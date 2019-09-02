PENİSİLİNDEN ÖLÜME VALİLİK SORUŞTURMASI Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Servisi’nde meydana gelen skandal olayda, servise yatan hasta aynı gün ‘penisiline alerjim var’ diye bildirmişti. Daha sonra idrar yollarında enfeksiyona rastlanan hastaya yapılan konsültasyon neticesinde tedavi için penisilin grubundan ilaç verildi. Hastanın penisiline alerjim var demesine rağmen verilen penisilin grubu ilaç, hastanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:10