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SORUMLU KARGO ŞİRKETLERİ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin uzaktan alışveriş yapanların yaşadığı sorunlarda muhatabın hukuken kargo şirketleri olduğunu söyledi. Genel Başkan Şahin, “Uzaktan alışverişte ödemeyi kapıda yaptıysanız ve kargo ücreti dışında ürünün parasını da gelen kargo şirketine ödediyseniz, üründe sıkıntı çıkarsa ürünü satan şirketi bulamasanız bile sorumlu kargo şirketidir” dedi.

SORUMLU KARGO ŞİRKETLERİ
ÜRÜN PARASINI KARGOYA ÖDEDİYSENİZ
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özellikle gelişen teknoloji sonrasında internet, sosyal medya, telefon ya da benzeri teknolojileri kullanarak yapılan alışverişlerde çok ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Şahin kapıya gelen ürünün parasını ödemeden muhakkak paketin açılıp ürünün kontrol edilmesini istedi. Genel Başkan Şahin ürün bedelinin kargo şirketine ödenmesi halinde doğacak tüm sorunlardan kargo şirketinin de yasal olarak sorumlu olduğunu açıkladı.

PAKETİ AÇMADAN TESLİM ALMAYIN
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin uzaktan satışla ürün alanların sıkıntı yaşaması için yaptığı uyarılarda şunları söyledi: “Siparişlerimizde kapıda ödeme şıkkını seçelim ve ürün gelince de özellikle paketi açıp kontrol edelim. Eğer parayı almadan paketi açtırmıyorlar ise satışı iptal edip ürünü almayıp geri gönderelim. Bunun tüketiciye hiçbir dezavantajı yoktur ve hukuki bir zorunluluğu da bulunmamaktadır.”

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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HHHH 7 saat önce

kargo şi̇rket görevli̇si̇ kargoyu açtirmiyor. parayi ödemezsi̇ni̇z bi̇zden tahsi̇l ederler di̇ye aji̇tasyon yapiyorlar.

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