Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğretmen ve velilerden anlamlı kampanya

 Fatma-Mustafa Hasçalık İlk-Orta okulu öğretmenleri ve velileri “hayat kurtarmak senin kanında var” sloganı ile kan verme kampanyası başlattı.

Öğretmen ve velilerden anlamlı kampanya
Kayseri Talas’ta eğitim veren Fatma- Mustafa Hasçalık İlk-Orta okulu öğretmenleri ve velileri  “Vatan için kan da veririm, can da veririm” kampanyası başlatarak Kızılay’a kan bağışında bulunacak.

Bağış vermek isteyenler 13 Şubat 2017 Pazartesi günü, saat 09.00-17:00 saatleri arasında okul bahçesinde Kızılay tarafından kurulacak olan kan bağışı otobüsünde bağışta bulunabilecek.

 

ÖZEL HABER

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kazım Unur 3 saat önce

Haberi okuyan herkesi bu anlamlı kampanyaya davet ediyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)