PINARBAŞI GELİŞİYOR Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ile bir yıllık başkanlık dönemini ve salgın döneminde yapılan çalışmaları konuştuk. Yaptıkları hizmetler ve çalışmalarla dertlerinin Pınarbaşı olduğunu söyleyen Başkan Uzunluoğlu, ses getiren işlere imza attıklarını belirterek, “Pınarbaşılı, Pınarbaşı’nda belediyecilik yönünden farkı görüyor” dedi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 13:10