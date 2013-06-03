Organ mafyası şüphesi tedirgin ediyor

Kayseri’de Çarşamba günü yaşanan 5 intihar olayından biri olan 28 yaşında ki B.Y.’nin intihar olayının işsizlik nedeniyle gerçekleştiği ileri sürülmüştü. B.Y’nin yakın çevresi, B.Y.’nin intihardan bir gün önce işten çıkarıldığını doğruluyor. Fakat B.Y.’nin çevresindekiler intihar edebileceğine ihtimal vermiyorlar. Çünkü B.Y.’nin ailesi ve komşuları arasındaki iyi ilişkiler içerisinde olmasından dolayı böyle bir intiharın gerçekleşmeyeceğini söylüyorlar. B.Y.’nin intihar olayından bir gün önce iki kişi tarafından evinden alındıktan bir gün sonra bu olayın gerçekleşmesi intihar değil de cinayet olabileceği şüphesi üzerinde durulmasına neden oluyor. Polisin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü ve otopsi sonucunun beklendiği gelen bilgiler arasında

Haber: Bünyamin Gültekin