ÖZHASEKİ KİMSEYİ EMPOZE ETMEDİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyedeki kadro değişikliklerine ilişkin hiç kimseden bir baskı ya da dayatma gelmediğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin kendisine kadro konusunda baskı yaptığı iddialarına karşılık Büyükkılıç, “Kesinlikle bir kişi için bile empozede bulunmadı, kibar haliyle rica bile etmedi. Çünkü bana güvenir” dedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15