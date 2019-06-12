ÖZDOĞAN’IN NE AYRICALIĞI VAR?

SORUŞTURMA TALEBİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ
Ancak tüm bunlara rağmen Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği bilgiler arasında tüm sorumlular hakkında soruşturma yapıldığı belirtilirken dönemin Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan (31 Mart’ta Ak Parti’den aday gösterildi ve asaleten seçildi) hakkında herhangi bir soruşturma talebine ilişkin bilgi verilmedi.
BAKANLIK'TAN TALEPTE BULUNULMAMIŞ!
Kayseri Gündem Gazetesi olarak yaptığımız araştırmada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığı’na başvurularak soruşturma için izin istenmesi gerekirken bu yönde bir talepte bulunulmadığı öğrenildi. Bu durumu kamuoyu da hayretle karşılarken olayın yaşandığı okuldaki memurlar, öğretmenler ve bazı kişiler hakkında soruşturma açılırken Belediye Başkanı Bilal Özdoğan hakkında hiçbir soruşturma açılmaması hatta bu yönde bir talep başvurusu dahi olmaması garipsendi.
Ancak tüm bunlara rağmen Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği bilgiler arasında tüm sorumlular hakkında soruşturma yapıldığı belirtilirken dönemin Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan (31 Mart’ta Ak Parti’den aday gösterildi ve asaleten seçildi) hakkında herhangi bir soruşturma talebine ilişkin bilgi verilmedi.
BAKANLIK'TAN TALEPTE BULUNULMAMIŞ!
Kayseri Gündem Gazetesi olarak yaptığımız araştırmada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığı’na başvurularak soruşturma için izin istenmesi gerekirken bu yönde bir talepte bulunulmadığı öğrenildi. Bu durumu kamuoyu da hayretle karşılarken olayın yaşandığı okuldaki memurlar, öğretmenler ve bazı kişiler hakkında soruşturma açılırken Belediye Başkanı Bilal Özdoğan hakkında hiçbir soruşturma açılmaması hatta bu yönde bir talep başvurusu dahi olmaması garipsendi.
İHA