PASTANIN SANAT HALİ Kayseri’nin ilk butik pasta üreten mekânı olan ‘Butik Pasta Sanatı’ yaptığı tasarımlar ve kullandığı kaliteli malzemelerle hem göze hem damağa hitap ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılan mekân, sadece kadınların çalıştığı bir yer olma özeliğiyle de kadın istihdamına katkı sağlıyor. Grafik tasarımcı olan mekan sahibi Göknur Özdemir tasarım yeteneğini şimdi de kişiye özel pastalar üzerinde gerçekleştiriyor.

21 Ocak 2017 Cumartesi 16:25