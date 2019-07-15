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O GECE ELİTAŞ HAYKIRDI “OPERASYONU BAŞLAT OĞUZ”

15 Temmuz FETÖ terör örgütünün hain kalkışmasında Kayseri’de AK Parti il binasında suskunluğu bozan ses “Operasyonu Başlat Oğuz” cümlesi oldu. O gece, darbe girişiminin ilk anlarında, AK Parti Kayseri il binasında toplanan milletvekilleri ile partililer, suskun ve sessizce neredeyse darbe girişimini kabullenmek üzereyken, Ankara’dan gelen bir telefon her şeyi değiştirdi.

O GECE ELİTAŞ HAYKIRDI “OPERASYONU BAŞLAT OĞUZ”
ANKARA’DAN GELEN “O” TELEFON
Partide bulunan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı ve AK Parti’nin kurucu İl Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Oğuz Memiş, Ankara’daki üst düzey bir yetkiliye telefon açarak son durumu sordu. Telefondaki ses “Darbecilerin girişimi püskürtülüyor, işler tersine yani, bizim lehimize dönüyor, Reis de birazdan açıklama yapıp hemen İstanbul’a hareket edecek. Halkı sokaklara davet edecek, durmayın hemen çıkın, herkes çıksın” dedi.

DİRENİŞİ ELİTAŞ ATEŞLEDİ
Oğuz Memiş de bu konuşmayı anında AK Parti il binasındaki başkanlık odasında bulunan partili üst düzey yöneticilere ve milletvekillerine aktararak, “Hadi kalkın bir şeyler yapalım, meydanlara inelim” dedi. Bunun üzerine o ana kadar sessiz kalanlardan Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş başını kaldırıp Oğuz Memiş’e dönerek “Tamam Oğuz operasyonu başlat” diye yüksek sesle bağırdı.

TEKBİRLERLE MEYDANA KOŞTULAR
Mustafa Elitaş’ın bu talimatını emir telakki eden odadaki tüm partililer, büyük bir coşku ve tekbirler eşliğinde merdivenlerden inerek, caddeye çıktılar ve halkın arasına katılıp tekbirler getirerek, meydana doğru koştular. Ve bu andan sonra Kayseri’de de her şey demokrasiden yana döndü ve sonunda kazanan Kayseri, kazanan Türkiye ve nihayetinde demokrasi oldu.

İTFAİYE ARACINDA OĞUZ MEMİŞ
Türkiye’de demokrasi tarihinin yeniden yazıldığı 15 Temmuz gecesinde Cumhuriyet Meydanı’nda on binleri doğru kanalize edebilmek adına yıldırım hızıyla bir itfaiye aracını meydana getirten Oğuz Memiş aracın içindeki megafonla meydandaki vatandaşları hain kalkışmaya karşı birleştirdi. Bir zamanlar ezanları susturan darbeler, 15 Temmuz’da Kayseri’de de, selalar eşliğinde tarihin utanç sayfalarına, demokrasinin yüz karası olarak gömüldü. Ve o gece Mustafa Elitaş ile Oğuz Memiş Kayseri’de direniş hareketinin fitilini ateşleyen isimler olarak demokrasi tarihine geçtiler.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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