNamaz
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serkan öztürk 5 yıl önce

SÜHA denen firma Namaz vakitlerine dikkat etmiyor.o zaman adam gibi yazsınlar kardeşim yazıhanelerine ve biletin üstüne"BİZ NAMAZ SAATİNE UYMAYIZ" diye

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serkan öztürk 5 yıl önce

Ben Denizliye giderken aynı problemi yaşadım.Buna bir düzenleme gelmeli .İsrail Devletimi burası ne bu.

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alp güven 5 yıl önce

ben her ay iki kez istanbula gider gelirim iş icabı sühayı tercih ederdim ama artık etmem müslümanlar dünyanın her köşesinde zulum görürken birde sizdenmi zulum göreceğiz ya adam gibi firmalığınızı yapın yada bırakın islama saygılı ve dindar insanlar yapsın

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ramazan ensari 5 yıl önce

ŞEHRİMİZDE FURKAN DOĞANLAR GİBİ DİNDAR İNSANLAR VARKEN SİZİN BU İSLAM DÜŞMANLIĞI NERDEN GELİYO BU MİLLET ARTIK İSLAM DÜŞMANLARINA PRİM VERMEZ DUYARLIDIR SUHAYA BEN TEPKİMİ ONLARDAN BİLET ALMAYARAK GÖSTERECEĞİM

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ŞAKİR BUĞDAY 5 yıl önce

MUAVİNİN LAFINA BAK HADİ BİZ KAZAYA BIRAKTIK SEN KAZA YAPARSAN BU ARADA NE OLACAK BU SÜHA KAYSERİMİZİN FİRMASI DİYEREK AZDIRDIK BUNLARI YOLDA BİR BAYAN TUVALET İHTİYACIM GELDİ DERKEN DURUYOSUNUZ AMA BU İSLAM DÜŞMALIĞI NERDEN GLİYO YUNANISTANMI BURASI ORDA BİLE DİNDARA SAYGI VAR İSLAM DÜŞMALARI BİLETİNİZ BEDAVA OLSA DAHA ALMAM

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Mustafa Gökşen 5 yıl önce

:) yorumlar çok komik bir kişi tarafından yazıldığı çok belli.Rabbimize binlerce şükürler olsun bende müslümanım inşallah namazlarımız kabul olsun aksatmamaya çalışıyoruz.Konu çok ince şöyleki daha önce bende karşılaştım hatta süha firmasıydı yolcu namaz kılmak için durdurmak istedi aracı kaptan anons yaptırdı muavine herhangi bir sıkıntı olurmu diye diğer yolculara yolcuların arasından homurdamalar geldi adamın biri çıktı kardeşim allah kabul etsin tamamda başkalarının hakkına girmiyormusun sen diye adamda rica etti 10 dk diye kaptanda 10 dk dursam bu kadar yolcuyu 20 dk anca toplarım dedi namazı kılacak kardeşimiz sizde haklısınız dedi olay bağlanmıştı.bu yüzden herkes biraz anlayışlı olmalı kardeşlerim tek taraflı düşünmemek lazım hak önemli bir mevzuu.

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