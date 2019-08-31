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PROFESÖRLÜĞÜNÜZ BATSIN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de parası olana hizmet anlamına gelen uygulamalar devam ediyor. Fakülte doktorlarından profesör ve doçent olanların büyük kısmı hastane oda ve yataklarını branşlarına ve kıdemlerine göre paylaşıp “yağlı müşterilerine” (bunlara zengin hasta deniyor) tahsis ediyorlar.

PROFESÖRLÜĞÜNÜZ BATSIN
PROFESÖRÜN HASTASI OLMAK ŞART
Bu durumda sizin bizim gibi sıradan vatandaşlara yani Allah’tan ve devletin SGK güvencesinden başka bir zenginliği ve güvencesi olmayanların, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde profesör ve doçent doktorların muayene ve kontrolünde tedavi şansı neredeyse hiç bulunmuyor. Bunun için ille de profesör ve doçent doktorların özel hastası olmak gerekiyor.

YÜCEL GÜNDEME GETİRDİ
Bu konuyu açık yüreklilik ve cesaretle gündeme getiren Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İYİ Parti Grup Başkanı da olan Kazım Yücel, “Bu konuda o kadar çok şikayet geliyor ki, buna sessiz kalan dilsiz şeytandır. Ve ilgililer de bir an önce gereğini yapmalıdır. Hastanelerde oda ve yataklar adeta profesör doktorlar tarafından paylaşılmış. Bu hocalara tedavi olmazsanız bu odaları ve yatakları görme ve bunlara kavuşma şansınız yok” dedi.



REKTÖR DE PROFESÖR DOKTOR AMA
Konuyla ilgili olarak daha önce de kendisine ulaştığımız ve gerek telefonla gerekse sözlü olarak görüşlerini sorduğumuz kendisi de profesör doktor olan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’tan hala bir yanıt veya herhangi bir açıklama gelmedi. Prof. Çalış’ın “suskun ve sessiz tavrının” sebebinin, meslektaşlarını karşısına almak istememesi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda hem ERÜ rektörü hem de Tıp Fakültesi doktorlarından olan Mustafa Çalış’ın da “oda ve hasta yatağı paylaşımı” yapan profesörler arasında olup olmadığı henüz öğrenilemedi.

 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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