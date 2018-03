“Parkımızın adı Rabia olsun” mu?

Gazetemizin 22 Ağustos Çarşamba günü manşetinden yaptığı “Parkımızın Adı Rabia” olsun çağrısı sivil toplum kuruluşlarından büyük destek almıştı. Yaptığımız bu çağrının halen yankıları sürüyor. Çağrımız vatandaşlarımız tarafından da yoğun destek gördü. Almanya’dan gazetemizi arayan Kayserili vatandaşlarımızdan Samet Yılmaz, yaptığımız bu çağrıyı canı gönülden desteklediğini söyleyerek gazetemizin yaptığı bu haber için teşekkür etti. Yine gazetemizi ziyaret eden vatandaşlardan Mustafa Akdeniz ve Bülent Doymuş isimli Kayserili vatandaşlarda haberimiz için teşekkür ederek, böyle bir ismin Kayseri’de yaşatılmasından memnuniyet içerisinde olacaklarını belirttiler. Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gören Abdullah Gül isminde başka bir vatandaşımızda yaptığımız çağrı ile ilgili duygularını kaleme alarak şu satırları bizimle paylaştı: “Bence yeni parka verilmesi gereken tek isim vardır “Rabia”! Hem halka hem de halkın iradesinin benimsendiği yönetime karşı insafsızca uygulamaların yapıldığı Mısır’da gerçek özgürlüğün simgesi haline gelen “Rabia” ismi Müslüman aleminin dirilişinin ilk adımı olacaktır. Bu adım bir parka isim olarak verilerek bugünlerde yaşadığımız hadiselerin hafızamızda hep canlı tutulması sağlanacaktır. Ayrıca bu meseleye dikkat çekmek ve zulme uğrayan Müslüman Mısır halkı için en anlamlı desteklerden biri olacaktır. Bu düşünce altında güzel şehrimize yapılacak olan parkımızın isminin de Rabia olmasını canı gönülden isterim.”

Bizde vatandaştan gelen bu teveccüh ile Kayseri’nin nabzını yokladık. Kayserili vatandaşlarımıza yaptığımız çağrıyı nasıl karşıladıklarını sorduk. Ekseriyetle Rabia isminde hemfikir olan vatandaşlarımız bazen alternatif isimlerde sundu.



Serdar Demirtaş (Bilgisayarcı): Yeni parka Rabia ismini vermek Mısır şehitlerine saygı olur.

Ahmet Ersolak (Şair-Yazar): Her Müslüman’ım diyenin başta gelen vazifesi kardeşlerinin çektikleri acıyı yüreklerinde hissetmeleridir. Bu nedenle yeni yapılacak olan parkın isminin Rabia olması Mısır’da acı çeken kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterecektir. Bu şekilde belki bir nebze de olsa acılarını paylaşmış olacağız.

Bahtiyar Kıvanç: (Gurbetçi-Hollanda): Otuz yıldır gurbette yaşayan biri olarak Kayseri’nin yıldan yıla gelişmesi güzelleşmesi mutluluk verici. Mısırlı kardeşlerimizin direndiği yerin isminin yeni yapılacak olan parka isminin verilmesi iyi olur. Herkese selam ve saygılar sunarım.

Mehmet Bayram (Çiçekçi): Böyle bir ismin kayserimizde bir parka verilmesi güzel olacaktır. Fakat benim yer konusunda başka bir önerim olacak. Kurşunlu parkı yenilenirse adının Rabiatül Adeviyye olarak değiştirilmesini uygun görüyorum. Çünkü Kurşunlu merkezi bir yerdedir.

Yusuf Tanrıkulu (Taksici): Yıkılan subay lojmanlarının yerinin park olması sevindirici… Rabiatül Adeviyye parkı isminin olması daha sevindirici olacaktır. Mısır ve Mısırlılar kardeşimizdir. Kardeşlerimize destek olalım.

Mehmet Kılıç Kebapçı: Yeni yapılacak parka ‘Rabia’ isminin verilmesi çok güzel olur. Mısır’a ilgisiz kalamayız. Kardeşlerimiz vahşice öldürülüyor. Bu durum hepimizi kahrediyor. Müslümanlar kardeştir her türlü dayanışmayı gerçekleştirmeliyiz.

Mesut Ali Tarım (Lokantacı): Betona ve betonlaşmaya hayır diyoruz. Yeşillik ve yeşil doğa hayattır. Oksijensiz hayat olamaz. Yeni parkın adı Kayseri Halkı Parkı olsun.

Latif Ardahan (Tesbihçi): Yeşillik ve yeşillendirmeye karşı olmak günahtır. Yeşil alanlar artarak devam etmeli. Bence Parkın adına Fatih ya da Mimar Sinan adı verilsin.

Ali Uzalp Elektrikçi: Yeni parkın adının Rabia parkı olmasını bir insan olarak vicdanen onaylıyorum. Hatta isminin Rabia olması zorunda diyorum.

Recep Kebapçı (Fotoğrafçı): Rabia ismi verilebilir. Bence parkla sınırlandırmamalıyız. Bir bulvara ya da caddeye de böyle bir isim verilebilir. Yeniden düzenlenen Kurşunlu Parkı’nın adı da Atatürk Parkı ya da Özhaseki Parkı olarak değiştirilsin. Gül parkı denirse ve güllerle donatılırsa da memnun oluruz.

İbrahim Ünlühisarcıklıoğlu (Berber): Ben başka bir isim tavsiyesinde bulunacağım. Yeni parkın ismi ünlü şair Nazım Hikmet Ran Parkı olsun.

Recep Daylan Perdeci: Her yer park, her taraf yeşillik ne güzel Kayserimiz. Belediyelerden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yeni yapılacak parka Rabia ismi yakışır. Ya da Erciyes Parkı da isim olarak verilebilir. Kayseri Gündem’e demokratik duyarlılığı için teşekkür eder saygılar sunarım.

Mehmet Sarıkaya (İletişimci): Yeşil gözün nurunu arttırır ve vücuda şifadır yeşillik.Yeni parka Menekşe Parkı ya da Nergis parkı denirse memnun olurum.

Şaban Atik (Ayakkabı Boyacısı): Yeni parka Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli adlarından birisi verilirse güzel olur.

Efendi Dişçeken (Dondurmacı): K. Maraş’ın Göksün ilçesindenim ama 25 yıldır gurbette dondurmacıyım. Kayserimizi yeşil renge boyayan belediyelerimizi alkışlıyorum. Sağ olsunlar. Yeni yapılan parka da emekli müftü efendi Necmettin Nursaçan parkı adı verilsin yahut Abdullah Gül parkı densede olur.

Celal Yıldırım Çocuk Giyimi: Yeni yapılacak parkın adını Rabia parkı koymak tarihi ve dini bir gereklilik. İçinde bulunduğumuz süreç emperyalizme ve küresel dayatmalara karşı durmayı şart kılıyor. Bu da bu tür desteklerle ifa edilecektir.

Gazetemiz Kayseri’de böyle bir ismin yaşatılması noktasında öncülük etmenini gururunu yaşıyor. Kayseri’de ‘Rabia’ ismi noktasında bazı adımların atılması elzem olmuştur. Dini hassasiyetleri ön planda olan Kayseri’nin yapılan park hususunda öncülerden olması bir zorunluluktur.

Ülkemiz genelinde bazı illerimiz bu husustaki duyarlılıklarını gösterirken Kayseri’nin belediye bazında geride kalması üzücü bir durum. Birkaç örnek vermek gerekirsek Sakarya’da, Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi’nde ve Çankırı'da yeni yapılacak parklara ilin yöneticileri tarafından ‘Rabia’ ismi verilmesi kararlaştırıldı. İstanbul Esenler’de Dörtyol Meydanı’nın ismi Rabia Meydanı olacak. Şanlıurfa’da da "Rabia" isminin kentte bir mekana verilmesinin planlandığı söyleniyor. Kayserili yöneticilerimiz ise bu konudaki sessizliklerini koruyorlar.

Haber: Bünyamin Gültekin-İhsan Görücü