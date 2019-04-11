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ŞEHİR’DE SKANDALLAR BİTMİYOR

Kayseri’de son dönemde iki ayrı fuhuş çetesinin üyeleri, kurdukları “fuhuş kumpası” ile aralarında işadamları, doktorlar, hastane çalışanları ve serbest meslek sahiplerinin de bulunduğu çok sayıda erkeği ağlarına düşürüp şantajla menfaat temin ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

ŞEHİR’DE SKANDALLAR BİTMİYOR
ŞEHİR HASTANESİ VE DEVLET HASTESİ’NDE
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı başarılı operasyonlarla yakalanan çetedeki iki bayandan birinin Şehir Hastanesi’nde diğerinin eski Devlet Hastanesi’nde çalıştığı ortaya çıktı. Her iki hastanenin yetkilileri de durum ortaya çıkar çıkmaz, bu kişilerin kurumla ilişkilerinin kesildiğini söylediler.

TALAS’TAKİ AŞK YUVASI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün yaklaşık 4 aylık takibattan sonra ard arda yaptığı başarılı operasyonla çökertilen fuhuş çetelerinden biri Talas’taki “aşk yuvasında” erkekleri ağına düşürürken, diğer çete de Yahyalı’da bahçeli bir evde kurduğu “muhabbet evinde” erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini için kullandıkları öne sürüldü. Bu olayda gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemede tutuklanan isimler ise şöyle: B.Ç, A.A.,M.Y, M.S.

YAHYALI’DAKİ BAHÇELİ EVDE
10 ay süreyle Emniyet’in yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu başlatılan bir diğer  operasyonda Talas’taki aşk yuvasına ilişkin üçü kadın dördü erkek 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler alınan ilk ifadelerinden sonra tutuklanmaları talebiyle savcılığa sevk edildi. Savcılık soruşturması sonrası oluşturulan dosya ile mahkemeye sevk edilen zanlılar fuhuş yoluyla tehdit ve şantaj yaptıkları suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

HEP AYNI TEHDİT VE ŞANTAJ
Adana’dan gelerek Yahyalı’da bahçeli müstakil bir evde yerleşik düzen alan 7 kişilik çetenin, ağına düşürdüğü çok sayıda erkeğin bu muhabbet evinde kadınlarla ilişkiye girdiği görüntülerini çekerek, daha sonra bu görüntülerle tehdit ve şantaj yaparak menfaat temin ettikleri iddia edildi. 7 kişilik ekipten üçü kadın dördü erkek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

Haber Merkezi

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