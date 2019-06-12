ÖZDOĞAN’IN NE AYRICALIĞI VAR? Hacılar’da meydana gelen ve bir gencin ölümü diğerinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan sokak köpeklerinin saldırısına ilişkin soruşturma 160 gündür sürüyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada bu sürenin normal olduğu ve soruşturmanın normal yasal sürecinde devam ettiği bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:03