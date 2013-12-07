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ŞEHİR MERKEZİNE İLK KAR DÜŞTÜ

Erciyes dağından sonra şehir merkezine de ilk kar düştü

ŞEHİR MERKEZİNE İLK KAR DÜŞTÜ
 Kayseri şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Böylece Erciyes dağından sonra şehir merkezinede ilk kar düştü. Beyaz örtüye gözünüz açmaya hazır olun. 
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