ŞEHİR’DE ÖZEL KAZIK Şehir Hastanesi’nde AMATEM’de tedavi gören bağımlıların kanlarındaki uyuşturucu madde tahlilleri aylarca Şehir Hastanesi’nde özel şirket (YDA) tarafından 180 liraya yapıldı. Ancak aynı tahlil eski devlet hastanesinde 45 liraya yapılmaya başlandı ve kısa sürede 2 bine yakın tahlil yapıldı. Devlet hastanesinde son derece hesaplı yapılan bu tahliller Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından aniden durduruldu.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:34