Öğretmen ve velilerden anlamlı kampanya

Kayseri Talas’ta eğitim veren Fatma- Mustafa Hasçalık İlk-Orta okulu öğretmenleri ve velileri “Vatan için kan da veririm, can da veririm” kampanyası başlatarak Kızılay’a kan bağışında bulunacak.Bağış vermek isteyenler 13 Şubat 2017 Pazartesi günü, saat 09.00-17:00 saatleri arasında okul bahçesinde Kızılay tarafından kurulacak olan kan bağışı otobüsünde bağışta bulunabilecek.