SAVCILIK: İFTİRA VE HAKARET DEĞİL Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından, gazetemizde çıkan hastanenin lazerle göz tedavi merkezindeki iddialara ilişkin haberlerin doğru olmadığı, aksine iftira ve hakaret dolu olduğu yönünde yargıya başvuru yapıldı. Bu şikayet üzerine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde ilgili savcılık makamı tarafından yapılan inceleme sonucunda gazetemizde çıkan haberlerin iftira ve hakaret niteliğinde değil basın özgürlüğü kapsamında eleştirel mahiyette olduğu ifade edilerek, kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:52