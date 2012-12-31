Seyrani Öğrencileri İsyanda

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi öğrencileri, ERÜ Rektörü Fahrettin Keleştemur’a mektup yazarak, okullarının merkez kampüsün çok uzağında bulunmasından, neredeyse her sene dersliklerinin başka başka yerleşkelerde olmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler ve çözüm istediler.

- “1. sınıftayken merkez kampüste bulunan Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda, 2. ve 3. sınıflarda Develi’deki yerleşkede ve 4. Sınıfta ise yine merkez kampüste bulunan İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi binasında eğitim görüyoruz”

- “Hocalarımızın odaları ise Talas yolu üzerinde”

- “Üniversitedeki akademik ve sosyal faaliyetlerden uzak kalıyoruz”

- “Kış şartlarında Develi’ye ulaşım hem maddi hem manevi anlamda iyice zorlaşıyor”

“Merhabalar Sayın Rektörüm



Hocam ben Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 3.sınıf öğrencisiyim



Hocam bizim okulumuz Develi ilçesindedir. Bu durumun anlamsızlığını ve yazacaklarımı kayda değer görürseniz bu durumda Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 45 km uzak bir ilçede öğrenim görmesinin kendi gözümle yanlışlığını sizinle paylaşmak istiyorum” diye başlaya mektupta, Ziraat Fakültesi yerleşkesinin Kayseri’den uzakta bulunmasından ötürü yaşanan sıkıntılar ve ileride yaşanılacak kayıplardan bahsedilerek şunlar dile getirildi:



“Bir üniversite öğrencisinin ilçede geçireceği zaman göz önüne alındığında ufkumuzu genişletme adına kazanımlarımızdan çok kaybımız olacaktır. Merkez yerleşkemizde bulunan kütüphane, sosyal ortam, aktiviteler, kulüp çalışmaları, konferans, seminer ve ülkemizden ve dünyadan davet edilen çeşitli akademisyenlerden ve bu minvalde kazanımlardan yoksun yetişmek, ülkemizde, elinde bir mühendislik diploması olacak arkadaşlarımızın fikri düşünme ve uygulama noktasında yapı taşlarının eksik olmasına neden olacaktır. Her ortamda dile getirilen genç neslimizin geleceğimiz olduğundan yarınların emanet edilmesinden bahsedilmektedir. Şimdi öğrenci olan bireylerin yönetimlere katılma ve karar alma mercilerinde olacağı düşünüldüğünde sizce bu eksiklikler bu ülkenin geleceğini tehlikeye atmayacak mıdır?”

“NEDEN BU ZENGİNLİKTEN MAHRUM BIRAKILIYORUZ?”

“Farklılıklar zenginliğimizdir” sözüne atıfla devam eden mektupta, merkez kampüsten uzakta kalmanın, bu zenginliği yaşayamamak anlamına geldiğini savunan öğrenciler bu duruma tepki göstererek, “Bu ülkede akil kişilerin, akademisyenlerin ve politikacıların ısrarla üzerinde durduğu ''farklılıklar zenginliğimizdir'', ''mozaik yapıda oluşumuz ilerleyişimizi sağlayacaktır'' sözleri kulaklarımı her geçen gün çınlatmakta; bu durumda merkez yerleşkemizde bulunan insan faktörü göz önüne alındığında neden biz bu farklılıklar içerisinde yer alamıyoruz ve yetişmiyoruz? Şuan Develi ilçesindeki yerleşkemizde bulunan öğrenci sayısı ile merkez yerleşkede bulunan öğrenci sayı ve çeşitliliği bakımından dağlar kadar fark vardır. Neden bu zenginlikten mahrum bırakılıyoruz? Ufku dar olarak bu okuldan mezun olacak bir mühendisin, birey olarak bu ülkeye kazanımı ne olacaktır?” dediler.







KAYSERİ-DEVELİ ARASINDA MEKİK DOKUYORLAR

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları göz önüne alındığında, merkez yerleşkesinden uzak öğrenim veren çok az üniversite vardır. Bunların sorunları da yetkilileri rahatsız etmekte ve çözüm arayışları içinde zaman ilerlemektedir. Ziraat alanında öğrenim veren okulumuzun lisans eğitimi merkez yerleşkeden 45 km uzakta fakat bir Türkiye manzarası olan ilçelere açılan, önlisans eğitimi veren meslek yüksek okulu bizim üniversitemizde merkez yerleşkededir. Bu tezatlığın ve yanlışlığın siz yetkililer nezdinde çözülmesini arzu etmekteyim.” diyen öğrenciler, neredeyse her sınıfın başka bir yerleşkede okunuyor olmasından duydukları kaygıyı şu şekilde ifade ettiler: “Fakültemizin birimlerini gözümüzde canlandırdığımız zaman 1. sınıfların öğrenim yeri Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, 2. ve 3.sınıflar Develi ilçe yerleşkesinde, 4.sınıflar ise merkez yerleşkede bulunan İİBF’den emaneten alınan dersliklerdedir. Hocalarımızın daimi adresi Talas yolu üzerinde bulunan Araştırma binasıdır. Bu kopuklukta iletişim sıkıntısına bakalım ve alınacak verimi hesap edelim. Bazı öğrencilerin ve hocaların şehirden kopamamaları sebebiyle Kayseri merkezde oturarak günlük git-gel yapmaları hesap edildiğinde maddi ve manevi kaybın ve kış şartlarının bu durumu daha da çetrefilli ve girift hale getirdiği de göz önündedir.”







“YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

“Bu durumu oğullarınız ve kızlarınız üzerinden elinizi vicdanınıza koyarak düşünün; beni bu durum vicdanen rahatsız ettiği için yazıyorum. Çocuğunu okutmak isteyen her anne-baba nelere katlanmakta; ilçede ortaöğretim bile okutmak istemeyip, çeşitli sıkıntılara talip olarak çocuklarını daha merkezi yerlerde ve iyi okullarda okutmanın çaresini aramaktalar” şeklinde mektuplarına devam eden öğrenciler, haklı mücadelelerinde öğrenciler olarak her zaman ve mekanda dile getirip çözüme kavuşması noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını ve yetkililer nezdinde çözüm beklediklerini belirttiler.