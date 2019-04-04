ŞEHİR’DE ÖZEL KAZIK

NE OLDU DA FİYAT İNDİRİLDİ?
Daha önce Şehir Hastanesi’nde YDA tarafından 180 liraya yapılan kandaki uyuşturucu madde tahlili Devlet Hastanesi’ndeki uygulamanın durdurulması sonrasında bu sefer 90 liraya indirilerek yapılmaya başlandı. Ancak şimdi herkes şunu merak ediyor; daha önce 180 liradan yapılarak yaklaşık 500 milyar (eski parayla) devletten para alan Şehir Hastanesi’ndeki bu özel şirket (YDA) nasıl oldu da aynı tahlili 90 liraya yapmaya razı oldu?
FİYAT FARKI ÖDENECEK Mİ?
Fiyatını bir anda yarı yarıya indiren (tahlil başına 180 liradan 90 liraya) Şehir Hastanesi’ndeki bu özel şirketin (YDA), daha önce fahiş fiyatla yaptığı tahlil farklarını ödeyip ödemeyeceği ve bu fahiş fiyata göz yumanlarla ilgili bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Vatandaşın yanıtını beklediği bir başka soru da şu; eski Devlet Hastanesi’nde durdurulmadan önce tanesi 45 liraya yapılan tahlil niçin aynı fiyatla Şehir Hastanesi’nde yapılmıyor?
Daha önce Şehir Hastanesi’nde YDA tarafından 180 liraya yapılan kandaki uyuşturucu madde tahlili Devlet Hastanesi’ndeki uygulamanın durdurulması sonrasında bu sefer 90 liraya indirilerek yapılmaya başlandı. Ancak şimdi herkes şunu merak ediyor; daha önce 180 liradan yapılarak yaklaşık 500 milyar (eski parayla) devletten para alan Şehir Hastanesi’ndeki bu özel şirket (YDA) nasıl oldu da aynı tahlili 90 liraya yapmaya razı oldu?
FİYAT FARKI ÖDENECEK Mİ?
Fiyatını bir anda yarı yarıya indiren (tahlil başına 180 liradan 90 liraya) Şehir Hastanesi’ndeki bu özel şirketin (YDA), daha önce fahiş fiyatla yaptığı tahlil farklarını ödeyip ödemeyeceği ve bu fahiş fiyata göz yumanlarla ilgili bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Vatandaşın yanıtını beklediği bir başka soru da şu; eski Devlet Hastanesi’nde durdurulmadan önce tanesi 45 liraya yapılan tahlil niçin aynı fiyatla Şehir Hastanesi’nde yapılmıyor?
Özel Haber: İlter Sağırsoy