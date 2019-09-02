PENİSİLİNDEN ÖLÜME VALİLİK SORUŞTURMASI

ADLİ TABİP RAPORUNDA YOK!
İlacı içtikten sonra krize giren hasta hemen yoğun bakıma ve acil servise alınsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesine engel olunamadı. Adli tabibin kalp krizi diye bildirdiği ölüm sebebinin aslında penisilin grubu ilaç verilmesinden dolayı kalp krizi yaşanması olduğu öne sürüldü. Adli tabibin bu durumu incelemeden rapor hazırlamasının da ayrıca soruşturulacağı öğrenildi.
SORUŞTURMA ÖRTBAS EDİLMEK İSTENDİ
Hastane içinde örtbas edilerek kapatılmak istenen olay medyaya yansıyınca Kayseri Valiliği de olaya el koyarak, soruşturmanın “örtbas edilmeden” yapılmasını sağladı. Başta hasta sahibi olmak üzere kamuoyu soruşturmanın sonucunda olayın adli mercilere intikal ettirilip ettirilmeyeceğini merakla bekliyor.
MEZAR AÇILIP OTOPSİ YAPILACAK MI?
Penisiline alerjim var dediği halde penisilin ilacının nasıl verildiğinin soruşturulacağı belirtilirken, adli tabibin bu hususu neden göz ardı ettiğinin de soruşturma kapsamına alınacağı ifade edildi. Ayrıca kesin ölüm sebebinin anlaşılması için defnedilen cenazenin çıkarılarak yeniden otopsi yapılması gerektiği kaydedildi. Soruşturma adli mercilere intikal ederse mezarlığın açılması için savcılık resen talepte bulunabileceği gibi ailesinin şikayeti üzerine de mezarlık açılarak yeniden bir otopsi yapılabilecek.
NECATİ DURU İFADE VERMİŞTİ
Şehir Hastanesi’nde yapılan bazı soruşturmaların üstünün kapandığı öne sürülürken son olarak Şehir Hastanesi Lazer Göz Tedavi Servisi’nde yetkisiz kişilerin ameliyata girdiği iddiaları üzerine soruşturma açılmıştı. Bu soruşturmaya da Valilik doğrudan müdahil olmuş ve servis şefi yılın doktoru da seçilen Dr. Necati Duru da ifade vermişti.
İlacı içtikten sonra krize giren hasta hemen yoğun bakıma ve acil servise alınsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesine engel olunamadı. Adli tabibin kalp krizi diye bildirdiği ölüm sebebinin aslında penisilin grubu ilaç verilmesinden dolayı kalp krizi yaşanması olduğu öne sürüldü. Adli tabibin bu durumu incelemeden rapor hazırlamasının da ayrıca soruşturulacağı öğrenildi.
SORUŞTURMA ÖRTBAS EDİLMEK İSTENDİ
Hastane içinde örtbas edilerek kapatılmak istenen olay medyaya yansıyınca Kayseri Valiliği de olaya el koyarak, soruşturmanın “örtbas edilmeden” yapılmasını sağladı. Başta hasta sahibi olmak üzere kamuoyu soruşturmanın sonucunda olayın adli mercilere intikal ettirilip ettirilmeyeceğini merakla bekliyor.
MEZAR AÇILIP OTOPSİ YAPILACAK MI?
Penisiline alerjim var dediği halde penisilin ilacının nasıl verildiğinin soruşturulacağı belirtilirken, adli tabibin bu hususu neden göz ardı ettiğinin de soruşturma kapsamına alınacağı ifade edildi. Ayrıca kesin ölüm sebebinin anlaşılması için defnedilen cenazenin çıkarılarak yeniden otopsi yapılması gerektiği kaydedildi. Soruşturma adli mercilere intikal ederse mezarlığın açılması için savcılık resen talepte bulunabileceği gibi ailesinin şikayeti üzerine de mezarlık açılarak yeniden bir otopsi yapılabilecek.
NECATİ DURU İFADE VERMİŞTİ
Şehir Hastanesi’nde yapılan bazı soruşturmaların üstünün kapandığı öne sürülürken son olarak Şehir Hastanesi Lazer Göz Tedavi Servisi’nde yetkisiz kişilerin ameliyata girdiği iddiaları üzerine soruşturma açılmıştı. Bu soruşturmaya da Valilik doğrudan müdahil olmuş ve servis şefi yılın doktoru da seçilen Dr. Necati Duru da ifade vermişti.
Özel Haber: İlter Sağırsoy