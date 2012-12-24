“RIZKI HELAL OLMAYANIN, İBADETİ KABUL OLUNMAZ”

Helal rızkın beş maddesi
Arif konuşmasına şu şekilde devam etti; “Eb’ül-Leys-i Semerkandi hazretleri helal rızkı 5 başlık altında toplamış. Kazanacaksınız diyor ama:
1- İstediğin helal kazanç Allah’ın farzından ihlal ve ihmal ettirmedikçe; örneğin işe dalıp namazı geciktirmek bu ihmaldir. Çünkü Allah ‘namazı hakkını vere vere kılın diyor.’ Hele şu namazı aradan çıkarıyım demeyin.
2- Helal rızık istemin tebaası altındaki ve hiçbir insana zulüm etmeyecek.
3- Helal kazanç talebiniz övünüp böbürlenmek içi değil, kendinizin ve çevrenizdekilerin geçimi için olacak.
4- Hiçbir zaman nefsini rızık talebinde yorupta Allah’ın dinine hizmetten mustağni kılmamasıdır. İşin yoğunluğu hizmetini yapmana engel olmayacak. Dünya rızkı için değil dine hizmet için elimiz, yüzümüz, gözümüz eskiyecek. Allah eskiyen tüm uzuvlarımızın hesabını soracak.
5- Bir kimse rızkını kazandıkça rızkını veren Allah’a hamdını çoğaltacak. Kazançtan dolayı hamd edip, bu kazancın ise din için harcanması için verdiğini bilecek.
Ben helal kazançta bulunuyorum diyen biri rızkında bu beş hususu bulundurması lazım.”
Amellerin en eftali; helal kazançtır
Helal kazanç noktasında en dikkatli olması gerekenler Müslümanlar olduğunu dile getiren Arif; “Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; ‘amellerin en Eftali helal kazançtır.’ Özellikle bugünlerde…” dedi. Bankalar caddesinin battığımızın adresi olduğunu söyleyen Arif, “Helal rızık derdinde olana bir darbedir orası. Peygamber efendimiz diyor ki; ‘ahir zamanda ümmettim içerisinde en zor bulunacak şey güvenilecek bir kardeş ve helal dirhemdir. Bu zamanda ne mutlu kendine güvenilir kardeş ve helal dirhem bulana…” Allah dostunu tarif edeyim mi? diyerek, Allah dostlarının Helal rızık yiyen ve Salih amel işleyenler olduğunu belirterek; “Allah helal rızık derdiyle çalışanı çok sever. Helal kazanç talep etmek Allah’ın farzlarından farzdır. Bütün farzların kıvamı bu mevzudur” dedi.
Midede haram lokma varken huşu içinde namazın mümkün olmayacağının altını çizen Arif; Namaz, hac, zekât, oruç ibadetlerinin yapılmasını midede haram lokma olduğunda bir anlamı olmayacağımı kaydetti. “Öncelikle midenin haram lokmadan kurtulması gerekiyor. Peygamberimiz ‘helal lokma için çaba göstermek Allah yolunda cihattır’ diyor.” İfadelerini kullanarak, Peygamberimizin Cebrail ile görüştüğünde şu iki duayı emrettiğin söylediğini aktardı;
1- Allah’ım rızkımı helal eyle ve beni Salih amellerde kullan.
2- Her kim ki helal bir rızık talebinde bulunmaktan utanırsa Allah onun başına haramı musallat eder.
Haramla beslenen bedenlere cennet haram kılındı
Bu iki duayı aktarmasının ardından Arif, dinimiz ayrıca ticareti teşvik ettiğini belirterek “oruç tutan, namaz kılan, zekât veren çok bulunur. Ama özü sözü doğru olan tüccar bulamazsınız. Peygamberimiz; ‘ özü ve sözü doğru olan tüccar’ için cennettin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söylüyor” dedi.
Bir damla veya lokma haramın o kişiyle cennet arasında perde olduğunu, ancak bir kimseni Kendi helal rızkını kazandıktan sonra komşusunu doyurmak için helal rızık kazanmaya devam ederse ahrette o kişinin dirilişi dolunay gibi olacağını kaydetti.
“Bir kimsenin giydiği elbise 10 dirhemli bir elbisede bir dirhemlik bir haram olsun o kişinin namazı kabul olunmaz. Namaz dinin direğidir. Bu nedenle eğer namaz kabul edilmezse o kimsenin hiçbir ibadeti kabul edilmez” diyen Arif konuşmasına şöyle devam etti; “Her kimin eti haramla büyüyorsa ona layık olan cehennemdir. Sizden bir kimsenin ağzına haram lokma koyması yerine ağzını toprakla doldurması daha hayırlıdır diyor peygamberimiz yine peygamberimiz Haramla beslenen bedenler cennette haram kılındı diyor.”
Faizin bir başkasına hayır maksadıyla verilmesinin de kabul edilemeyeceğini söyleyen Arif, Peygamberimizin en ağır ifadelerinden birinin de; “bir kimse malını nereden kazandığını umursamaz ise Allah’ında o kimsenin Cehenneme nereden girdiği hiç umurunda olmaz.” açıklamasında bulunarak “Gözden ve mideden giren haramlar huzurumuzu, huşumuzu bozdu. Rızık konusunda yapmamız gereken ölmeyecek kadar yiyip, geriye kalanını dinin hükmü için vermeliyiz” sözleriyle konuşmasına son verdi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fazlası ile istifade ettik, Allah razı olsun hocamızdan.