“RIZKI HELAL OLMAYANIN, İBADETİ KABUL OLUNMAZ”

Rabbimiz; “ey insanlar yeryüzünde helal olanlardan yiyiniz” ayetini okuyarak başlayan Arif, Allah’ın bu ayette ey müminler diye hitap etmediğini, ayeti kerimede ey insanlar diye hitap edildiğini ifade ederek, bunun bir hikmeti olduğunu söyledi. Bunun da şu anlamda geldiğini “haram lokma müminin imanı şöyle dursun insanın insanlığını bozar” söyleyerek “ey insanlar insan olarak kalmak için, insanla gibi şeref yad olmak için öncelikle yediğiniz ve içtiğiniz şeylere dikkat ediniz. Bu o kadar açık ki şeytanın adımlarını takip etmeyin. Rızkın helal olmaması şeytanın işini kolaylaştırır” dedi. “Haram lokma yemek insanı, insanlıktan çıkarır” sözleriyle devam eden Arif, “rızkın helal olmaması şeytanın işini kolaylaştırır. Şeytanın istediği haram lokmaların midede bulunması Şeytanların adımlarına uymayın” açıklamasında bulundu. Toplumsal birçok sorunun temelinde yatan nedenin haram lokma olduğunu aktaran Arif, Allah’ın verdiği nimetlerden helal olanları yememizi emrettiğini söyleyerek, Allah’tan korkanların helalinden yiyeceğini çünkü Allah’ın buyruğunun bu yönde olduğunu dile getirdi. Arif konuşmasının devamında Peygamber Efendimizden şu ilginç anekdotu aktararak; “Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor; ‘Sakın ha aklınızı başınıza alın, delilik yapmayın hiçbir adam yoktur ki Hiç kimse kendisine sunulan rızkı tüketmeden ölemeyecektir’” Arif, bu nedenle Allah’tan korkanların çalışması gerektiğini ama haram lokma peşinden koşmaması gerektiğini belirtti. Arif; “güzel fıtratın muhafazası helal rızıkla olur. İnsanın mayasının bozulmaması helal lokma ile olur.” İfadelerine yer verirken, oysa insanların biraz fazla kazanacağım diye girişmedik yol bırakmadıklarını söyledi. Denize girenin sırılsıklam olacağı gibi, dünyaya dalanın da günahkâr olacağını aktaran Arif; bazı günahlar vardır. Ne namaz, ne oruç, ne zekat, ne hac ve nede umre kefaret olur diyerek peygamberimizden şöyle bir müjde aktardı: “Ama Peygamberimiz şöyle söylüyor; ‘bir insanın helal lokmanın peşine düşmesi tüm günahlarının kefaretidir.’”

Helal rızkın beş maddesi

Arif konuşmasına şu şekilde devam etti; “Eb’ül-Leys-i Semerkandi hazretleri helal rızkı 5 başlık altında toplamış. Kazanacaksınız diyor ama:

1- İstediğin helal kazanç Allah’ın farzından ihlal ve ihmal ettirmedikçe; örneğin işe dalıp namazı geciktirmek bu ihmaldir. Çünkü Allah ‘namazı hakkını vere vere kılın diyor.’ Hele şu namazı aradan çıkarıyım demeyin.

2- Helal rızık istemin tebaası altındaki ve hiçbir insana zulüm etmeyecek.

3- Helal kazanç talebiniz övünüp böbürlenmek içi değil, kendinizin ve çevrenizdekilerin geçimi için olacak.

4- Hiçbir zaman nefsini rızık talebinde yorupta Allah’ın dinine hizmetten mustağni kılmamasıdır. İşin yoğunluğu hizmetini yapmana engel olmayacak. Dünya rızkı için değil dine hizmet için elimiz, yüzümüz, gözümüz eskiyecek. Allah eskiyen tüm uzuvlarımızın hesabını soracak.

5- Bir kimse rızkını kazandıkça rızkını veren Allah’a hamdını çoğaltacak. Kazançtan dolayı hamd edip, bu kazancın ise din için harcanması için verdiğini bilecek.

Ben helal kazançta bulunuyorum diyen biri rızkında bu beş hususu bulundurması lazım.”

Amellerin en eftali; helal kazançtır

Helal kazanç noktasında en dikkatli olması gerekenler Müslümanlar olduğunu dile getiren Arif; “Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; ‘amellerin en Eftali helal kazançtır.’ Özellikle bugünlerde…” dedi. Bankalar caddesinin battığımızın adresi olduğunu söyleyen Arif, “Helal rızık derdinde olana bir darbedir orası. Peygamber efendimiz diyor ki; ‘ahir zamanda ümmettim içerisinde en zor bulunacak şey güvenilecek bir kardeş ve helal dirhemdir. Bu zamanda ne mutlu kendine güvenilir kardeş ve helal dirhem bulana…” Allah dostunu tarif edeyim mi? diyerek, Allah dostlarının Helal rızık yiyen ve Salih amel işleyenler olduğunu belirterek; “Allah helal rızık derdiyle çalışanı çok sever. Helal kazanç talep etmek Allah’ın farzlarından farzdır. Bütün farzların kıvamı bu mevzudur” dedi.

Midede haram lokma varken huşu içinde namazın mümkün olmayacağının altını çizen Arif; Namaz, hac, zekât, oruç ibadetlerinin yapılmasını midede haram lokma olduğunda bir anlamı olmayacağımı kaydetti. “Öncelikle midenin haram lokmadan kurtulması gerekiyor. Peygamberimiz ‘helal lokma için çaba göstermek Allah yolunda cihattır’ diyor.” İfadelerini kullanarak, Peygamberimizin Cebrail ile görüştüğünde şu iki duayı emrettiğin söylediğini aktardı;

1- Allah’ım rızkımı helal eyle ve beni Salih amellerde kullan.

2- Her kim ki helal bir rızık talebinde bulunmaktan utanırsa Allah onun başına haramı musallat eder.

Haramla beslenen bedenlere cennet haram kılındı

Bu iki duayı aktarmasının ardından Arif, dinimiz ayrıca ticareti teşvik ettiğini belirterek “oruç tutan, namaz kılan, zekât veren çok bulunur. Ama özü sözü doğru olan tüccar bulamazsınız. Peygamberimiz; ‘ özü ve sözü doğru olan tüccar’ için cennettin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söylüyor” dedi.

Bir damla veya lokma haramın o kişiyle cennet arasında perde olduğunu, ancak bir kimseni Kendi helal rızkını kazandıktan sonra komşusunu doyurmak için helal rızık kazanmaya devam ederse ahrette o kişinin dirilişi dolunay gibi olacağını kaydetti.

“Bir kimsenin giydiği elbise 10 dirhemli bir elbisede bir dirhemlik bir haram olsun o kişinin namazı kabul olunmaz. Namaz dinin direğidir. Bu nedenle eğer namaz kabul edilmezse o kimsenin hiçbir ibadeti kabul edilmez” diyen Arif konuşmasına şöyle devam etti; “Her kimin eti haramla büyüyorsa ona layık olan cehennemdir. Sizden bir kimsenin ağzına haram lokma koyması yerine ağzını toprakla doldurması daha hayırlıdır diyor peygamberimiz yine peygamberimiz Haramla beslenen bedenler cennette haram kılındı diyor.”

Faizin bir başkasına hayır maksadıyla verilmesinin de kabul edilemeyeceğini söyleyen Arif, Peygamberimizin en ağır ifadelerinden birinin de; “bir kimse malını nereden kazandığını umursamaz ise Allah’ında o kimsenin Cehenneme nereden girdiği hiç umurunda olmaz.” açıklamasında bulunarak “Gözden ve mideden giren haramlar huzurumuzu, huşumuzu bozdu. Rızık konusunda yapmamız gereken ölmeyecek kadar yiyip, geriye kalanını dinin hükmü için vermeliyiz” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Haber: Bünyamin Gültekin