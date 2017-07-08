SETENÖNÜ “HAMAMÖNÜ” OLABİLİR

Kentimizde “Kayseri Mahallesi” olarak adlandırılan Şehit Nazım Bey Bulvarı’ndaki Setenönü Caddesi’nin çehresi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tadilat ile bambaşka bir görüntüye kavuştu. Otel, Restaurant, konservatuvar, çay kahve içme yerleri ile zenginleştirilen bölgede tek eksik yerli ve yabancı turistlerin ilgisi…



Tarihi dokusuyla Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Hamamönü Mahallesi’ni andıran mekana canlılık kazandırılması adına başta şehrin yetkilileri olmak üzere herkese çok iş düşüyor. Yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline dönüştürülerek buram buram tarih kokan mekan keşfedilmeyi bekliyor.



HAMAMÖNÜNDEN GÖRÜNÜM