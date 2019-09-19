SAVCILIK: İFTİRA VE HAKARET DEĞİL

BAŞHEKİMLİK: İFTİRA VE HAKARET SUÇU VAR
Gazetemizde yer alan bir dizi eleştirel haber üzerine harekete geçen Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği söz konusu haberlere ilişkin gazetemize 7 Mayıs 2019 tarihinde bir tekzip metni gönderdi. Bu tekzip metnini kanaatimizce doğru ve haklı gerekçelere dayanmadığı düşüncesiyle yayımlamadık. Ardından da Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gazetemizdeki bu haberlerle ilgili yargıya başvurarak, basın yoluyla hakaret edildiği ve iftira atıldığı yönünde şikayetçi oldu.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ İSE DE…
Şikayetin ardından, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 tarih ve 23604 sayılı Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ardından 2019 tarih ve 14412 sayılı bir karar verdi. Kararda şöyle denildi: “Her ne kadar Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından Kayseri Gündem Gazetesi yazarı olan İlter Sağırsoy’un Kayseri Şehir Hastanesi, hastane başhekimliği, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve göz hastalıkları kliniğinde çalışan Dr. Necati Duru ile diğer göz polikliniği hakkında lazer ile göz kusuru tedavisinden itibar zedeleyici ve hastanedeki hasta sayısında hissedilir oranda düşüş yaşatacak şekilde haberler yaptığından bahisle şikayette bulunulması üzerine iftira ve hakaret suçlarından adli soruşturmaya başlanılmış ise de…”
SAVCILIK: HAKARET VE İFTİRA SUÇU OLUŞMAMIŞ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma ve inceleme sonrasında verilen karar şöyle devam etti: “…Yürütülen soruşturma kapsamında atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı, şöyle ki, öncelikle şüphelinin basın özgürlüğü kapsamında eleştirel mahiyette, haberler yaptığının görüldüğü, atılı suçlardan olan hakaret suçunun varlığından söz edebilmek için şüphelinin doğrudan bir şahsı hedef göstererek o şahsın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmesi gerektiği, şüphelinin haber içeriklerinin ise, bahsi geçen suçun yasal tanımına uymadığı, iftira suçunun mevcudiyeti için ise şüphelinin yetkili makamlara ihbar ve şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlenmediğini bildiği halde müşteki hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için müştekiye hukuka aykırı bir fiil isnat etmesi gerektiği, soruşturmaya konu olayda şüpheli sırf müşteki hakkında soruşturma başlatılmasını sağlamak saikiyle hareket etmediği gibi, isnat ettiği fiiller hukuka aykırı fiiller olmayıp, hastanenin tedavi yönteminin ve kalitesine yönelik eleştiri niteliğinde söylemler olduğu, açıklanan sebeplerle iftira suçunun da yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla; olay nedeniyle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”
Şikayete konu olan "Şehir'de Özel Kazık" manşet haberimizin yer aldığı 4 Nisan 2019 tarihli gazetemizin birinci sayfası.
Gazetemizde yer alan bir dizi eleştirel haber üzerine harekete geçen Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği söz konusu haberlere ilişkin gazetemize 7 Mayıs 2019 tarihinde bir tekzip metni gönderdi. Bu tekzip metnini kanaatimizce doğru ve haklı gerekçelere dayanmadığı düşüncesiyle yayımlamadık. Ardından da Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gazetemizdeki bu haberlerle ilgili yargıya başvurarak, basın yoluyla hakaret edildiği ve iftira atıldığı yönünde şikayetçi oldu.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ İSE DE…
Şikayetin ardından, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 tarih ve 23604 sayılı Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ardından 2019 tarih ve 14412 sayılı bir karar verdi. Kararda şöyle denildi: “Her ne kadar Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından Kayseri Gündem Gazetesi yazarı olan İlter Sağırsoy’un Kayseri Şehir Hastanesi, hastane başhekimliği, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve göz hastalıkları kliniğinde çalışan Dr. Necati Duru ile diğer göz polikliniği hakkında lazer ile göz kusuru tedavisinden itibar zedeleyici ve hastanedeki hasta sayısında hissedilir oranda düşüş yaşatacak şekilde haberler yaptığından bahisle şikayette bulunulması üzerine iftira ve hakaret suçlarından adli soruşturmaya başlanılmış ise de…”
SAVCILIK: HAKARET VE İFTİRA SUÇU OLUŞMAMIŞ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma ve inceleme sonrasında verilen karar şöyle devam etti: “…Yürütülen soruşturma kapsamında atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı, şöyle ki, öncelikle şüphelinin basın özgürlüğü kapsamında eleştirel mahiyette, haberler yaptığının görüldüğü, atılı suçlardan olan hakaret suçunun varlığından söz edebilmek için şüphelinin doğrudan bir şahsı hedef göstererek o şahsın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmesi gerektiği, şüphelinin haber içeriklerinin ise, bahsi geçen suçun yasal tanımına uymadığı, iftira suçunun mevcudiyeti için ise şüphelinin yetkili makamlara ihbar ve şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlenmediğini bildiği halde müşteki hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için müştekiye hukuka aykırı bir fiil isnat etmesi gerektiği, soruşturmaya konu olayda şüpheli sırf müşteki hakkında soruşturma başlatılmasını sağlamak saikiyle hareket etmediği gibi, isnat ettiği fiiller hukuka aykırı fiiller olmayıp, hastanenin tedavi yönteminin ve kalitesine yönelik eleştiri niteliğinde söylemler olduğu, açıklanan sebeplerle iftira suçunun da yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla; olay nedeniyle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”
Şikayete konu olan "Şehir'de Özel Kazık" manşet haberimizin yer aldığı 4 Nisan 2019 tarihli gazetemizin birinci sayfası.
Özel Haber: İlter Sağırsoy