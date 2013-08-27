“Parkımızın Adı R4bia Olsun” Çağrısına Büyük Destek





Gazetemizin 22 Ağustos Perşembe günü manşetten yaptığı “ Haber:Şerif ArslanGazetemizin 22 Ağustos Perşembe günü manşetten yaptığı “ Park ımızın Adı Rabia Olsun” çağrısı birçok sivil toplum kuruluşu tarafından büyük destek gördü. Kayseri ’de bulunan sivil toplum kuruluşları yaptığımız çağrının gönüllerine tercüman olduklarını belirterek ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin hemen yanında bulunan askeri lojmanlar yıkılmış ve yerine park yapılacağı söylenmişti. Gazetemiz de Mısır’da yaşanan olayların ardından ortaya çıkan Rabia selamının bu parka isminin verilmesi noktasında çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı STK’lar tarafından büyük bir destekle karşılandı. İşte STK’ların çağrımıza yönelik verdikleri destekler:

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan: Müslümanlarda batıdan etkilenme hastalığı vardır. Batılılar bir şeyi yapıyorsa bizim insanlarımızda onları taklit etmeye çalışıyorlar. Mısır meydanlarında Müslümanların başlattığı mücadele insanlığın dirilişine vesile olacaktır. Gelecekte yetişecek olan nesillere bu mücadeleyi duyurmamız gerekiyor. Gazetenizin başlatmış olduğu “Parkımızın adı Rabia olsun” çağrısı bu gayemize bizi ulaştıracaktır. Binlerce şehit verilerek sürdürülen asıl özgürlük mücadelesinin sonrasında doğan bu ismin bahsi geçen parka verilmesi çok anlamlı olacaktır.

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği Şaban Sözduyar: Böyle bir projeye sonuna kadar destek veriyoruz. Orası Müslümanların mücadelesi ile anılan bir park olsun. Ancak şu iyi bilinsin Müslümanların orada sergilediği mücadele demokrasi mücadelesi değildir. Oradaki mücadele zulme ve zalime karşı sergilenen bir özgürlük mücadelesidir.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş: Mısır’daki Müslümanlar Rabia’tül Adeviye Meydanı’nda bir hürriyet mücadelesi vermektedirler. Gazetenizin çağrıda bulunarak Büyükşehir Belediyesi’nin yanında yıkılan lojmanların yerine yapılacak ismin ‘Rabia’ olması bizce de makul bir çağrıdır. Bu çağrıyı destekliyoruz. Bu parkın içerisinde ayrıca yapılacak olan herkesin duygu ve düşüncesini özgürce dile getirebileceği bir özgürlük köşesinin olmasını da yararlı buluyoruz.

Hilal-Der Yönetim Kurulu Üyesi Tekcan: Rabia isminin Kayseri’de bir parka verilmesi güzel olacaktır. Ayrıca parkın değişik yerlerine Mursi gibi özgürlük mücadelesi verenlerin anıtları dikilebilir. Mısır’da Müslüman kardeşlerimizin verdiği mücadelenin Kayseri’de bu şekilde yansıması da anlamlı olacaktır.

Verenel Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa Dirican: Mısır’da yaşananlar bizi de üzüyor. Biz de böyle bir parkın isminin Rabia olmasını destekliyoruz. Bunun içinde her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazırız.

İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu: Böyle bir ismin verilmesi doğru bir tercih olur. Darbeye karşı gelişen bir mücadele sonrasında ortaya çıkan böyle bir simgenin Kayserimizde bir parka ismini vermesini destekliyorum.

Miraç Kültür Merkezi Onursal Başkanı Furkan yılmaz: Kayseri Gündem Gazetesi’nin bu ufuk açıcı teklifini tarihi ve derinlikli buluyorum. Mısır halkının yanında olmak sadece dualarla olunmaz. Mısır direnişini insanımızın gündemine taşıma noktasında bu tür girişim ve projelere şiddetle ihtiyaç vardır. Rabia gönüllerde ve dualarda değil meydanlarda halk ile iç içe olması çok önemlidir. Çünkü Rabia bir meydan adı değil, bir direnişin adıdır. Rabia, özgürlük mücadelesinin adıdır. Zamanlara sığmaz, çağlar ötesi bir anlamı vardır: bize özgürlüğü çağrıştırmaktadır. Bu anlamda zalimlere karşı dur deme noktasında böyle bir ismin verilmesi çok önemlidir. Bütün benliğimle destekliyorum.

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Seyit Halil Yüzgeç: Kayseri Gündem Gazetesi olarak gönüllerimize tercüman oldunuz. Mısırlı Müslümanların canları pahasına verdikleri mücadelenin Kayseri’de yine adı geçen alanda inşa edilmesini destekliyorum. Bu parka Rabia isminin verilmesi konusunda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.

Enderun Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Billur: Mısır’da Rabia’tül Adeviye Meydanı’nda yaşanan olaylar sonrasında birçok acı ve sıkıntı çekildi. Bu sıkıntı ve acıların üzerinden verilen mücadelenin simgesi haline gelen Rabia’nın parka isminin verilerek onurlu bir şekilde anılması için elimizden geleni yapmaya hazırız.

İşte 22 Ağustos’da çağrıda bulunduğumuz o yazı:

PARKIMIZIN ADI RABİA OLSUN

Her işimizde ikiyüzlü batının sunduklarına öykünmek yerine kendi değerlerimizle yeşeren bir isimle bu parkın anılması ve bu şanlı direnişin hatırlanması gerekmez mi?

Mısır darbecilerinin vahşetine seyirci kalamayan herkes Rabia Selamı vermeye başladı. Ülkemizde ve Kayseri’de de büyük destek gören Rabia Selamı’nın Kayseri’de bir parka isminin verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bu parkın da Büyükşehir Belediyesi’nin hemen yanı başında bulunan askeri lojmanların ve iki paşa konağının yerine yapılması düşünülen parkın olması tam isabet olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından da açıklanan bu projede Londra’da bulunan Hyde Park’tan esinlenerek parkın bir köşesinin “Demokrasi Köşesi” olarak yer alacağı belirtilmişti. Bunun yerine batı menşeli bir çalışmanın ürünü olarak bir parkın lanse edilmesi değil de Mısır’da Müslümanların zalimlere karşı direnişi ve özgürlük mücadelesi sonrasında ortaya çıkan Rabia simgesinin parka ismini vermesi çağrısında bulunuyorum. Her işimizde ikiyüzlü batının sunduklarına öykünmek yerine kendi değerlerimizle yeşeren bir isimle bu parkın anılması ve bu şanlı direnişin hatırlanması gerekmez mi?

Büyükşehir Belediyesi’nce kısa bir zaman önce yapılan açıklamada Kayseri’de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin hemen yanı başında 12 Eylül 1980 sonrasında yapılan askeri lojmanların ve iki paşa konağının yıkıldığı söylenmişti. Ortaya çıkan 6 bin 500 metrekarelik alanın park olacağı belirtilen açıklamada Başkan Özhaseki’de parkın içerisinde bir alanın “Demokrasi Köşesi” olarak yer alacağını ve buraya konulacak kürsü ile vatandaşların görüşlerini dile getireceğini söylemişti.

Yine belediyenin açıklamasında ihalesi sonuçlanan parkın yapımına kısa süre içinde başlanıp, Kasım ayına kadar tamamlanarak hizmete sunulması planlandığı kaydedilmişti. Yapılanlar gayet güzel. Fakat yazımın başında da dile getirdiğim gibi artık ikiyüzlü Avrupa’nın gözümüze soktuğu değerlerinin yerine kendi topraklarımızda ve kendi değerlerimizden beslenen yapılanmaların vücut bulması isteğimi birçok vicdan sahibi tarafından sanırım makul karşılanacaktır.

Yazı: Bünyamin Gültekin