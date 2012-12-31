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Seyrani Öğrencileri İsyanda

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi öğrencileri, ERÜ Rektörü Fahrettin Keleştemur’a mektup yazarak, okullarının merkez kampüsün çok uzağında bulunmasından, neredeyse her sene dersliklerinin başka başka yerleşkelerde olmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler ve çözüm istediler.

Seyrani Öğrencileri İsyanda

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi öğrencileri, ERÜ Rektörü Fahrettin Keleştemur’a mektup yazarak, okullarının merkez kampüsün çok uzağında bulunmasından, neredeyse her sene dersliklerinin başka başka yerleşkelerde olmasından  dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler ve çözüm istediler.

 

-       “1. sınıftayken merkez kampüste bulunan Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda, 2. ve 3. sınıflarda  Develi’deki yerleşkede ve 4. Sınıfta ise yine merkez kampüste bulunan İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi binasında eğitim görüyoruz”

 

-       “Hocalarımızın odaları ise Talas yolu üzerinde”

 

-       “Üniversitedeki akademik ve sosyal faaliyetlerden uzak kalıyoruz”

 

-       “Kış şartlarında Develi’ye ulaşım hem maddi hem manevi anlamda iyice zorlaşıyor”

 

 

“Merhabalar Sayın Rektörüm

Hocam ben Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 3.sınıf öğrencisiyim

Hocam bizim okulumuz Develi ilçesindedir. Bu durumun anlamsızlığını ve yazacaklarımı kayda değer görürseniz bu durumda Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 45 km uzak bir ilçede öğrenim görmesinin kendi gözümle yanlışlığını sizinle paylaşmak istiyorum” diye başlaya mektupta, Ziraat Fakültesi yerleşkesinin Kayseri’den uzakta bulunmasından ötürü yaşanan sıkıntılar ve ileride yaşanılacak kayıplardan bahsedilerek şunlar dile getirildi:

“Bir üniversite öğrencisinin ilçede geçireceği zaman göz önüne alındığında ufkumuzu genişletme adına kazanımlarımızdan çok kaybımız olacaktır. Merkez yerleşkemizde bulunan kütüphane, sosyal ortam, aktiviteler, kulüp çalışmaları, konferans, seminer ve ülkemizden ve dünyadan davet edilen çeşitli akademisyenlerden ve bu minvalde kazanımlardan yoksun yetişmek, ülkemizde, elinde bir mühendislik diploması olacak arkadaşlarımızın fikri düşünme ve uygulama noktasında yapı taşlarının eksik olmasına neden olacaktır. Her ortamda dile getirilen genç neslimizin geleceğimiz olduğundan yarınların emanet edilmesinden bahsedilmektedir. Şimdi öğrenci olan bireylerin yönetimlere katılma ve karar alma mercilerinde olacağı düşünüldüğünde sizce bu eksiklikler bu ülkenin geleceğini tehlikeye atmayacak mıdır?”

 

“NEDEN BU ZENGİNLİKTEN MAHRUM BIRAKILIYORUZ?”

“Farklılıklar zenginliğimizdir” sözüne atıfla devam eden mektupta, merkez kampüsten uzakta kalmanın, bu zenginliği yaşayamamak anlamına geldiğini savunan öğrenciler bu duruma tepki göstererek, “Bu ülkede akil kişilerin, akademisyenlerin ve politikacıların ısrarla üzerinde durduğu ''farklılıklar zenginliğimizdir'', ''mozaik yapıda oluşumuz ilerleyişimizi sağlayacaktır'' sözleri kulaklarımı her geçen gün çınlatmakta; bu durumda merkez yerleşkemizde bulunan insan faktörü göz önüne alındığında neden biz bu farklılıklar içerisinde yer alamıyoruz ve yetişmiyoruz? Şuan Develi ilçesindeki yerleşkemizde bulunan öğrenci sayısı ile merkez yerleşkede bulunan öğrenci sayı ve çeşitliliği bakımından dağlar kadar fark vardır. Neden bu zenginlikten mahrum bırakılıyoruz? Ufku dar olarak bu okuldan mezun olacak bir mühendisin, birey olarak bu ülkeye kazanımı ne olacaktır?” dediler.


KAYSERİ-DEVELİ ARASINDA MEKİK DOKUYORLAR

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları göz önüne alındığında, merkez yerleşkesinden uzak öğrenim veren çok az üniversite vardır. Bunların sorunları da yetkilileri rahatsız etmekte ve çözüm arayışları içinde zaman ilerlemektedir. Ziraat alanında öğrenim veren okulumuzun lisans eğitimi merkez yerleşkeden 45 km uzakta fakat bir Türkiye manzarası olan ilçelere açılan, önlisans eğitimi veren meslek yüksek okulu bizim üniversitemizde merkez yerleşkededir. Bu tezatlığın ve yanlışlığın siz yetkililer nezdinde çözülmesini arzu etmekteyim.” diyen öğrenciler, neredeyse her sınıfın başka bir yerleşkede okunuyor olmasından duydukları kaygıyı şu şekilde ifade ettiler: “Fakültemizin birimlerini gözümüzde canlandırdığımız zaman 1. sınıfların öğrenim yeri Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, 2. ve 3.sınıflar Develi ilçe yerleşkesinde,  4.sınıflar ise merkez yerleşkede bulunan İİBF’den emaneten alınan dersliklerdedir. Hocalarımızın daimi adresi Talas yolu üzerinde bulunan Araştırma binasıdır.  Bu kopuklukta iletişim sıkıntısına bakalım ve alınacak verimi hesap edelim. Bazı öğrencilerin ve hocaların şehirden kopamamaları sebebiyle Kayseri merkezde oturarak günlük git-gel yapmaları hesap edildiğinde maddi ve manevi kaybın ve kış şartlarının bu durumu daha da çetrefilli ve girift hale getirdiği de göz önündedir.”


“YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

“Bu durumu oğullarınız ve kızlarınız üzerinden elinizi vicdanınıza koyarak düşünün; beni bu durum vicdanen rahatsız ettiği için yazıyorum. Çocuğunu okutmak isteyen her anne-baba nelere katlanmakta; ilçede ortaöğretim bile okutmak istemeyip, çeşitli sıkıntılara talip olarak çocuklarını daha merkezi yerlerde ve iyi okullarda okutmanın çaresini aramaktalar” şeklinde mektuplarına devam eden öğrenciler, haklı mücadelelerinde öğrenciler olarak her zaman ve mekanda dile getirip çözüme kavuşması noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını ve yetkililer nezdinde çözüm beklediklerini belirttiler.

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Garip 5 yıl önce

Gençler Çok Haklı. Develinin Seyrani vakfı üyeleri kendi çocuklarını Amerikada okuturken Milletin çocuklarını ilçeye istemek ne derece hakkaniyetli. İlçede fakültemi olur. Bu bir vebaldir. herkimin katkısıvarsa hesabını nasıl verir bilemem. Eğitim kampüs ortamında ve kayseri merkezde olmalı.. Umarım Sayın rektör bu yanlıştan biran evvel döner..

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Sakinlerden 3 yıl önce

Az daha Fakültenin dekanı yolda ölecekti. Neden haber yapmadınız seyrani severler!!!!

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m. ali 5 yıl önce

bu develililer saçma sapan istek ve inatlarından bir an önce vazgeçmelidirler. hiçbir fakülte kampüsün dışında olmaz. bunu anlamıyorlar. Diğer illerde açılan tüm ilçedeki ziraat kapanıp ildeki kampüse yerleşti. bu binanın bir an önce kayseriye gelmesi şart

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ESRA DALKIRAN 5 yıl önce

Haklı isyanımızı sonunda görenlerin olması bizi çok mutlu etti.Desteklerinizi bekliyoruz.Mahrum kaldığımız eğitim haklarımızı yetkililerden istiyoruz.Umarım sadece haber olarak kalmaz.Duyarlı,geleceğe önem veren, gençliği destekleyen insanlar çağrımıza kulak verir.Lütfen haberi okurken vicdanınızı elinize koyup bizim yerimizde kendi çocuklarınızın olduğunu düşünerek sesimize ses olun....

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seyrani ögrencisi 5 yıl önce

sayin hocam ve yetkili kuruluslar.bir fakultenin bu kadar uzak bir yerde bulunmasi biz öğrenciler icin bir zulümden baska bir sey değildir. maddi olarak çok zarar cekmekteyiz.sosyal ve kurtuleryasantimiz ise vahim durumda.Saat 7 den sonra hic bir ulasimin olmadigi bir yerde yasantinin surdulemedigi acikca ortadadir.bu durumda bu okulun ogrenci piskolojisi üzerinde cok kotu bir etki yaratmaktadir. yetkililerden biz ögrencilerin isteklerini yerine getirmesino ricada bulunuyorum.

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mustafa metin 5 yıl önce

Bu işin biz öğrenciler lehine bir çözüme ulaşıncaya kadar peşini bırakmayacağız!!! Yaşamayan bilmez bu çileyi, bu çağda böyle fakülte öğrenciliği gerçekten aklın ve mantığın bittiği yerdir. Yetkililer bir an önce harekete geçmelidirler.

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M.ali 5 yıl önce

sayın cebeci merak etme o fakülte kayseriye gidecek. saçma sapan edebiyatlara girme. O fakülte 1-2 sene içinde taşınmazsa çalışacak ve okuyacak kimseyi bulamayacaksınız. O fakülte gelecek kayseriye ait olduğu yere

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yasemin 5 yıl önce

bu soruna bir çözüm getirmenizi rica ediyoruz artık

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seyranizede 5 yıl önce

http://www.cagdasdeveli.com.tr/index.php/arsiv/kose-yazarlari/30-ahmet-guerlek/1038-seyran-zraat-fakueltesnde-neler-oluyor ALLAH AŞKINA BIRAKIN ŞU BENCİLLİĞİ.ZERRE HAKKIM ZERRE PARAM VARSA HARAM OLSUN

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