PINARBAŞI GELİŞİYOR

Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu bir yıllık başkanlık süreci, yapılan çalışmalar ve hizmetler ile koronavirüsle mücadele konularında gazetemize özel açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgınıyla mücadeleye 24 saat esasıyla devam ettiklerini belirten Uzunluoğlu, “İlaçlarımızı büyükşehir belediyemizden temin ediyoruz. 25 bin civarında maske dağıtımı yaptık, daha da yapmaya devam ediyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ve polislerle ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, 65 yaş ve üzeri 95 ailemize belediyemiz adına günlük ekmek veriyoruz, arzu ettikleri diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Pazar yerleri artık kurulmuyor olsa da marketlerde denetimleri sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra 2 bin 600 kişiye de iaşe yardımı gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.
Bir yıllık belediye başkanlığı sürecini de değerlendiren Başkan Memduh Uzunluoğlu şunları ifade etti: “Bir yılımız dolu dolu geçti. Pınarbaşılı, Pınarbaşı’nda belediyecilik yönünden farkı gördü. Vatandaşlarımızın talepleri hızlı bir şekilde karşılanmaya başlandı. Muhtarlarımızın rolü burada önemliydi ki muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Hatta bu konuda Başkan Yardımcımız Süleyman Şahan Bey’in muhtarlıktan gelmesinin katkısı büyük oldu. 2 ayda güneş enerji santralini yaptık. Bunun yanında belediyemizin de paydaşı olduğu Çerkes Peyniri projesi var, Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü Bey’in bu konudaki çabalarına biz de destek oluyoruz. Sosyal tesislerimizi kaç tane mahallemiz varsa o kadar sosyal tesis yapmayı planlıyoruz. İlçemize doğalgaz gelmesi için dosyamızı ve önerimizi Bakanlığımıza sunduk. Pınarbaşımızın markalaşması için de uğraşlar veriyoruz: İlk adımı peynirde attık, ikinci adımı patateste atacağız ve patentini alacağız, üçüncü adım da balıkta olacak. Bu örnekler dışında Büyükşehir Belediyemiz de Pınarbaşı’na iyi bakıyor ve desteklerini esirgemiyorlar.”
İşte Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ile yaptığımız röportajın detayları:
Pınarbaşı Belediyesi olarak Koronavirüs ile mücadeleniz nasıl ilerliyor?
Kaymakamlık ile beraber ortak çalışmamız var ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturuldu. 65 yaş ve üzeri yaklaşık 95 aileye belediyemiz adına ücretsiz olarak günlük ekmek veriyoruz.
Dezenfekte çalışmalarında neler yapılıyor?
İlk önce dezenfekte işlemini bir şirkete yaptırmak istedik. Maliyeti yüksek olunca vazgeçip dezenfekte için ilaçlama araçları aldık. İlacımızı da Kayseri Büyükşehir Belediyesinden temin ettik. İlaçlamalarımız hiç durmuyor. Cumartesi- Pazar ve sokağa çıkma yasakları dahil olmak üzere ilaçlama işlemini sürekli yapıyor, 24 saat esaslı çalışıyoruz.
Market denetimleri ve pazar yerlerinde denetim?
Pazar yerleri artık kurulmuyor. Marketlerde de denetimler sürüyor. Market önlerinde maske dağıtıyoruz ve maskesiz olanlar markete alınmıyor. Maske dağıtımının yanı sıra el dezenfektanı ve kolonya da dağıttık. Devamındaki süreçte ilaçlama yaptık.
Büyükşehir Belediyesi’nden destek alıyor musunuz? Alıyorsanız ne tür destekler? Maske ve dezenfektan üretimi var mı?
Büyükşehir Belediyemizden sadece ilaç desteği aldık. Diğer malzemeleri belediye olarak biz temin ettik. Şimdiye kadar 25 bin maske dağıttık 20 bin maske de dağıtılmak üzere elimizde mevcut. Bu maskelerimizde 21 gün boyunca kullanılabilen, gerekli şekilde yıkanıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen maskelerden. İlaç dışındaki malzemeleri belediye bütçesinde aldık.
Pınarbaşı Belediyesi’ne bağlı olan mahallelerde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar belirlendi mi ve nasıl belirliyorsunuz?
Belirlendi ve hepsine yardımlarımız ulaştı. Yaklaşık olarak 2 bin 600 kişiye iaşe yardımı, temizlik malzemesi ve maske dağıtımı yapıldı. Bu kişiler belirlemeleri yaparken muhtarlardan yardım alındı. Köylerde de maske dağıtımı yaptık.
Bu süreçte belediyeye yardım başvurusunda bulunanlar var mı? Şartları nedir? Ne şekilde başvuru yapıyorlar?
Devletimiz 65 yaş sınırı koydu ama biz yaş sınırına bakmadık, geçim durumuna baktık. Bu süreçte işini kaybedenler oldu onlara yardımlarda bulunduk. Bu sayıda bin kişiyi bulur. Gelen telefonlar doğrultusunda yardıma ihtiyacı olan kişinin açık adresi ve telefon numarası alınıyor ekiplerimiz hemen çıkıp yardıma gidiyor. Santraldeki görevlimiz zabıta ekiplerine bildiriyor ve anında müdahale ediyoruz. Polisle ortaklaşa yürütüyoruz bu çalışmamızı.
Hayırseverlerden belediyenize yardım geldi mi?
Koronavirüs sürecinde böyle bir bağış olmadı fakat deprem sürecinde olmuştu. Elazığ depreminde yardımcım Süleyman Şahan ‘Elazığ’a Un Kampanyası’ yardım başlatmıştı o süreçte Pınarbaşı halkı duyarlılığını gösterdi. Süleyman Şahan da bir maaşını bağışladı, devamında ise 1 tır un götürdük.
Beyaz Masa hattına en çok hangi konuda talep geliyor?
İaşe yardımı konusunda talep geliyor.
Kayseri- Pınarbaşı arasında ulaşım seferleri ne durumda?
Şu anda Kayseri-Pınarbaşı arasında seferlerimiz kapalı.
1 yıllık çalışmalarınızı özetler misiniz?
Pınarbaşılı, Pınarbaşı’nda belediyecilik yönünden farkı gördü. Önceden belediyeden kepçe isteyen vatandaşın ihtiyacı 15-20 gün sonra karşılanırdı, şimdi vatandaş kepçe istiyor ve hemen olur mu sorusunu yöneltiyor vatandaş. Bu kadar değişti Pınarbaşı’nda belediyecilik anlayışı. Muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza hemen olur mu soruna yarın halledeceğiz cevabı ile isteklerini hemen karşılıyoruz. Öyle ki vatandaş dilekçe vermeye erinir oldu, vatandaş telefonla işim bitsin istiyor şu anda. Hizmet konusunda Pınarbaşı’nda her tarafa en kısa zamanda yetişmeye çalışıyoruz, eski düzen bitti yani. Muhtar geldiğinde belediyemize hemen talebini soruyor ve çözmeye çalışıyoruz, pratik olmaya çalışıyoruz.
Güneş Enerjisi Santralini Küçük Kömarmut’taki arazimize 2 ayda diktik. 1 MG kuruldu şu anda. Aylık 20 bin doları düşürmüyor getirisi üstelik yaz sezonunda artıyor. Bunlar hep korkulup ötelenmiş projelerdi. Yeni bir projemiz daha var; İller Bankası’nın 5 yıl ödemesiz 30 yılda çok düşük faizli kredisi var bu da enerji yönünde buna müracaat ettik. Koronavirüs olmasaydı hemen ona da başlayacaktık. Derdimiz Pınarbaşı’na bir şeyler katıp da gitmek. Derdimiz siyaset değil. Kendimize değil Pınarbaşı’na bir şeyler katmak istiyoruz.
Pınarbaşı’nda Uzunyayla ve Zamantı bölgesinde yapılan işlerle ilgili bilgi verir misiniz? Çerkes Peyniri Projesi ve diğer projeler ne aşamada?
Seçim sürecinde verilen sözler ile başladı. Bizlerde göreve geldikten sonra ne kadar hızlandırabiliriz kaygısı ile çalıştık. Bir an önce faaliyete geçsin diye çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Birleşik Kafkasya Derneğimizin burada çok büyük payı var burada hep beraber 4 kurum olarak çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Pınarbaşı Belediyesi olarak biz, Birleşik Kafkasya Derneğimiz ve İlçe Tarım olarak hep beraber çabalayarak çalışıyoruz. Biz belediye olarak maddi anlamda da katkıda bulunduk. Bir an evvel yapılması için her şey ve belediye olarak en hızlı şekilde üretime geçmesini sağlamak istiyoruz.
Örenşehir’de gençler için sosyal tesis yapacağınızı biliyoruz. Pınarbaşı genelinde kaç tane sosyal tesis yapılması planlanıyor?
Biz ‘ne kadar’ değil Pınarbaşı’nın kaç tane mahallesi varsa o kadar sosyal tesis yapmayı düşünüyoruz. İlk etapta, Pınarbaşı’nın mahallelerinde okullarımız var. O okullarda çok atıl olmayanlarının tadilat ve tamiratını sıfır gibi yapıp köyün kullanımına açmak. Ama okul çok harabe ise o okulu yıkıp yeniden yapmak. İlk etabımız bütün okulların tadilat ve tamiratını yapıp köyün kullanımına açmak. Öncelikle kaç tane sağlam okul varsa onlar öncelikli olacak az masraflılar bu sene yapılacak. Çok masraflıları bir sene daha öteleyelim diyoruz ama her mahalleye olacak ve ayrım olmadan çalışacağız.
Pınarbaşı Hamamı projeniz ne aşamada?
Hamam çok kötü durumdaydı ve çalışmalarıma başladık. Hamamın kazanı dahil her şeyi yeniledik, yaptık. Şimdi, kadınlara 2 gün Cumartesi ve Salı günü. Hamamımız şu an bedava çalışıyor gibi, 65 yaş ve üzerinden para almıyoruz ve evlerinden alıyoruz, topluyoruz vatandaşımızı ve hamama geliyorlar burada her şeylerini yapıyoruz gerekirse kuaför getirip saçlarını kesiyoruz, temizliğini yapıp, her şeyleriyle ilgilenip gönderiyoruz vatandaşlarımızı.
Pınarbaşı’nda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar var mı?
İki tane yatırım yapmak isteyen yatırımcımız var. Bir tanesi dinamit fabrikası yapacak ve 70 ila 100 kişi arasında vatandaşımızı istihdam edecek. Karagözdeki balık çiftliğimiz çiftliğini büyütmek istiyor biz de belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik ve bu vatandaşımızda büyüttükten sonra 35 kişi çalıştıracağını söyledi. Bir de Gümüşgüne bir dinamit fabrikası daha düşünülüyor o da 70 ila 100 kişi arasında kişi çalıştıracak ama virüsten dolayı şu an hepsi durdu.
Doğalgaz çalışmaları ne durumda? Nasıl ilerliyor?
Kayseri’den gelemiyor basınç yetersiz olduğu için iptal oldu. Tomarza’ya gelen borunun barı düşük olduğundan bu tarafa verilemiyor, Bünyan’da aynı durumda. Bize ya Şarkışla’dan ya da Gürün’den gelmesi gerekiyor o da iki tarafta 100’er kilometre, bununda maliyeti yaklaşık 250 milyon lira. Bu durum karşısında biz farklı bir proje sunduk; bizim ki boruyla değil de taşımalı olsun dedik. Ülkemizde 2 ilçede kuruldu. Biri Erzurum-Ilıca biri de Konya-Akşehir’de taşımalı bunlar. Akşehir’deki yer altı deposu, Ilıca’da bizim burası gibi küçük bir ilçe. Burada günlük tüketim, ev ısıtması da olursa 3000 konutu baz alarak söylüyorum 50 bin metreküp gibi. Biz buraya 400.000 bin metreküplük tank koyduğumuz zaman 5 tane, tanesi 80.000 bin metreküp alıyor tankların. 5 tane 80.000 metreküplük tank koyduğumuz zaman 400.000 bin metre küp ediyor. Diyelim anıtın oraya koyduk oradan merkeze doğru gönderdik bunu da günlük 50.000 metreküpüde diyelim Tomarza’dan Bünyan’dan doğalgaz taşıyan tırla ile iki güne bir 50.000-100.000 metreküp getirdiğimiz zaman kendi ihtiyacımızı kendimiz görüyoruz. Bunun da maliyeti 100 milyon lira. Şu anda Enerji Bakanlığında bu dosyamız. Ülkemizde zaten 2 ilçemizde yapılıyor bu taşımalı sistem 3. neden bizde olmasın.
Pınarbaşı ürünlerinin marka olması için neler yapılıyor?
İlk adımımızı peynirde attık, ikinci adım patates, üçüncüsü balık. Pınarbaşı patatesinin patentini almak için Ziraat Odası ile belediyemizin ortak çalışması var şu anda patenti alındığı zaman bizim ismimizle yapılan satışların önüne geçeceğiz. Ziraat odası, ilçe tarım ve belediye olarak biz burada çiftçileri toplayıp patentimizi aldıktan sonra çiftçilerimize eğitim vereceğiz. Hangi şekilde ilaçlama, gübreleme yapacaklarını söyleyeceğiz. Bu şekilde çiftçimizi bilinçlendirip, üretimimizi yaparsak eğer marka oluruz. Çiftçimiz bilinçsiz bu konuda eğitim verilmesi gerekmekte.
Alabalığın tanıtılması için ne tür çalışmalar var? Malatya ve Maraş yolu üzerindeki tesisler için çalışma var mı?
Pınarbaşı’ndaki mevcut alabalık çiftliğimizi büyütmek için çalışmalarımız başladı. Bir yatırımcımız daha çiftlik açmak için başvurdu. Pınarbaşı’nda alabalık konusunda önder olmak istiyoruz. Siyasilerimiz bu konuda bizlere yüzde yüz değil yüzde beş bile destek olsalar yeter. Öte yandan Malatya ve Maraş yolu üzerindeyiz, yol kenarlarındaki tesislerimizi ticarete açmayı planlıyoruz ve çiftçilerimiz ürünleri buralarda ön planda olacak.
Güneş enerjisi sistemi yatırımlarınız ne durumda?
Bizim ek binamız ve pazar yerimizdeki çatılara devletimizin çok büyük bir desteği var, önce çatılara kuracağız ve kalanını da 4 MG tamamlayacağız. Bu önümüzdeki süreçte virüs erken biterse bu yıl yetişmek için çalışacağız bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl faaliyete geçer.
Tarihi evlerle ilgili çalışmanız ne aşamada?
Bununla ilgili çalışmamızın dosyası Turizm Bakanlığı’nda, bu evlerin yetkisi direkt Cumhurbaşkanlığına bağlandığı için o yüzden şimdilik bir şey çıkmadı. Yeni il müdürümüz geldi onunla yeni bir çalışma başlattık. En azından 5-6 tanesinin restorasyonunu yapıp turizme açarsak daha güzel olacak bununla ilgili yeni il müdürümüzle bir çalışmamız var ilk etapta 5 ev için olacak bu çalışmalarımız. Bu evler Pınarbaşı’nda 2009 yılında sit alanına girmiş ve sit alanı diye kimse elini taşın altına koymamış. Bizimde önümüzden bazı noktalarda bunların engelleri oluyor ama biz bu konuda inatçıyız. Gerekirse Ankara’ya gidilecek, gerekirse Cumhurbaşkanlığından randevu alınacak ama görev süremiz bitmeden bu evler bitecek.
Bir yıllık görev sürenizdeki çalışmalarınız biliniyor, bu çalışmalarınız nasıl yankı buluyor?
Öncelikle halka hizmet etmekten zevk alman gerekir. İşini sevmen lazım, işinize para, maddiyat gözüyle bakmamanız gerekmekte işinize dua gözüyle bakmanız gerekmekte. İşinizi insanların duasını almak olarak gördüğün zaman, buraya gelen vatandaşın bir işini hallettiğinde Allah razı olsun dediği zaman bitiyor. ‘Derdimiz Pınarbaşı’ bu ilke ile çalışıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Pınarbaşı’nın çehresi değişecek.
Pınarbaşı’nın simgesi haline gelecek olan Karslı Camii’nin tadilat ve onarımından bahseder misiniz?
Karslı Camii dediğimiz zaman yıllardır araya sıkışmış, daracık bir alanda ilgilenilmeyen bir konuydu. Bizim ilk projemizdi, hemen işe koyulduk. Yanında bir tane de arsa aldık camii arsasına kattık ve hemen başladık. Cami yanında iki tane otopark yaptık. Hala eksiklerimiz var ama şu an virüsten dolayı işçi çalıştıramıyoruz. Daha üzerinden çalışmalar yapacağız. Devam eden projelerimizden bahsedecek olursam, Millet Bahçesi projemiz var o yapılacak önümüzdeki yıl. Projemiz hazır, suyu açıktan geçireceğiz, oturma alanları, yeşil alanlar olacak vatandaşların nefes alacağı çarşı merkezinde bir yer olacak. TOKİ’ye bir tane park yapma projemiz var. Köylerde bütün okulların tadilatı, parke döşemesi yapılacak. Pınarbaşı’nda iş imkânı sağlanması gerekiyor bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda akşamları iftar yemeği veriyoruz. 550 kişilik yemek veriyoruz. Paket halinde evlere servis yapıyoruz. 550 kişi belirledik bunun içinde polislerimizde var jandarmamızda var ve ihtiyaç sahiplerine yemek veriyoruz Ramazan Ayı dolayısıyla.
Türklük Anıtı’nın tanınması için yapılan değişikliklerden bahseder misiniz?
Seçimi kazandıktan sonra Türklük Anıtı’na gittik. Her taraf harabe bir şekildeydi. Komple yeniledik. Kayseri’den girişten yol açtık. Işıklandırmamızda eksiklerimiz var onu tamamlayacağız. 16 Türk devletinin bayrakları yol kenarındaki duvara resmedildi. O bayraklarımıza da kaplama çalışmamız var onu da yaptığımız zaman 16 Türk Devletinin bayrağı ömürlük olacak. Pınarbaşı dendiği zaman akla Alpaslan Türkeş, Türklük Anıtı geliyor. Bunun için Türklük Anıtına daha çok özen gösteriyoruz. Biz orayı şu an sadece halka açtık. Öncesinde arabalar da çıkıyordu insanlarımız rahat edemiyordu. Şimdi sadece aracınız ile size verilen sürede yukarı çıkıp eşyalarınızı bırakıyorsunuz aracınız yukarıda durmuyor. Oraya şimdi otopark yapılıyor bu şekilde insanlarımız daha rahat edecek.
Pınarbaşı’nda eğitim çalışmalarınız ne durumda? Yüksekokul konusunda ne durumdayız?
Mevcut yurt kapasitemiz 400 kişilik ve ilk zamanlar 70 öğrencimiz kalıyordu. Ondan sonra buraya 2 bölüm daha geldi. Bu sene öğrenci sayımız; yurtta kalan 168 kişi var ve okuyanda 200 kişi var bu sene öğrenci sayımız güzeldi ama virüsten dolayı tatildeler. Biz de rektörümüze belediye olarak söz verdik. Yurdumuz 400 kişilik kapasiteyi aşacak bir durum gelirse, öğrencilerimize yurt yapacağız. İnşallah 2 bölüm daha açılır sözünü aldık ve akabinde yurt ihtiyacını belediye olarak biz karşılama sözü verdik.
Zamantı Irmağı ile ilgili bir projeleriniz var mı?
Zamantı Irmağı ile ilgili bir projemiz yok ama barajla ilgili var onun dosyası da Tarım Bakanlığı’na sunuldu. Barajın kendisini istiyoruz, etrafındaki hazine arazisini istiyoruz. Oralara evler yapılsın, dışardaki vatandaş yazlık olarak kullansın diye projemiz bakanlıkta, Sayın Mustafa Aksu’dan olumlu cevap bekliyoruz. Barajı alırsak balık üretimi, sulama birliğini alırsak çiftçimize daha yakın oluruz, belediyemize bir gelir olur ve vatandaşa daha çok hizmet ederiz.
Bir yıllık belediye başkanlığı sürecini de değerlendiren Başkan Memduh Uzunluoğlu şunları ifade etti: “Bir yılımız dolu dolu geçti. Pınarbaşılı, Pınarbaşı’nda belediyecilik yönünden farkı gördü. Vatandaşlarımızın talepleri hızlı bir şekilde karşılanmaya başlandı. Muhtarlarımızın rolü burada önemliydi ki muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Hatta bu konuda Başkan Yardımcımız Süleyman Şahan Bey’in muhtarlıktan gelmesinin katkısı büyük oldu. 2 ayda güneş enerji santralini yaptık. Bunun yanında belediyemizin de paydaşı olduğu Çerkes Peyniri projesi var, Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü Bey’in bu konudaki çabalarına biz de destek oluyoruz. Sosyal tesislerimizi kaç tane mahallemiz varsa o kadar sosyal tesis yapmayı planlıyoruz. İlçemize doğalgaz gelmesi için dosyamızı ve önerimizi Bakanlığımıza sunduk. Pınarbaşımızın markalaşması için de uğraşlar veriyoruz: İlk adımı peynirde attık, ikinci adımı patateste atacağız ve patentini alacağız, üçüncü adım da balıkta olacak. Bu örnekler dışında Büyükşehir Belediyemiz de Pınarbaşı’na iyi bakıyor ve desteklerini esirgemiyorlar.”
İşte Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ile yaptığımız röportajın detayları:
Pınarbaşı Belediyesi olarak Koronavirüs ile mücadeleniz nasıl ilerliyor?
Kaymakamlık ile beraber ortak çalışmamız var ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturuldu. 65 yaş ve üzeri yaklaşık 95 aileye belediyemiz adına ücretsiz olarak günlük ekmek veriyoruz.
Dezenfekte çalışmalarında neler yapılıyor?
İlk önce dezenfekte işlemini bir şirkete yaptırmak istedik. Maliyeti yüksek olunca vazgeçip dezenfekte için ilaçlama araçları aldık. İlacımızı da Kayseri Büyükşehir Belediyesinden temin ettik. İlaçlamalarımız hiç durmuyor. Cumartesi- Pazar ve sokağa çıkma yasakları dahil olmak üzere ilaçlama işlemini sürekli yapıyor, 24 saat esaslı çalışıyoruz.
Market denetimleri ve pazar yerlerinde denetim?
Pazar yerleri artık kurulmuyor. Marketlerde de denetimler sürüyor. Market önlerinde maske dağıtıyoruz ve maskesiz olanlar markete alınmıyor. Maske dağıtımının yanı sıra el dezenfektanı ve kolonya da dağıttık. Devamındaki süreçte ilaçlama yaptık.
Büyükşehir Belediyesi’nden destek alıyor musunuz? Alıyorsanız ne tür destekler? Maske ve dezenfektan üretimi var mı?
Büyükşehir Belediyemizden sadece ilaç desteği aldık. Diğer malzemeleri belediye olarak biz temin ettik. Şimdiye kadar 25 bin maske dağıttık 20 bin maske de dağıtılmak üzere elimizde mevcut. Bu maskelerimizde 21 gün boyunca kullanılabilen, gerekli şekilde yıkanıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen maskelerden. İlaç dışındaki malzemeleri belediye bütçesinde aldık.
Pınarbaşı Belediyesi’ne bağlı olan mahallelerde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar belirlendi mi ve nasıl belirliyorsunuz?
Belirlendi ve hepsine yardımlarımız ulaştı. Yaklaşık olarak 2 bin 600 kişiye iaşe yardımı, temizlik malzemesi ve maske dağıtımı yapıldı. Bu kişiler belirlemeleri yaparken muhtarlardan yardım alındı. Köylerde de maske dağıtımı yaptık.
Bu süreçte belediyeye yardım başvurusunda bulunanlar var mı? Şartları nedir? Ne şekilde başvuru yapıyorlar?
Devletimiz 65 yaş sınırı koydu ama biz yaş sınırına bakmadık, geçim durumuna baktık. Bu süreçte işini kaybedenler oldu onlara yardımlarda bulunduk. Bu sayıda bin kişiyi bulur. Gelen telefonlar doğrultusunda yardıma ihtiyacı olan kişinin açık adresi ve telefon numarası alınıyor ekiplerimiz hemen çıkıp yardıma gidiyor. Santraldeki görevlimiz zabıta ekiplerine bildiriyor ve anında müdahale ediyoruz. Polisle ortaklaşa yürütüyoruz bu çalışmamızı.
Hayırseverlerden belediyenize yardım geldi mi?
Koronavirüs sürecinde böyle bir bağış olmadı fakat deprem sürecinde olmuştu. Elazığ depreminde yardımcım Süleyman Şahan ‘Elazığ’a Un Kampanyası’ yardım başlatmıştı o süreçte Pınarbaşı halkı duyarlılığını gösterdi. Süleyman Şahan da bir maaşını bağışladı, devamında ise 1 tır un götürdük.
Beyaz Masa hattına en çok hangi konuda talep geliyor?
İaşe yardımı konusunda talep geliyor.
Kayseri- Pınarbaşı arasında ulaşım seferleri ne durumda?
Şu anda Kayseri-Pınarbaşı arasında seferlerimiz kapalı.
1 yıllık çalışmalarınızı özetler misiniz?
Pınarbaşılı, Pınarbaşı’nda belediyecilik yönünden farkı gördü. Önceden belediyeden kepçe isteyen vatandaşın ihtiyacı 15-20 gün sonra karşılanırdı, şimdi vatandaş kepçe istiyor ve hemen olur mu sorusunu yöneltiyor vatandaş. Bu kadar değişti Pınarbaşı’nda belediyecilik anlayışı. Muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza hemen olur mu soruna yarın halledeceğiz cevabı ile isteklerini hemen karşılıyoruz. Öyle ki vatandaş dilekçe vermeye erinir oldu, vatandaş telefonla işim bitsin istiyor şu anda. Hizmet konusunda Pınarbaşı’nda her tarafa en kısa zamanda yetişmeye çalışıyoruz, eski düzen bitti yani. Muhtar geldiğinde belediyemize hemen talebini soruyor ve çözmeye çalışıyoruz, pratik olmaya çalışıyoruz.
Güneş Enerjisi Santralini Küçük Kömarmut’taki arazimize 2 ayda diktik. 1 MG kuruldu şu anda. Aylık 20 bin doları düşürmüyor getirisi üstelik yaz sezonunda artıyor. Bunlar hep korkulup ötelenmiş projelerdi. Yeni bir projemiz daha var; İller Bankası’nın 5 yıl ödemesiz 30 yılda çok düşük faizli kredisi var bu da enerji yönünde buna müracaat ettik. Koronavirüs olmasaydı hemen ona da başlayacaktık. Derdimiz Pınarbaşı’na bir şeyler katıp da gitmek. Derdimiz siyaset değil. Kendimize değil Pınarbaşı’na bir şeyler katmak istiyoruz.
Pınarbaşı’nda Uzunyayla ve Zamantı bölgesinde yapılan işlerle ilgili bilgi verir misiniz? Çerkes Peyniri Projesi ve diğer projeler ne aşamada?
Seçim sürecinde verilen sözler ile başladı. Bizlerde göreve geldikten sonra ne kadar hızlandırabiliriz kaygısı ile çalıştık. Bir an önce faaliyete geçsin diye çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Birleşik Kafkasya Derneğimizin burada çok büyük payı var burada hep beraber 4 kurum olarak çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Pınarbaşı Belediyesi olarak biz, Birleşik Kafkasya Derneğimiz ve İlçe Tarım olarak hep beraber çabalayarak çalışıyoruz. Biz belediye olarak maddi anlamda da katkıda bulunduk. Bir an evvel yapılması için her şey ve belediye olarak en hızlı şekilde üretime geçmesini sağlamak istiyoruz.
Örenşehir’de gençler için sosyal tesis yapacağınızı biliyoruz. Pınarbaşı genelinde kaç tane sosyal tesis yapılması planlanıyor?
Biz ‘ne kadar’ değil Pınarbaşı’nın kaç tane mahallesi varsa o kadar sosyal tesis yapmayı düşünüyoruz. İlk etapta, Pınarbaşı’nın mahallelerinde okullarımız var. O okullarda çok atıl olmayanlarının tadilat ve tamiratını sıfır gibi yapıp köyün kullanımına açmak. Ama okul çok harabe ise o okulu yıkıp yeniden yapmak. İlk etabımız bütün okulların tadilat ve tamiratını yapıp köyün kullanımına açmak. Öncelikle kaç tane sağlam okul varsa onlar öncelikli olacak az masraflılar bu sene yapılacak. Çok masraflıları bir sene daha öteleyelim diyoruz ama her mahalleye olacak ve ayrım olmadan çalışacağız.
Pınarbaşı Hamamı projeniz ne aşamada?
Hamam çok kötü durumdaydı ve çalışmalarıma başladık. Hamamın kazanı dahil her şeyi yeniledik, yaptık. Şimdi, kadınlara 2 gün Cumartesi ve Salı günü. Hamamımız şu an bedava çalışıyor gibi, 65 yaş ve üzerinden para almıyoruz ve evlerinden alıyoruz, topluyoruz vatandaşımızı ve hamama geliyorlar burada her şeylerini yapıyoruz gerekirse kuaför getirip saçlarını kesiyoruz, temizliğini yapıp, her şeyleriyle ilgilenip gönderiyoruz vatandaşlarımızı.
Pınarbaşı’nda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar var mı?
İki tane yatırım yapmak isteyen yatırımcımız var. Bir tanesi dinamit fabrikası yapacak ve 70 ila 100 kişi arasında vatandaşımızı istihdam edecek. Karagözdeki balık çiftliğimiz çiftliğini büyütmek istiyor biz de belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik ve bu vatandaşımızda büyüttükten sonra 35 kişi çalıştıracağını söyledi. Bir de Gümüşgüne bir dinamit fabrikası daha düşünülüyor o da 70 ila 100 kişi arasında kişi çalıştıracak ama virüsten dolayı şu an hepsi durdu.
Doğalgaz çalışmaları ne durumda? Nasıl ilerliyor?
Kayseri’den gelemiyor basınç yetersiz olduğu için iptal oldu. Tomarza’ya gelen borunun barı düşük olduğundan bu tarafa verilemiyor, Bünyan’da aynı durumda. Bize ya Şarkışla’dan ya da Gürün’den gelmesi gerekiyor o da iki tarafta 100’er kilometre, bununda maliyeti yaklaşık 250 milyon lira. Bu durum karşısında biz farklı bir proje sunduk; bizim ki boruyla değil de taşımalı olsun dedik. Ülkemizde 2 ilçede kuruldu. Biri Erzurum-Ilıca biri de Konya-Akşehir’de taşımalı bunlar. Akşehir’deki yer altı deposu, Ilıca’da bizim burası gibi küçük bir ilçe. Burada günlük tüketim, ev ısıtması da olursa 3000 konutu baz alarak söylüyorum 50 bin metreküp gibi. Biz buraya 400.000 bin metreküplük tank koyduğumuz zaman 5 tane, tanesi 80.000 bin metreküp alıyor tankların. 5 tane 80.000 metreküplük tank koyduğumuz zaman 400.000 bin metre küp ediyor. Diyelim anıtın oraya koyduk oradan merkeze doğru gönderdik bunu da günlük 50.000 metreküpüde diyelim Tomarza’dan Bünyan’dan doğalgaz taşıyan tırla ile iki güne bir 50.000-100.000 metreküp getirdiğimiz zaman kendi ihtiyacımızı kendimiz görüyoruz. Bunun da maliyeti 100 milyon lira. Şu anda Enerji Bakanlığında bu dosyamız. Ülkemizde zaten 2 ilçemizde yapılıyor bu taşımalı sistem 3. neden bizde olmasın.
Pınarbaşı ürünlerinin marka olması için neler yapılıyor?
İlk adımımızı peynirde attık, ikinci adım patates, üçüncüsü balık. Pınarbaşı patatesinin patentini almak için Ziraat Odası ile belediyemizin ortak çalışması var şu anda patenti alındığı zaman bizim ismimizle yapılan satışların önüne geçeceğiz. Ziraat odası, ilçe tarım ve belediye olarak biz burada çiftçileri toplayıp patentimizi aldıktan sonra çiftçilerimize eğitim vereceğiz. Hangi şekilde ilaçlama, gübreleme yapacaklarını söyleyeceğiz. Bu şekilde çiftçimizi bilinçlendirip, üretimimizi yaparsak eğer marka oluruz. Çiftçimiz bilinçsiz bu konuda eğitim verilmesi gerekmekte.
Alabalığın tanıtılması için ne tür çalışmalar var? Malatya ve Maraş yolu üzerindeki tesisler için çalışma var mı?
Pınarbaşı’ndaki mevcut alabalık çiftliğimizi büyütmek için çalışmalarımız başladı. Bir yatırımcımız daha çiftlik açmak için başvurdu. Pınarbaşı’nda alabalık konusunda önder olmak istiyoruz. Siyasilerimiz bu konuda bizlere yüzde yüz değil yüzde beş bile destek olsalar yeter. Öte yandan Malatya ve Maraş yolu üzerindeyiz, yol kenarlarındaki tesislerimizi ticarete açmayı planlıyoruz ve çiftçilerimiz ürünleri buralarda ön planda olacak.
Güneş enerjisi sistemi yatırımlarınız ne durumda?
Bizim ek binamız ve pazar yerimizdeki çatılara devletimizin çok büyük bir desteği var, önce çatılara kuracağız ve kalanını da 4 MG tamamlayacağız. Bu önümüzdeki süreçte virüs erken biterse bu yıl yetişmek için çalışacağız bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl faaliyete geçer.
Tarihi evlerle ilgili çalışmanız ne aşamada?
Bununla ilgili çalışmamızın dosyası Turizm Bakanlığı’nda, bu evlerin yetkisi direkt Cumhurbaşkanlığına bağlandığı için o yüzden şimdilik bir şey çıkmadı. Yeni il müdürümüz geldi onunla yeni bir çalışma başlattık. En azından 5-6 tanesinin restorasyonunu yapıp turizme açarsak daha güzel olacak bununla ilgili yeni il müdürümüzle bir çalışmamız var ilk etapta 5 ev için olacak bu çalışmalarımız. Bu evler Pınarbaşı’nda 2009 yılında sit alanına girmiş ve sit alanı diye kimse elini taşın altına koymamış. Bizimde önümüzden bazı noktalarda bunların engelleri oluyor ama biz bu konuda inatçıyız. Gerekirse Ankara’ya gidilecek, gerekirse Cumhurbaşkanlığından randevu alınacak ama görev süremiz bitmeden bu evler bitecek.
Bir yıllık görev sürenizdeki çalışmalarınız biliniyor, bu çalışmalarınız nasıl yankı buluyor?
Öncelikle halka hizmet etmekten zevk alman gerekir. İşini sevmen lazım, işinize para, maddiyat gözüyle bakmamanız gerekmekte işinize dua gözüyle bakmanız gerekmekte. İşinizi insanların duasını almak olarak gördüğün zaman, buraya gelen vatandaşın bir işini hallettiğinde Allah razı olsun dediği zaman bitiyor. ‘Derdimiz Pınarbaşı’ bu ilke ile çalışıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Pınarbaşı’nın çehresi değişecek.
Pınarbaşı’nın simgesi haline gelecek olan Karslı Camii’nin tadilat ve onarımından bahseder misiniz?
Karslı Camii dediğimiz zaman yıllardır araya sıkışmış, daracık bir alanda ilgilenilmeyen bir konuydu. Bizim ilk projemizdi, hemen işe koyulduk. Yanında bir tane de arsa aldık camii arsasına kattık ve hemen başladık. Cami yanında iki tane otopark yaptık. Hala eksiklerimiz var ama şu an virüsten dolayı işçi çalıştıramıyoruz. Daha üzerinden çalışmalar yapacağız. Devam eden projelerimizden bahsedecek olursam, Millet Bahçesi projemiz var o yapılacak önümüzdeki yıl. Projemiz hazır, suyu açıktan geçireceğiz, oturma alanları, yeşil alanlar olacak vatandaşların nefes alacağı çarşı merkezinde bir yer olacak. TOKİ’ye bir tane park yapma projemiz var. Köylerde bütün okulların tadilatı, parke döşemesi yapılacak. Pınarbaşı’nda iş imkânı sağlanması gerekiyor bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda akşamları iftar yemeği veriyoruz. 550 kişilik yemek veriyoruz. Paket halinde evlere servis yapıyoruz. 550 kişi belirledik bunun içinde polislerimizde var jandarmamızda var ve ihtiyaç sahiplerine yemek veriyoruz Ramazan Ayı dolayısıyla.
Türklük Anıtı’nın tanınması için yapılan değişikliklerden bahseder misiniz?
Seçimi kazandıktan sonra Türklük Anıtı’na gittik. Her taraf harabe bir şekildeydi. Komple yeniledik. Kayseri’den girişten yol açtık. Işıklandırmamızda eksiklerimiz var onu tamamlayacağız. 16 Türk devletinin bayrakları yol kenarındaki duvara resmedildi. O bayraklarımıza da kaplama çalışmamız var onu da yaptığımız zaman 16 Türk Devletinin bayrağı ömürlük olacak. Pınarbaşı dendiği zaman akla Alpaslan Türkeş, Türklük Anıtı geliyor. Bunun için Türklük Anıtına daha çok özen gösteriyoruz. Biz orayı şu an sadece halka açtık. Öncesinde arabalar da çıkıyordu insanlarımız rahat edemiyordu. Şimdi sadece aracınız ile size verilen sürede yukarı çıkıp eşyalarınızı bırakıyorsunuz aracınız yukarıda durmuyor. Oraya şimdi otopark yapılıyor bu şekilde insanlarımız daha rahat edecek.
Pınarbaşı’nda eğitim çalışmalarınız ne durumda? Yüksekokul konusunda ne durumdayız?
Mevcut yurt kapasitemiz 400 kişilik ve ilk zamanlar 70 öğrencimiz kalıyordu. Ondan sonra buraya 2 bölüm daha geldi. Bu sene öğrenci sayımız; yurtta kalan 168 kişi var ve okuyanda 200 kişi var bu sene öğrenci sayımız güzeldi ama virüsten dolayı tatildeler. Biz de rektörümüze belediye olarak söz verdik. Yurdumuz 400 kişilik kapasiteyi aşacak bir durum gelirse, öğrencilerimize yurt yapacağız. İnşallah 2 bölüm daha açılır sözünü aldık ve akabinde yurt ihtiyacını belediye olarak biz karşılama sözü verdik.
Zamantı Irmağı ile ilgili bir projeleriniz var mı?
Zamantı Irmağı ile ilgili bir projemiz yok ama barajla ilgili var onun dosyası da Tarım Bakanlığı’na sunuldu. Barajın kendisini istiyoruz, etrafındaki hazine arazisini istiyoruz. Oralara evler yapılsın, dışardaki vatandaş yazlık olarak kullansın diye projemiz bakanlıkta, Sayın Mustafa Aksu’dan olumlu cevap bekliyoruz. Barajı alırsak balık üretimi, sulama birliğini alırsak çiftçimize daha yakın oluruz, belediyemize bir gelir olur ve vatandaşa daha çok hizmet ederiz.
Haber: Fatma Alkan