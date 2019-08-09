ORTALAMADA EN UCUZ ELEKTRİK KAYSERİ OSB’NİN Son günlerde özellikle Elitaş’ın yaptığı çıkış ile gündeme gelen sanayiciler pahalı elektrik kullanıyor iddiaları bir bir çürütülüyor. Önceki gün yapılan basın toplantısında da açıklandığı üzere farklı kriterlere göre paçal sistemiyle belirlenen elektrik ücretleri sürekli değişiklik gösterebiliyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:41