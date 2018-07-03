Şeker Türkiye 10’uncusu oldu

Fortune 500 Türkiye Çalışması’nda Türkiye’deki tüm şirketler arasında özel hesap uygulayan şirket sıralamasında 1 milyar 354 milyon 161 bin 228 TL net satışı ile ilk 500 arasında 26’ıncı olduğu açıklandı.

On yıldır düzenli olarak Fortune 500 ve CRIF ve DUN and BRADSTREET birlikteliğiyle hazırlanan Türkiye araştırmasında Kayseri Şeker Fabrikası Kayseri’nin göğsünü kabarttı. Geçen sene Fortune 500 sıralamasına Kayseri’den 10 şirket girerken bu sene 5 şirket girebildi. Kayseri Şeker Fabrikası bu 5 şirket arasında ilk sırada yer aldı.



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Şeker Fabrikası’nın çiftçinin malı olduğunu hatırlatarak “Milli bir kuruluş olarak Kayseri Şeker başarılarına, çiftçisinden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye devam edecektir. Mayıs ayında İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 şirketi dev şirketi arasında yer almıştık. Temmuz ayında açıklanan Fortune 500 sıralamasında da Kayseri Şeker endüstriyel gıda imalatı sektöründe Türkiye onuncusu oldu. Aynı şekilde Kayseri’den Fortune 500 sıralamasına giren ilk beş şirket arasında da birinci olduk. Öte yandan Türkiye genelinde tarım ve tarıma dayalı sanayide faaliyet gösteren şirketler sıralamasında yirmi birinci olduk. Başarı başta çiftçilerimizin ve Türk Milleti’nindir.”

