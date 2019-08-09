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ORTALAMADA EN UCUZ ELEKTRİK KAYSERİ OSB’NİN

Son günlerde özellikle Elitaş’ın yaptığı çıkış ile gündeme gelen sanayiciler pahalı elektrik kullanıyor iddiaları bir bir çürütülüyor. Önceki gün yapılan basın toplantısında da açıklandığı üzere farklı kriterlere göre paçal sistemiyle belirlenen elektrik ücretleri sürekli değişiklik gösterebiliyor.

ORTALAMADA EN UCUZ ELEKTRİK KAYSERİ OSB’NİN
TÜM ŞİRKETLERDE AYNI UYGULAMA 
Türkiye’nin elektrik satan tüm şirketlerinde aynı uygulamanın olduğunu belirten yetkililerden edinilen bilgiler şöyle: “7 aylık dilim içinde sözgelimi bir ayı alırsanız, Kayseri OSB’nin elektriği pahalıya kullandığını iddia edebilirsiniz.”

EN UCUZ KAYSERİ OSB KULLANIYOR
Aynı yetkililerden alınan bilgiye göre Kayseri OSB’nin son yedi ay ortalamasına bakıldığında, bölgenin en ucuz elektriğini kullandığı gibi Türkiye ortalamasının da altında olduğunun görüleceği ifade edildi. Amacın üzüm yemek olması halinde tüm rakamları herkesle paylaşabileceğini kaydeden yetkililer,  “Zaten Kayseri OSB yetkililerin yaptığı basın toplantısında da konu tüm açıklığıyla anlatıldı” dediler.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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