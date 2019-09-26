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PALANCIOĞLU’NDAN KAYSERİ’YE AÇIK ÇAĞRI

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu İstanbul’da müzede sergilenen ve Kayseri Tayyare Fabrikası’nda 86 sene önce üretilen dönemin en iyilerinden olan uçağın önünde çektirdiği fotoğraf tarih sayfalarında “unutturulan” acı gerçeği su yüzüne çıkardı.

PALANCIOĞLU’NDAN KAYSERİ’YE AÇIK ÇAĞRI
AMERİKA HER ZAMAN AYNI!
Yıllar önce Avrupa’nın sayılı uçak fabrikalarından biri olarak kurulan ve faaliyet gösteren Kayseri Tayyare Fabrikası daha sonra Amerika’dan alınan Marshall yardımı sonrasında “dış güçlerin” isteğiyle kapatıldı ve o tarihe kadar üretilen uçaklardan birkaçı da şimdi İstanbul’da sergileniyor.



HAYDİ KAYSERİ YENİDEN TEKRAR
Başkan Palancıoğlu Kayseri’deki tüm iş adamı ve siyasilere çağrıda bulunarak, “Buradan da bir çağrı yapıyoruz tüm siyasilerimize biz de elimizden geleni yapacağız, sanayicilerimizle birlikte Kayseri’nin tekrar havacılığın merkezi olmasını sağlamak için çaba göstereceğiz” diye konuştu.



86 SENE ÖNCE DEVAM ETTİRSELERDİ ŞİMDİ
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri’nin şimdi yıllar önce elinden alınan bu hakkının verilmesi için topyekün mücadele verilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Bu uçakların tam 86 sene önce ve dönemin en iyilerinden olarak üretimi devam etseydi, Türkiye çok farklı yerde Kayseri ise arzuladığımız dünyanın yüksek teknolojili üretimlerin yapıldığı sanayi kentlerinden biriydi” dedi.



KAYSERİ HAVACILIĞIN MERKEZİ OLMALI
Başkan Dr. Palancıoğlu Kayseri’den Teknofest’e katılan tek belediye başkanı olarak daha sonra İstanbul’daki teknoloji ve uçak sanayii ile ilgili pek çok yerlerde incelemelerde bulunarak bir dizi görüşmeler de yaptı. Palancıoğlu, “Havacılık konusunda Kayseri Türkiye’nin en iyi birkaç kentinden biriydi halen de öyle. Altyapı ve beyin olarak buna hazırız. Kayseri havacılık için çok uygun uçak parçalarının ve uçağın üretimi için birikimi olduğunu her defasında her platformda da söyledim, yine söylüyorum. Kesinlikle havacılık konusunda Kayseri’ye ciddi yatırımlar yapılmalıdır” diye konuştu.

 
 
 
 
 
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Özel Haber: İlter Sağırsoy

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