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ÖZHASEKİ’NİN SAĞ KOLU GÖREVDEN ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından görevden alındı. 

ÖZHASEKİ’NİN SAĞ KOLU GÖREVDEN ALINDI
Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine dönen Mehmet Özhaseki’nin sağ kolu olarak bilinen ve bir dönem Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ile İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevlerini de yapan Refik Tuzcuoğlu son olarak seçimlerden kısa bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk icraatı Özhaseki’nin sağ kolu olan Refik Tuzcuoğlu’nu genel sekreterlik görevinden almak oldu. Refik Tuzcuoğlu’nun kısa bir süre sonra kamu kurumlarının herhangi birinde etkin bir göreve getirilmesi ya da Özhaseki’nin danışmanlığına atanması bekleniyor. 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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