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ÖZHASEKİ KİMSEYİ EMPOZE ETMEDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyedeki kadro değişikliklerine ilişkin hiç kimseden bir baskı ya da dayatma gelmediğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin kendisine kadro konusunda baskı yaptığı iddialarına karşılık Büyükkılıç, “Kesinlikle bir kişi için bile empozede bulunmadı, kibar haliyle rica bile etmedi. Çünkü bana güvenir” dedi.

ÖZHASEKİ KİMSEYİ EMPOZE ETMEDİ
BÜYÜKKILIÇ: TALEP GELMEDİ
Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile ilgili bazı iddiaların gündeme gelmesi ve bu iddiaların da Büyükkılıç tarafından kesin bir dille yalanlanmasının ardından bu sefer de,  Büyükşehir Belediyesi kadrolarındaki önemli noktalarda değişiklik baskıları konuşulmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik makamı ile daire başkanlıkları için Özhaseki’den bu yönde talep gelmediğini söyleyen Memduh Büyükkılıç, Özhaseki’nin kendisine güvendiğini söyledi.

ÖZHASEKİ BANA GÜVENİR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Çıkan haberlere de, söylentilere de şaşkınlıkla bakıyorum. Zira ne böyle bir değişiklik durumu var ne böyle bir sıkıntı var. Hele ki Özhaseki bana kesinlikle bugüne kadar tek bir isim için dahi talepte bulunmadı, hele hele empozede hiç bulunmadı. Çünkü benim siyasi ve yönetim tecrübeme gerçekten güvenir. Bu nedenle sanırım kendisi de bu tip haberleri şaşkınlıkla okuyordur” diye konuştu.

 
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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