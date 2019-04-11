ŞEHİR’DE SKANDALLAR BİTMİYOR Kayseri’de son dönemde iki ayrı fuhuş çetesinin üyeleri, kurdukları “fuhuş kumpası” ile aralarında işadamları, doktorlar, hastane çalışanları ve serbest meslek sahiplerinin de bulunduğu çok sayıda erkeği ağlarına düşürüp şantajla menfaat temin ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:36