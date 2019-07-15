O GECE ELİTAŞ HAYKIRDI “OPERASYONU BAŞLAT OĞUZ” 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün hain kalkışmasında Kayseri’de AK Parti il binasında suskunluğu bozan ses “Operasyonu Başlat Oğuz” cümlesi oldu. O gece, darbe girişiminin ilk anlarında, AK Parti Kayseri il binasında toplanan milletvekilleri ile partililer, suskun ve sessizce neredeyse darbe girişimini kabullenmek üzereyken, Ankara’dan gelen bir telefon her şeyi değiştirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:24