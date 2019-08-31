PROFESÖRLÜĞÜNÜZ BATSIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de parası olana hizmet anlamına gelen uygulamalar devam ediyor. Fakülte doktorlarından profesör ve doçent olanların büyük kısmı hastane oda ve yataklarını branşlarına ve kıdemlerine göre paylaşıp “yağlı müşterilerine” (bunlara zengin hasta deniyor) tahsis ediyorlar.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:20