Kayseri şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Böylece Erciyes dağından sonra şehir merkezinede ilk kar düştü. Beyaz örtüye gözünüz açmaya hazır olun.
ŞEHİR MERKEZİNE İLK KAR DÜŞTÜ
Erciyes dağından sonra şehir merkezine de ilk kar düştü
07 Aralık 2013 Cumartesi 23:02
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